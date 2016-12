»Überflüssige Provokationen«

Keiner darf durch. Polizeisperre am 8. Dezember in Hamburg Foto: dpa/Bodo Marks

Die Polizei ist zufrieden: Kurz vor Abschluss des OSZE-Ministertreffens in Hamburg hat sie am Freitag eine positive Bilanz gezogen. »Der Einsatz ist wirklich wie am Schnürchen gelaufen, fast schon wie ein Uhrwerk. Wir hatten kaum Störungen«, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. In der Hansestadt wurden während des zweitägigen Treffens rund 13.000 Polizisten eingesetzt, Hubschrauber kreisten über der Innenstadt, Straßen wurden gesperrt und die Ausweise von Anwohnern in der Sicherheitszone kontrolliert (jW berichtete). »Es war einer der größten Einsätze in der Geschichte der Polizei Hamburg«, sagte der Sprecher.

OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier hat hingegen eine Spaltung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beklagt. »Die Gemeinschaft der OSZE-Staaten ist gespalten«, sagte Zannier am Freitag am Rande des Ministerrats der OSZE in Hamburg. Zannier verwies auf unterschiedliche Auffassungen unter den 57 Mitgliedstaaten in Sicherheitsfragen. Dabei »steht die Ukraine-Frage sehr im Zentrum«. Kritik übte Zannier an Behinderungen der Arbeit der OSZE-Beobachter in der Ost-Ukraine. Dabei gebe es »Probleme mit beiden Seiten«. So habe der Einsatz von Drohnen zur Überwachung des Konfliktgebiets ausgesetzt werden müssen, nachdem einige der teuren Fluggeräte abgeschossen worden seien.

Der OSZE-Ministerrat hatte am Donnerstag begonnen. Dafür waren rund 50 Außenminister nach Hamburg gekommen. Beraten werden sollte am Freitag auch über eine Reihe Erklärungen, deren Annahme aufgrund des geltenden Konsensprinzips teilweise ungewiss war.

Russland hat sich am Freitag entschieden gegen Vorwürfe zur Wehr gesetzt, sich in die deutsche Politik einzumischen. Außenminister Sergej Lawrow verwies am Freitag in Hamburg auf eine angebliche Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die solche Kritik selbst als »kompletten Unsinn« zurückgewiesen habe. »Dem habe ich nichts hinzufügen.«

Das Komitee für Grundrechte und Demokratie kritisierte am Polizeieinsatz zur Absicherung des OSZE-Treffens am Freitag »überflüssige Provokationen«. »Der Eindruck von polizeistaatlicher Machtdemonstration kann aufkommen«, so das Grundrechtekomitee in einer Presseerklärung. (AFP/dpa/jW)