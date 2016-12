Bei einem Schnupperschießen der German Rifle Association können die Teilnehmer verschiedene Pistolen ausprobieren: »Gun Germany. Die Deutschen bewaffnen sich« Foto: ZDF/Till Vielrose

Fargo. Blutiger Schnee

Der Autoverkäufer Jerry Lundegaard steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Deswegen lässt er seine Ehefrau von zwei Kleinkriminellen entführen, um von seinem Schwiegervater Wade eine Million Dollar zu erpressen. Klar, oder? Ein Meisterwerk bis zum letzten Blutstropfen im Schnee. Mit Frances McDormand (Marge Gunderson) und William H. Macy (Jerry Lundegaard). USA/GB 1996. Regie: Ethan und Joel Coen.

ZDF Neo, Sa., 22.20

Gun Germany. Die Deutschen bewaffnen sich

Der ZDF-Reporter Johan von Mirbach will herausfinden, was Menschen an scharfen Waffen so fasziniert. Er besucht die German Rifle Association in Bochum und nimmt an einem Schnupperschießkurs teil. Wie fühlt es sich an, mit einer Pumpgun zu schießen? Aber ist es nicht auch die alte Frage: wer wen? D 2016.

ZDF Info, Sa., 22.25

Don’t look back

Regisseur D. A. Pennebaker zeigt den jungen Bob Dylan beim Dichten, Komponieren, auf der Bühne und im gesamten Tourneealltag. Außerdem sind seine damalige Freundin Joan Baez, der Beatpoet Allen Ginsberg sowie der schottische Sänger Donovan zu sehen. Anlass: Dylans Schwänzen des Literaturnobelpreises. USA 1967.

3sat, Sa., 23.45

Ich – einfach unverbesserlich 2

Wunderbarer Film über die Liebe und alle großen Dinge. USA 2013. Regie: Pierre Coffin, Chris Renaud.

RTL, So., 20.15

Der Leopard

Sizilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts: Volksheld Garibaldi, Vorkämpfer für ein vereintes Italien, ist mit seinen »tausend Rothemden« in Marsala gelandet. Zur Überraschung seiner Standesgenossen stellt sich der Fürst aus dem Geschlecht der »Leoparden« auf die Seite der neuen Herrschaft. Als sich sein Neffe Tancredi in die Tochter des Bürgermeisters verliebt, fördert er diese Verbindung. Damit alles so bleibt, wie es ist. Mit Burt Lancaster (Don Fabrizio, Fürst von Salina), Claudia Cardinale (Angelica Sedara), Alain Delon (Tancredi Falconeri). I/F 1963. Regie: Luchino Visconti.

Arte, So., 20.15

ZDF-History

Der Untergang der Sowjetunion

Vor 25 Jahren, am 25. Dezember 1991, wird die Rote Fahne über dem Kreml eingeholt, es ist das Ende des Sowjetimperiums. Sein Untergang markiert das Ende des ersten Kalten Krieges. Aber, liebe Nachgeborene, keine Sorge: Beim zweiten seid ihr live dabei!

ZDF, So., 23.25