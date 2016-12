Super-Mario in Aktion

Der frühere Jesuitenschüler Draghi müsste Psalm 121,1 gut kennen: "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?« Foto: REUTERS/Juan Medina

Also sprach Signore Mario Draghi: »Unsicherheit, überall Unsicherheit.« Damit meinte er nicht die ökonomische Lage der Euro-Zone, sondern die politische. Die Wirtschaftslage ist nicht von Unsicherheit geprägt. Sie ist sicher, ganz sicher grottenschlecht. Super-Mario behauptete während der Pressekonferenz am Donnerstag nach der Sitzung des Zentralbankrates aber auch, dass sie jetzt einen Schatten besser sei als noch vor einem halben Jahr. Seine Volkswirte hätten das festgestellt. Der Zentralbankrat sei der Meinung, dass die Gefahr der Deflation – also ein auf breiter Front sinkendes Preisniveau – vor sechs Monaten noch real, nun aber praktisch verschwunden sei. Wahrscheinlich haben die Zentralbanker registriert, dass es den Erdölexporteuren gelungen ist, den Preis für Rohöl etwas anzuheben.

Weil die Deflation nun keine akute Gefahr mehr darstelle, könne die EZB ab April jeden Monat für 20 Milliarden Euro weniger Wertpapiere kaufen und damit weniger frisches Geld in den Finanzmarkt schleusen, erläuterte der Notenbankpräsident. Das nun wiederum könnte von den Akteuren am Finanzmarkt als Zeichen missverstanden werden, dass es mit der großen Geldschwemme bald vorbei sei. Und deshalb, so Draghi, werde das Wertpapierkaufprogramm (von nur noch kümmerlichen 60 Milliarden Euro monatlich) gleich um neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Bis dann werden wunderbare 2,3 Billionen Euro ins Finanzsystem gepumpt worden sein. Ob das genug ist?

Diese Frage ließ Draghi offen. Und in diesem Zusammenhang fielen die Worte über die politische Unsicherheit. Der Blick auf das Wochenende zuvor, als das italienische Volk sich erdreistet hatte, dem Wunsch seines Ministerpräsidenten Matteo Renzi nach Entmachtung des Senats nicht nachzukommen, jagte Draghi augenscheinlich Angst ein. Derartig unerwünschten Resultaten bei Volksabstimmungen – wie etwa auch im Fall des »Brexit« – könnten unerwünschte Ergebnisse bei allgemeinen Wahlen folgen. 2017 drohen solche Veranstaltungen: Niederlande, Frankreich, Deutschland und natürlich wieder Italien. In der Tat, Unsicherheit, wohin man blickt, was nach etablierter Börsenweisheit schließlich Gift für die Märkte ist. Jedoch – daran ließ Mario keinen Zweifel – werde die EZB alles tun, um die armen Märkte vor dieser Unsicherheit zu bewahren. Wie geht das? Na, man könnte die monatliche Dosis an Wertpapierkäufen auch wieder erhöhen.

Der Finanzmarkt kann sich so sicher vom Volkswillen abgeschirmt fühlen. Der »Dax« stieg noch am Donnerstag, als Draghi noch sprach, um 1,7 Prozent. Irgend jemand muss die positive Wendung der Dinge wohl schon geahnt haben. Im Anlauf auf Renzis misslungene Volksabstimmung ging schließlich die Furcht um, Europas älteste und möglicherweise kaputteste Bank Monte dei Paschi di Siena werde kippen, wenn Renzi stürze, und dann werde Italien selbst zahlungsunfähig. Nur Renzi fiel, und alles andere Ungemach blieb bislang aus.

Zwei Schlussfolgerungen:

Erstens: Wahlen und Volksabstimmungen werden in ihrer Wirkung immer noch überschätzt.

Zweitens: Banken retten ist leichter, wenn die EZB viel Geld in den Markt pumpt. Man braucht dann nicht einmal eine gewählte Regierung dafür.