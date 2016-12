Heiße Luft und Helikopter

Zu Wasser, zu Lande und in der Luft – Polizeieinheiten waren während des OSZE-Gipfels in Hamburg überall präsent Foto: Bodo Marks/dpa-Bildfunk

Die Hamburger machten ihrem Ärger auf allen möglichen Wegen Luft: »Haut mit euren Hubschraubern ab. Keins unserer Krippenkinder bekommt ein Auge zu«, monierte eine Erzieherin unter dem Namen Pfannkucheneinhorn am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Anwalt schrieb, er könne beim Lärm der Helikopter keinen klaren Gedanken fassen. Das ständige Knattern der Polizeihubschrauber war für die Bewohner des Karolinenviertels und andere Anwohner des Messegeländes eine der nervigsten Erscheinungen der Ministerratstagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Hamburg, die am Freitag zu Ende ging.

Eine ganze Stadt wurde für zwei Tage in Aufruhr versetzt, weil 50 Minister und rund 1.300 Beamte für ein paar Stunden, weitgehend ergebnislos, zusammentrafen. Nicht nur im Karoviertel machte man drei Kreuze, als alle wieder weg waren. Wobei es tatsächlich auch Fans der Einsatzkräfte gab, wie eine Nutzerin, die sich auf dem Facebook-Account der Polizei Hamburg begeisterte: »Wahnsinn!!! Wie viele Hundertschaften sind es eigentlich? Schaut richtig danach aus, dass ihr alles im Griff habt.« Andere fanden es weniger witzig, dass ein Heer von rund 13.200 Uniformierten die Hansestadt belagerte.

Von »OSZE-Wahnsinn« sprach die Linksfraktion in der Bürgerschaft und fasste den Einsatz so zusammen: »Geschlossene Kitas, Sportplätze und Kneipen, abgesperrte Straßen und Häuser, Kontrollen Kameras, Stacheldraht.« »Für ein Treffen von 50 weitgehend kriegsorientierten Ministern mehr als 120 Millionen Euro auszugeben und die Hamburger Innenstadt in ein Ausnahmezustandsgebiete zu verwandeln, zeigt lediglich wie entfremdet die herrschenden Eliten sieht«, sagte Martin Dolzer, europapolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft am Sonntag auf Nachfrage von junge Welt. Als »groteske polizeiliche Großübung« bezeichnete das in Köln beheimatete Grundrechtekomitee den Polizeieinsatz bei der Demonstra­tion des »Bündnisses gegen imperialistische Aggression« am Donnerstag abend. Das Aufgebot sei angesichts eines relativ kleinen Zuges mit bis zu 2.000 Teilnehmern »völlig überdimensioniert« gewesen, erklärte die Referentin des Komitees, Elke Steven, die zur Beobachtung der Proteste an die Elbe gekommen war.

Die Polizei habe neue Wasserwerfer und diverse Spezialeinheiten eingesetzt, so eine Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE) und das Unterstützungskommando (USK) der bayerischen Polizei, ein für gewaltsames Vorgehen berüchtigter Verband. Gleich zu Beginn der Demo habe es zwei »überflüssige polizeiliche Provokationen« gegeben. So habe die Polizei den Versammlungsleiter zu sich zitiert, und als die Demonstranten sich in Bewegung setzten, sei eine USK-Einheit auf sie zugestürmt und habe sich nur Zentimeter vor der ersten Reihe aufgebaut. Elke Stevens Fazit: »Der Eindruck von polizeistaatlicher Machtdemonstra­tion kann da schon aufkommen.«

Warum man das OSZE-Treffen denn nicht auf einem Flugzeugträger habe stattfinden lassen, fragte halb scherzhaft, halb ernst eine vom NDR-Fernsehen befragte Passantin: »Da hätten die Minister ihre Ruhe – und wir auch.« Wäre es Zweck solcher Gipfeltreffen, zielgerichtet zu konferieren, wäre das ein berechtigter Einwand. Aber solche Treffen sind eben auch Inszenierungen der Herrschenden, mit denen sie signalisieren: Wir gehören ins Zentrum, wir treffen uns, wo wir wollen – und wenn dazu 13.200 Polizisten von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen auf die Beine gebracht werden müssen.

Es besserte die Laune der Hamburger nicht, dass bei dem OSZE-Treffen am Ende praktisch nur heiße Luft herauskam. Selbst die Mainstreammedien, die gewohnt sind, Rohrkrepierer als Volltreffer zu verkaufen, taten sich schwer. Man hielt sich an die Platitüden von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Spiegel online zitierte den Satz: »Der Dialog vor und hinter den Kulissen, das ist das Entscheidende.« Das Hamburger Abendblatt zog Bilanz mit der Ministersentenz: »Die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, hat zugenommen.« Offenbar übt Steinmeier schon Gauckschen Präsidialsprech. Um so erfrischender der Klartext von OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier. »Die Gemeinschaft der OSZE-Staaten ist gespalten«, sagte er. Sebastian Kurz (ÖVP), Außenminister Österreichs, das 2017 den Vorsitz der Organisation übernimmt, kündigte an, Russland wieder stärker einbeziehen zu wollen.

Der Polizei war es egal, was hinter ihren Absperrungen besprochen wurde. Für sie waren die Minister praktisch Statisten bei einem Manöver. Das Aufgebot war überhaupt nur so riesig, weil man Abläufe üben wollte, die beim G-20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 wichtig sein werden. Offenbar schuf man deshalb auch schon mal reichlich Gefängnisplätze für Festgenommene und testete in der Einsatzzentrale eine neue Software. Im Gegensatz zu den Ministern gaben sich die Gipfelgegner allerdings nicht als Statisten her. Die Demos blieben friedlich, die des »Bündnisses gegen imperialistische Aggression« ebenso wie die von rund 800 Kurden und ihren deutschen Unterstützern, die unter dem Motto »OSZE: Statt Frieden und Sicherheit – Krieg und Destabilisierung in Kurdistan und anderswo« die Tatenlosigkeit der Organisation in der Türkei anprangerten.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer war schwer begeistert vom Ablauf des Einsatzes. Die Kräfte aus Bund und Ländern hätten »professionell und gut zusammengearbeitet«, erklärte er im Hamburger Abendblatt. Für den G-20-Gipfel rechne er aber nicht mit einem ähnlich friedlichen Verlauf, denn es werde eine Demo mit bis zu 100.000 Teilnehmern erwartet, mit militanten Gipfelgegnern aus Süd­europa: »Das sind ganz andere Kaliber.« Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ließ sich davon seinen notorischen Optimismus nicht verhageln. »Was bleibt, ist ein gutes Gefühl, dass wir es hinbekommen«, sagte er laut Abendblatt. Klang irgendwie nach »Wir schaffen das.«