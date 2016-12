Behandlung verweigert

Freilassung gefordert: Demonstranten verlangen beim Christopher-Street-Day in San Francisco die Entlassung von Chelsea Manning (28.6.2015) Foto: Elijah Nouvelage / Reuters

Die US-Whistleblowerin Chelsea Manning sei »für die Armee weiterhin ein Mann«, so die erstaunliche Festlegung einer Psychologin des US-Militärgefängnisses Fort Leavenworth in einem internen Gutachten. Die wegen Offenlegung Tausender Regierungsdokumente bei der Internetplattform Wikileaks zu 35 Jahren Haft verurteilte ehemalige Nachrichtenanalystin kämpft seit Jahren für ihre Geschlechtsumwandlung.

Die Anwälte machten die Beurteilung ihrer Mandantin durch die Psychologin Ellen Galloway vergangene Woche in einer Klage dagegen öffentlich. Für Manning bedeutet das Gutachten zunächst, dass ihr Antrag vom 4. November, offiziell mit ihrem Geschlecht als Soldatin in das »Defense Enrollment Eligibility Reporting System« (DEERS) eingetragen zu werden, von der Leitung des medizinischen Dienstes des Militärgefängnisses abgelehnt wurde.

Für Armeeangehörige ist der korrekte Eintrag in dieses Dienstregister des US-Verteidigungsministeriums die Voraussetzung für Konsequenzen unterschiedlicher Art. Mannings neue Identität als Frau und ihre Namensänderung waren schon 2014 von einem Zivilgericht legitimiert worden. Durch die Übernahme der neuen Daten in das Militärregister wollte sie im ersten Schritt erreichen, dass sie als Gefangene in dem Männergefängnis ihre Haare wie andere Soldatinnen auch länger tragen darf. Sie war schon mehrfach unter Androhung von Disziplinarstrafen zum Einheitskurzhaarschnitt gezwungen worden. Für sie eine »Demütigung«, die sie »krank« mache, wie sie im Oktober erklärte.

Wesentlich bedeutender am DEERS-Register ist jedoch ein anderer Aspekt: Der Eintrag ist die Voraussetzung dafür, dass Soldatinnen und Soldaten über die Armee krankenversichert sind und die adäquate Gesundheitsversorgung erhalten. Mannings Anwälte befürchten nun, das Gutachten könnte für ihre Mandantin vor allem zur Folge haben, künftig vom medizinischen Dienst des Gefängnisses bei ihrer Geschlechtsumwandlung nicht mehr unterstützt zu werden. Laut einer Meldung der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP habe Galloway den Antrag von Manning, sich als Frau zu registrieren, zurückgewiesen, obwohl diese darin unterstrichen hatte, »in ihrem weiblichen Geschlecht Stabilität erreicht« zu haben.

Nach Ansicht der Anwälte wertet die Armee die beiden Selbstmordversuche ihrer Mandantin, für die sie mit strenger Dauerbeobachtung und weiterer Isola­tionshaft bestraft wurde, als Zeichen ihrer Instabilität. Das sei jedoch eine Umkehrung der Tatsachen. Gerade die Nichtbehandlung ihrer Geschlechtsdysphorie in der Haft habe erst ihre persönliche Krise erzeugt.

Im September war Manning in den Hungerstreik getreten, um endlich medizinische Unterstützung bei ihrer Geschlechtsumwandlung zu bekommen. Regierungsbeamte hatten diese Behandlung am fünften Tag des Hungerstreiks verbindlich zugesagt, woraufhin Manning den Protest abbrach. Allerdings ist die Armeeführung bei der Umsetzung der Zusage sehr zögerlich. In einer Stellungnahme zum Klageverfahren erklärte das US-Justizministerium, derzeit werde »ein Team zusammengestellt, um Mannings aktuellen Behandlungsplan zu bewerten und notwendige Korrekturen vorzunehmen«.

Zwölf namhafte Bürgerrechtsorganisationen, darunter die ACLU, sowie das Solidaritätsnetzwerk und die LGTB-Bewegung (LGBT ist die englischsprachige Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und transgender; jW) sind beunruhigt. »Korrekturen« allein seien nicht ausreichend, US-Präsident Barack Obama müsse Manning vor dem Ende seiner Amtszeit begnadigen. »Die einzige Lösung für Manning nach sechs Jahren Haft – länger als bei jedem Whistleblower in der Geschichte unseres Landes – ist ihre Freilassung.« Das Weiße Haus bestätigte zwar am Donnerstag den Eingang der Petition, ein Sprecher lehnte aber jeden Kommentar ab.