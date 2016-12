Aixtron in Turbulenzen

Die Beschäftigten von Aixtron bangen nun um ihre Arbeitsplätze Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Für die rund 750 Beschäftigten des Technologieunternehmens Aixtron könnte es eng werden. Wegen des Einspruchs von US-Präsident Barack Obama gegen die Übernahme der Firma aus Herzogenrath in Nordrhein-Westfalen durch ein chinesisches Konsortium steht ihre Existenz auf dem Spiel. Am Donnerstag hatte die Fujian Grand Chip Investment ihre 676 Millionen Euro schwere Offerte für Aixtron zurückgezogen (siehe jW vom 9.12.), am Freitag forderte Vorstandschef Martin Goetzeler Hilfen des Bundes und des Landes NRW zur Sicherung des Überlebens der Firma.

Das Management in Herzogenrath hatte auch nach dem Veto aus Washington noch gehofft, mit Kompromissvorschlägen an die Vereinigten Staaten den Weg für die Fusion freizumachen. Die US-Administration hatte mitgeteilt, dem Vorhaben stünden »nationale Sicherheitsbedenken« entgegen, da die Anlagen zur Produktion von Chips auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. Aixtron hat eine Niederlassung in Kalifornien, daher hatten die USA bei der Übernahme ein Mitspracherecht.

Martin Goetzeler sagte im Interview mit dem Handelsblatt (Wochenendausgabe): »Deutschland will den Hochtechnologiestandort fördern und ist gefordert, im Interesse der Sicherheit und der Arbeitsplätze zu handeln.« Die Politik sei jetzt in einer gewissen »Bringschuld«, so der Manager mit Blick auf die Rücknahme der Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme durch die Chinesen durch die Bundesregierung im Oktober. Damals hatte Berlin bereits Hinweise aus Washington bekommen, dass das Geschäft nicht in Ordnung sei. Es sei »paradox, auf der einen Seite unseren Handlungsspielraum einzuschränken und uns damit die Mittel zu nehmen, unsere Technologie weiterzuentwickeln und gleichzeitig festzustellen, dass wir an der Technologie von übermorgen arbeiten«, erklärte der Aixtron-Chef.

Kritik an der Rücknahme der Fusionsgenehmigung durch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) kam auch von der Aktionärsvereinigung DSW. Er habe dabei eine »sehr unglückliche und viel zu passive Rolle gespielt« und sich zum »Erfüllungsgehilfen von US-Wirtschaftsinteressen« gemacht, rügte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler am Donnerstag. Tatsächlich wird in Fachkreisen davon ausgegangen, dass der Widerspruch aus Washington im Interesse derjenigen Technologiekonzerne erfolgte, die in China bereits aktiv sind und für die durch die Fusion von CGI mit den Deutschen direkte Konkurrenz erwüchse. Konkret sind das Firmen wie Veeco und Applied Materials.

Aixtron will sich nun »neu aufstellen« und »zeitnah ein Zukunftskonzept erarbeiten«, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag sagte. Dazu könnten ein »Verkauf von Teilbereichen, Joint Ventures, Kostensenkungen oder eine Kombination aus allen gehören«. Hilfen vom Bund sind offenbar kaum zu erwarten. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte am Freitag in Berlin, grundsätzlich sei es Aufgabe des Unternehmens, über seine Ausrichtung zu entscheiden. Ob man sich, wenn Arbeitsplätze bedroht seien, konkret engagiere, sei immer eine Einzelfall­entscheidung. Ansonsten gebe es staatliche Förderprogramme, für die sich Aixtron bewerben könne.

Die Düsseldorfer Landesregierung signalisierte Entgegenkommen. »Aixtron ist ein technologisches Schlüsselunternehmen, auf das NRW stolz sein kann«, sagte Landeswirtschaftsminister Garrelt Duin. Er sei im Austausch mit der Geschäftsführung, und man werde »jetzt die nächsten Schritte gemeinsam besprechen«, erklärte der SPD-Politiker.

Die im Technologieindex TecDax gelistete Firma steckt wegen schwacher Auftragslage seit Jahren in der Krise. Experten bezweifeln, dass das Unternehmen ohne einen finanzkräftigen Partner überleben kann. Manager Goetzeler behauptete im Handelsblatt-Interview zwar das Gegenteil. Im September hatte er aber gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, ohne einen Partner drohten harte Einschnitte und ein Abbau von Arbeitsplätzen. Am Freitag wollte sich der Konzern nicht zu einer etwaigen Streichung von Stellen äußern.

Unterdessen hat ein weiterer chinesischer Investor Bemühungen um eine deutsche Firma aufgegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitag berichtete, handelt es sich dabei um den Halbleiterzulieferer Siltronic. Die National Silicon Industry Group (NSIG) hatte zuvor eine Mehrheitsbeteiligung an dem Münchener Unternehmen angestrebt. »Es gibt keine Verhandlungen mehr. Sie sind beendet«, sagte eine Managerin, die für Investitionsprojekte von NSIG im Ausland zuständig ist, am Freitag gegenüber dpa. Gründe wollte sie nicht nennen. Die Shanghaier Firma hatte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bereits Mehrheitsaktionär Wacker Chemie kontaktiert, um dessen Anteil von knapp 58 Prozent zu übernehmen. Ein Sprecher von Wacker erklärte dazu lediglich, man plane, bei Siltronic »in die Minderheit« zu gehen. Man wolle die Anteile aber nicht unter Wert verkaufen. (mit Reuters und dpa)