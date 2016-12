»Was wir Europäer, imperialistische Unterdrücker der Mehrzahl der Völker der Welt, ›Kolonialkriege‹ nennen, das sind oft nationale Kriege oder nationale Aufstände von seiten dieser unterdrückten Völker«: Der Präsident der FRELIMO, der Befreiungsorganisation Mocambiques, Samora Machel (m.), spricht zu Kämpfern in der Provinz Cabo Delgado. Das Foto wurde vor April 1974, vor der portugiesischen Revolution, aufgenommen. Foto: picture-alliance/AP Images

In Holland, Skandinavien, in der Schweiz hört man aus der Mitte der revolutionären Sozialdemokraten, die gegen die Lüge der Sozialchauvinisten von der »Landesverteidigung« in diesem imperialistischen Kriege kämpfen, Stimmen, man solle den alten Punkt des sozialdemokratischen Minimalprogramms: »Miliz» oder »Volksbewaffnung« durch einen neuen ersetzen: »Entwaffnung«. (...)

Das grundlegende Argument besteht darin, die Forderung der Entwaffnung sei der klarste, entschiedenste, konsequenteste Ausdruck des Kampfes gegen jeden Militarismus und gegen jeden Krieg.

In diesem grundlegenden Argument besteht eben der Grundirrtum der Entwaffnungsanhänger. Die Sozialisten können nicht gegen jeden Krieg sein, ohne aufzuhören, Sozialisten zu sein.

Erstens waren die Sozialisten niemals und können niemals Gegner revolutionärer Kriege sein. Die Bourgeoisie der »großen« imperialistischen Mächte ist durch und durch reaktionär geworden, und wir erkennen den Krieg, den diese Bourgeoisie jetzt führt, für einen reaktionären, sklavenhalterischen, verbrecherischen Krieg an. Nun, wie steht es aber mit einem Kriege gegen diese Bourgeoisie? Zum Beispiel mit einem Kriege der von dieser Bourgeoisie unterdrückten, von ihr abhängigen oder kolonialen Völker für ihre Befreiung? In den »Leitsätzen« der Gruppe Internationale (im August 1914 auf Initiative von Rosa Luxemburg gegründete Oppositionsgruppe in der SPD. Sie nahm am 1. Januar 1916 die von Rosa Luxemburg in der Haft verfassten »Leitsätze über die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie« als ihr Programm an und nannte sich nach den von ihr seit Ende Januar 1916 illegal herausgegebenen Spartakusbriefen Spartakusgruppe. – jW) lesen wir in Paragraph 5: »In der Ära dieses entfesselten Imperialismus kann es keine nationalen Kriege mehr geben«. Das ist offenbar unrichtig.

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts, dieses Jahrhunderts des »entfesselten Imperialismus«, ist voll von Kolonialkriegen. Aber das, was wir Europäer, imperialistische Unterdrücker der Mehrzahl der Völker der Welt, mit dem uns eigentümlichen niederträchtigen europäischen Chauvinismus »Kolonialkriege« nennen, das sind oft nationale Kriege oder nationale Aufstände von seiten dieser unterdrückten Völker. Eine der grundlegendsten Eigenschaften des Imperialismus besteht eben darin, dass er die Entwicklung des Kapitalismus in den rückständigsten Ländern beschleunigt und dadurch den Kampf gegen die nationale Unterdrückung ausbreitet und verschärft. Das ist Tatsache. Und daraus folgt unvermeidlich, dass der Imperialismus nationale Kriege öfters erzeugen muß. Junius, der in seiner Broschüre (Unter dem Pseudonym Junius wurde im Juni 1916 die ein Jahr zuvor von Rosa Luxemburg verfasste Schrift »Die Krise der Sozialdemokratie« veröffentlicht. – jW) die genannten »Leitsätze« verteidigt, sagt, in der imperialistischen Epoche führe jeder nationale Krieg gegen eine von den imperialistischen Großmächten zum Eingreifen einer andern, mit der ersten konkurrierenden, ebenfalls imperialistischen Großmacht, und dadurch werde jeder nationale Krieg in einen imperialistischen verwandelt. Dieses Argument ist aber auch unrichtig. Es kann so sein, es ist aber nicht immer so. Mehrere Kolonialkriege in den Jahren 1900 bis 1914 gingen nicht diesen Weg. Und es wäre einfach lächerlich, wenn wir erklärten, dass z. B. nach dem jetzigen Krieg, wenn er mit der äußersten Erschöpfung der kriegführenden Länder endigt, es »keinen« nationalen, fortschrittlichen, revolutionären Krieg meinetwegen seitens Chinas im Bunde mit Indien, Persien, Siam usw. gegen die Großmächte geben »kann«.

Die Verneinung jeder Möglichkeit nationaler Kriege unter dem Imperialismus ist theoretisch unrichtig, historisch offenkundig falsch, praktisch gleicht sie dem europäischen Chauvinismus: Wir, die wir zu den Nationen gehören, die Hunderte Millionen Menschen in Europa, Afrika, Asien usw. unterdrücken, wir sollen den unterdrückten Völkern erklären, ihr Krieg gegen »unsere« Nationen sei »unmöglich«!

Zweitens. Bürgerkriege sind auch Kriege. Wer den Klassenkampf anerkennt, der kann nicht umhin, auch Bürgerkriege anzuerkennen, die in jeder Klassengesellschaft eine natürliche, unter gewissen Umständen unvermeidliche Weiterführung, Entwicklung und Verschärfung des Klassenkampfes darstellen. Alle großen Revolutionen bestätigen das. Bürgerkriege zu verneinen oder zu vergessen, hieße in den äußersten Opportunismus verfallen und auf die sozialistische Revolution verzichten.