Als Erzieherin gestreikt

Zu jW vom 1. Dezember: »Propaganda gegen Piloten«

Ich freue mich über die journalistische Begleitung von Arbeitskämpfen und Streiks, sei es bei der Post, bei Amazon, der Bahn oder im Einzelhandel.

Als ich im vorigen Jahr als Erzieherin mit und für ver.di gestreikt habe, fielen mir einige linke, sich klug fühlende Bekannte noch vor der ersten Demonstration in den Arm, indem sie die Gewerkschaften als systemkonform und systemerhaltend, unseren Streik als sinnlos erachteten. Dies verdarb mir fast die Freude an der Solidarität. Einmal mit 20.000 Kolleginnen in Frankfurt den Römer besetzt zu haben ist unvergesslich! Wie stolz wir alle waren – stolz aufeinander, stolz auf den Beruf, dessen Aufwertung wir nach wie vor einfordern.

Diese Bekannten glaubten, es wäre naiv, den Streik zu befürworten und mich zu unterstützen. Es ist aber ein schmaler Grad zwischen der Abwehr von Naivität und dem Zynismus. Wir müssen, um miteinander besser und kämpferischer solidarisch sein zu können, uns erlauben, naiv zu sein, radikaler, also von den Wurzeln her denkend. Wir sollten manchmal einfach handeln, statt schon im voraus, im Schwung der Geste, zu ermüden und uns gegenseitig »gescheit« zu lähmen. Mitleid, das nicht zum Handeln führt, ermüdet nur. (…)

Sonja Ruf, Saarbrücken

Verbindungen zum Nazistaat

Zu jW vom 6. Dezember: »Oetker halbiert sich«

Der Autor schreibt, dass Oetker in den 1930er Jahren in das Reedereigeschäft einstieg. In der vorangegangenen Weltwirtschaftskrise hatte der Weimarer Staat über eine mehrheitliche Beteiligung die Hamburger Reedereien vor der Pleite bewahrt. Nachdem sich die Branche wieder stabilisiert hatte, machte sich die inzwischen an die Macht geschobene Naziregierung daran, die Reedereien zu privatisieren. Der damalige eingeheiratete Chef des Oetker-Imperiums Richard Kaselowsky nutzte seine Verbindungen zum Nazistaat konsequent. Er selber war ein frühes ­NSDAP-Mitglied, brachte es bis zum SS-Gruppenführer und Mitglied des »Freundeskreises Heinrich Himmler«. Zu den Übernahmemodalitäten beim Kauf von Reedereianteilen schweigt sich die Familie Oetker aus, bekannt aber ist, dass das Verkaufsangebot äußerst günstig, ja fast symbolisch war. Hier zahlte sich aus, dass die Oetkers den Nazis eine vielgelesene regionale Zeitung in Westfalen auch zum symbolischen Preis überließen, in einem Gebiet, wo die Naziblätter Völkischer Beobachter und Stürmer schwache Auflagen hatten. Soviel zum Pudding-Image, die entsprechende Speise kam damals aus dem nationalsozialistischen Musterbetrieb in Bielefeld, wo der oben genannte »Freundeskreis« 1944 um den Obersturmbannführer bei einem alliierten Bombenangriff reduziert, um nicht zu sagen dem dortigen Vorzeigeprodukt gleichgemacht wurde.

Völlig richtig ist, wenn der Autor darauf hinweist, dass, wenn von den Oetkers ein Brief ins Haus flattert, der mit den Worten »Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« überschrieben ist, äußerste Wachsamkeit geboten ist. Auch ich erhielt als Beschäftigter von Oetkers Radeberger Gruppe KG mal ein solches Pamphlet. So oft wird man von diesen Leuten nicht persönlich angeschrieben. Das nächste Schreiben war dann noch persönlicher, das war die Kündigung.

Jürgen Claußner, Berlin-Hellersdorf

Mahnung berechtigt

Zu jW vom 30. November: »Ein ziemlich ­luxuriöser Standpunkt«

Reinhard Lauterbachs Mahnung, Antifaschismus müsse inhaltlich werden und sich nicht mit dem Ausdruck der gemeinsamen Abneigung gegenüber dem »Nazipack« begnügen, ist berechtigt und leider notwendig. Allzu breite Teile der antifaschistischen Bewegung meinen, dass es richtig wäre, sich auf diese Abneigung als Grundlage für ein vermeintlich gemeinsames Anliegen zu beschränken. Das hat mehr mit psychologischer Individualhygiene zu tun als mit (antifaschistischer) Politik. Dieses Bedürfnis mag zwar verständlich sein, läuft aber auf ein hilfloses und missbrauchbares Sektierertum hinaus. Lauterbachs eingeschobenem Nebensatz, die rechte Mobilisierung laufe »bisher offenbar auf eigene Rechnung und nicht im Auftrag einer relevanten deutschen Kapitalfraktion«, will ich aber widersprechen: Auch heute agieren AfD, Pegida und Co. nicht »auf eigene Rechnung«. Während die von ihnen gesammelte Anhängerschaft unterschiedliche, teils gegensätzliche Interessen verfolgt und diese in Ermangelung einer realistischen linken Perspektive fälschlicherweise bei rechten Sammlungsbewegungen aufgehoben meint, verwirklichen faschistische Bewegungen stets und bereits von ihrem Beginn an Kapitalinteressen. Diese sind aber nicht im spezifischen Interesse der einen oder anderen Kapitalfraktion zu suchen, welches dann womöglich seine Erfüllung in der Umsetzung der Programme einer dieser Sammlungsbewegungen finden könnte, sondern im Klasseninteresse des Monopolkapitals, Faschismus als Herrschaftsoption zur Verfügung zu haben. Wenn Antifaschisten nicht mehr das politische Anliegen verfechten, diesem Klasseninteresse jegliche Realisierungsmöglichkeit zu entziehen, verfehlen sie ihre Aufgabe.

Jürgen Lloyd, Krefeld

Gipfeldiplomatie

Zu jW vom 3./4. Dezember: »G-20-Gegner treffen sich«

(…) Wenn das irrwitzig hohe und nicht zum Einsatz gekommene Polizeiaufgebot rund um die gerade beendete erste Aktionskonferenz (der G-20-Gegner, jW) zu möglichen Aktivitäten in Hamburg irgend etwas klarmachte, dann nur, dass noch viel mehr Mitmenschen helfen sollten, die einseitig immer mehr zugunsten des Staatsapparates (…) vorangetriebene Änderung der Rahmenbedingungen in Hamburg, Deutschland und Europa wieder in Richtung einer demokratischen und freien Gesellschaft umzulenken. Wenn alle direkt und mittelfristig Betroffenen aktiv dabei helfen, den Irrsinn der sogenannten Gipfeldiplomatie (für die auch Steinmeier steht) zumindest einzudämmen, kann eine friedliche, bunte, vielseitige und laute, nicht mehr durch polizeiliche Repressionen verhinderbare »Politik der Bevölkerungen« gelingen. (…)

K. Reimers, per E-Mail