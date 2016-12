Linke-Ältestenrat zur Entwicklung in der BRD

Der Ältestenrat der Partei Die Linke hat in dieser Woche seinen ausführlichen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 vorgelegt. Darin heißt es u. a.:

(...) Das Jahr 2017 wird ganz offensichtlich tiefgreifende Veränderungen in der bundesdeutschen Gesellschaft bringen. Die politischen Machtverhältnisse werden sich weiter verändern, das deutsche und europäische Kapital wird seine Macht stärken und die Ausbeutung breiterer Schichten, von der Arbeiterklasse bis weit in den Mittelstand, vertiefen. Die wachsende Unzufriedenheit mit der Politik der etablierten Parteien löst auch in der Bundesrepublik Deutschland, so wie in den USA und anderen EU-Staaten wachsende Gewaltbereitschaft aus. Die Ergebnisse der AfD bei den jüngsten Wahlen setzen Zeichen. Wie die Erfahrungen in jüngster Zeit lehren, zeigt Die Linke noch immer kein klar erkennbares Profil in den vielfältigen aktuellen politischen Herausforderungen. Teile der Wählerschaft werden verunsichert, weil die Aussagen von Funktionsträgern sehr unterschiedlich sind, die Vorsitzenden der Partei immer häufiger Aussagen treffen, die nicht aus gemeinsamen Beschlüssen des Parteivorstandes erwachsen, aber in seine Zuständigkeit gehören. So verschwimmt das Bild einer linkssozialistischen Partei immer mehr und Die Linke wird gleichfalls als etablierte Partei bewertet. Wir wollen bei aller Zurückhaltung auf solche Erscheinungen die Aufmerksamkeit der Partei bis in die Basis der Mitgliedschaft richten und die Entscheidungsträger in den leitenden Organen bitten, hier mit der ihnen übertragenen Verantwortung zu handeln.

Das Jahr 2017 ist voller Wahltermine, von Landtagswahlen über die Bundespräsidentenwahl bis zur Bundestagswahl. Das Jahr 2016 sollte für alle Ereignisse eine Mahnung sein und nicht zum Vorfeld tiefergehender Rechtsentwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland werden.

Der vollständige Bericht ist nachzulesen unter http://kurzlink.de/Linke-Aeltestenrat

Am 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Dazu erklärte Henny Engels, Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD), am Freitag:

»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren« – dieses großartige Versprechen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gilt es tagtäglich zu verteidigen, einzufordern und zu realisieren. Gerade im Hinblick auf gegenwärtige Entwicklungen erinnert der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) daran, dass die Menschenrechte für alle gelten und damit auch für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI). Sie haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Schutz der Privatsphäre, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung oder das Recht auf Familiengründung.

Statt sie als Staatsbürger zweiter Klasse zu behandeln, müssen LSBTI endlich auch in Deutschland gleiche Rechte, Anerkennung und Teilhabe gewährt werden. Statt mit Ideologie und Bauchgefühlen die wieder ansteigende Homo- und Transphobie zu legitimieren, muss die Bundesregierung die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen und den versprochenen nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie auf den Weg bringen. Dem Grundrecht intergeschlechtlicher Menschen auf körperliche Unversehrtheit ist endlich Geltung zu verschaffen. (...) Deutschland steht in der Verantwortung bezüglich einer menschenrechtskonformen Flüchtlingspolitik. Vor Verfolgung, vor Gefahr für Freiheit, Leib und Leben fliehen nicht nur LSBTI nach Deutschland. Der LSVD setzt sich für faire Asylverfahren ein, die kultursensibel geführt werden. Er macht sich stark für die menschenwürdige Aufnahme, Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen. (...) Es ist Aufgabe der Behörden, die Sicherheit und Akzeptanz von LSBTI sicherzustellen.