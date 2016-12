Ungerecht und unwahr

1992 löste der einstige DDR-Historiker Olaf Groehler in der Zeitschrift Konkret eine Diskussion darüber aus, ob die DDR-Geschichtsschreibung Hinreichendes zur »Aufarbeitung« der nationalsozialistischen Judenverfolgung getan habe. Groehler behauptete, dass »Gleichgültigkeit, Intoleranz und theoretische Enge« geherrscht habe. Was zum Thema geleistet wurde, sei im internationalen Vergleich unzureichend gewesen und dem antifaschistischen Selbstverständnis des Staates nicht gerecht geworden. (Olaf Groehler: »Aber sie haben nicht gekämpft!«, in: Konkret 5/1992). Kurt Pätzold wies in der Konkret 11/1992 den Vorwurf mit dem Hinweis zurück , dass die DDR-Geschichtswissenschaft »bei weitem nicht die einzige, zeitlich nicht die erste und niemals die erstrangige Quelle (gewesen war), aus welcher der Bürgerschaft in Ostdeutschland Wissen über das Leben, Leiden und Sterben der Juden unter der Naziherrschaft zufloss«. Die Auseinandersetzung mit der Rassenideologie und ihrer Ausprägung in der Praxis des Antisemitismus habe lange vor der Zeit begonnen, zu der sich die Geschichtswissenschaft dieser Thematik näherte.

Aufgrund der US-amerikanischen Fernsehserie »Holocaust«, die 1978 die ARD ausstrahlte, wurden auch in der Bundesrepublik endlich die nazistischen Verbrechen gegen die Juden Thema. Der Massenmord an den Juden gewann fortan in der Betrachtung der faschistischen Untaten einen gewissen Vorrang. (...)

In den Westzonen bzw. der BRD war die Judenermordung einige Zeit lang kein besonderes Thema. Aufmerksamkeit erregte 1958 der erste bundesdeutsche Prozess gegen NS-Verbrecher, das war der Ulmer Prozess gegen die Einsatzgruppenkommandos. Erst im Verlaufe der 60er Jahre gab es Ereignisse, in deren Folge diese NS-Vergangenheit Gegenstand einer öffentlichen Diskussion wurde. Mit Aufmerksamkeit wurde der Jerusalemer Eichmann-Prozess von 1961 verfolgt, wobei die Bonner Obrigkeit sorgsam bemüht war zu vermeiden, dass Hans Globke, bekanntlich Staatssekretär im Bundeskanzleramt und vordem ein NS-Verantwortlicher bei der Verfolgung jüdischer Menschen, in Verbindung zu Eichmann gebracht wurde. Wichtig war auch der Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963, der gerichtsnotorisch fixierte, in welchem Umfang die systematische Tötung von Juden praktiziert wurde. (...)

Wenn heutzutage westliche Autoren über die »jüdische Frage« und die »Endlösung« schreiben, dann wird oft so getan, als ob das nach und ab 1945 »schon immer« im öffentlichen Bewusstsein präsent war. Tatsächlich gab es Zeiten der »Öde« hinsichtlich des Erinnerns und des Wissens von der Massenvernichtung der Juden. Es ist insofern durchaus nützlich, sich daran zu erinnern, wann denn zum Beispiel die gewissermaßen als Vorreiter des Befassens mit dem nazistischen Verbrechen an den Juden angesehenen US-Amerikaner sich diesem Massenmord zugewandt haben.

Man sollte schon zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 kein Wort über die Juden und deren Schicksal verliert, wie Victor Klemperer in seinem Tagebuch mit offenkundiger Bestürzung vermerkte. Dabei war Auschwitz zu diesem Zeitpunkt längst bekannt. Offensichtlich nahmen die Alliierten im Rahmen der Kenntnis des allgemeinen nazistischen Massenmords den Massenmord an den Juden in den Bestand der nazistischen Grausamkeiten auf, ohne die Spezifik dieses Massenmordes für besonders nennenswert zu erachten.

