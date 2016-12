Deportierungen stoppen

In Frankfurt am Main und in Berlin (Foto) haben am Sonnabend mehrere tausend Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestiert. Die Bundesregierung hatte im November angekündigt, 12.500 Flüchtlinge nach Kabul zurückschicken zu wollen. »Der nun seit fast vier Jahrzehnten andauernde Krieg in Afghanistan hat sechs Millionen Menschen weltweit in die Flucht getrieben«, erklärte der Flüchtlingsrat Berlin am Samstag. Heute gehöre das Land zu den »unsichersten Flecken auf der Erde«. (jW)