Der Vorwurf, die SBZ/DDR habe sich nicht frühzeitig genug um die Beurteilung der massenhaften Judenvernichtung gekümmert, geht insofern an den Tatsachen vorbei, als der von den Nazis seit 1941 praktizierte Massenmord als »Endlösung der Judenfrage« auch nach der Zerschlagung des deutschen Faschismus in seiner Schrecklichkeit erst sukzessive in das Bewusstsein der Menschen Eingang fand.

Professor Dr. Detlef Joseph verstarb am 5. Dezember in Berlin, wenige Wochen vor seinem 83. Geburtstag. Der Jurist war von 1961 bis 1991 an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig und publizierte inbesondere zu Frage des Antifaschismus und Antisemitismus. Den folgenden, unverändert aktuellen Text entnahmen wir seinem Buch »Die DDR und die Juden. Eine kritische Untersuchung« (Das Neue Berlin, 2010). Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.

Hat laut Anti-DDR-Klischee nie stattgefunden: Grundsteinlegung für den Wiederaufbau der großen Synagoge in der Berliner Oranienburger Straße am 10. November 1988. In der Mitte Erich Honecker, DDR-Staatsoberhaupt

Hintergrund

Mehr als 1.000 Bücher

Am 14. November 2016 war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen: »Die wenigen in der DDR lebenden Juden bekamen das ihnen gegenüber geschürte Misstrauen vielfältig zu spüren. Ihr Verfolgungsschicksal wurde weitgehend ignoriert und tabuisiert, Restitutionszahlungen für die Überlebenden des Holocaust wurden – mit marxistisch-leninistischer Argumentation verbrämt – kategorisch abgelehnt. Jüdische Gemeinden standen unter staatlicher Aufsicht, Verbindungen zu westlichen Gemeinden wurden gekappt. Kontakte nach Israel waren schwierig, Loyalitätskonflikte vorprogrammiert, zumal das MfS den israelischen Geheimdienst des Missbrauchs ›zionistischer‹ Organisationen verdächtigte. SED-Parteimitglieder jüdischer Herkunft standen unter dem Verdacht des Kosmopolitismus und erhielten in den internen Kaderakten den Eintrag ›Jude‹.« Das alles hatte eine Rezensentin aus einem Konferenzreader herausgelesen, der im Sommer in einem Hallenser Verlag erschienen war (»Antisemitismus in der DDR und die Folgen«). Und schließlich: Mit einem »Klima der Angst und unverhohlen antisemitischen Auflagen war wiederum konfrontiert, wer dem, etwa im Buch oder Film, etwas entgegensetzen wollte«.

Die These vom in der DDR angeblich geförderten Antisemitismus wird nach wie vor verbreitet, trotz anderslautender Befunde und Untersuchungen. 2010 erschien zum Beispiel das Buch von Detlef Joseph »Die DDR und die Juden. Eine kritische Untersuchung«. Der Jurist hatte seiner Arbeit eine Bibliographie angefügt. »Jüdisches in Publikationen aus DDR-Verlagen 1945–1990« heißt sie, was etwas unkorrekt ist, weil es vor 1949 noch keine DDR gab. Die ehemalige Bibliothekarin Renate Kirchner trug die Aufstellung zusammen. Sie hatte 1977 die Bibliothek der jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße in Berlin wieder begründet und ein Vierteljahrhundert geführt. 1.086 relevante Publikationen ermittelte sie. Im Vorspann dieser einzigartigen Übersicht entschuldigte sie sich, dass sie zwar zwar den Anspruch habe, »möglichst umfassend zum gewählten Thema zu informieren, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bücher unberücksichtigt blieben«. Und selbst wenn!

Peter Kirchner, ihr Mann, half bei der Suche. Er war übrigens von 1971 bis 1990 Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in der DDR-Hauptstadt. Renate Kirchner ging Ende 2001 in Rente. Ihre Stelle wurde nicht mehr besetzt. Die Bibliothek der Jüdischen Gemeinde zu Berlin befindet sich jetzt in der Fasanenstraße im Westteil der Stadt. (ra)