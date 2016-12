Arbeitsgruppe Glück

»Ausgereifter Stil«: Hubertus Giebe, »Bildnis Anja Moll« (1985) Foto: Hubertus Giebe/Foto: Gerhard Döring

Offiziell hat Dresden nur zehn Weihnachtsmärkte, aber gefühlt ist die Pegida-Metropole in diesen Tagen ein einziger Adventsalptraum voller blauer Neonlicht-Eiszapfen und Blinklichtern an Karussells. Wer Striezel (Stollen) und Menschen noch auseinanderhalten können möchte, sollte vor allem den berühmten Striezelmarkt meiden, auf dem, wie gehabt, Touristen einander die Füße breittreten. Auch wenn die Besucherzahlen ja einbrechen sollen in dieser Stadt, die am 3. Oktober weltweit Furore machte, als die Polizei dem Pegida-Mob einen »erfolgreichen Tag« wünschte.

Es gibt Gegenkräfte, die kleine und größere Erfolge verzeichnen. So wird den Neonazis – hoffentlich noch rechtzeitig – ein Wallfahrtsort im Stadtteil Nickern genommen, der Gedenkstein für die Opfer des 13. Februar 1945. »Wir gedenken der Opfer des anglo-amerikanischen Bombenterrors« lautet die Inschrift auf diesem Obelisken. Sie stammt noch aus DDR-Zeiten. Die Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus, Annekatrin Klepsch von der Linkspartei, erklärte mir vor einigen Tagen: »Hier hat die AfD verhindern wollen, dass sich etwas ändert, aber der Stadtrat hat die ›Arbeitsgruppe 13. Februar‹ beauftragt, Vorschläge für eine Umgestaltung zu entwickeln.«

So irritierend der Gedenkstein sein mag – das künstlerische Erbe der DDR steht Striezelkommerz und Geschichtsrevisionismus in aller Regel radikal entgegen. Das zeigt auch die aktuelle Sonderausstellung der Städtischen Galerie Dresden, die unter dem Titel »Schein & Chock« die wichtigsten Werke des Malers und Bildhauers Hubertus Giebe präsentiert. Der steht ganz eindeutig auf seiten von Antifa, Erotik und Glück – im besten Wissen um die deutsche Geschichte.

1953 im sächsischen Dohna geboren, gehört Giebe zu denen, die früh die Eigenständigkeit ihres Denken zu bewahren lernten. 1976 schmiss er nach zwei Jahren das Studium an der Dresdner Hochschule für Bildende Kunst. Nicht, um der Malerei den Rücken zu kehren, sondern weil er den Rektor nicht als Vorbild anerkennen wollte. Wenn man bedenkt, wie rar die Plätze an dieser Schule waren, bewies er damit Chuzpe. Ein Jahr später wurde Giebe gleichwohl als freiberuflicher Maler offiziell registriert, was beruflichen Schutz bedeutete. 1978 erwarb er ein Grafikdiplom in Leipzig, dann wurde er Meisterschüler des Leipziger Leinwandgiganten Bernhard Heisig. Für den ausgereiften Stil Giebes war das die prägende Zeit.

Massive Körper wuchten sich auf seinen Bildern durch düstere Panoramen. Blut quillt. Militär streckt den Hintern raus. Typisch ist folgende Bildkomposition: rechts eine nackte Frau in Tanzschuhen, geschunden und glotzäugig, vielleicht eine Zwangsprostituierte, links von ihr teilt ein Grenzstreifen das Bild, und noch weiter links kopuliert ein Paar a tergo. Den Hintergrund bevölkern soldatische Schergen. Aus einem Koffer ragt, sich gierig über die Lippen leckend, ein Kahlköpfiger mit aufgemaltem Kreuz auf der Wange. Der Blick wird von der Nackten über das blasse Paar links zur Bildmitte hin gelenkt – und stößt erst jetzt auf ein unscheinbares, dafür sehr gruseliges Gespenst. Es hängt kopfüber ins Bild und greint so ungeniert mit offenem Mund, dass man ein leidvolles Stöhnen und Schreien zu hören meint. »Die Bedrohung II« heißt dieses Mammutgemälde, das Giebe 1981 schuf, und die Gefahr im Titel ist politisch braun.

Man sollte dieses Dresden nicht verloren geben, ganz im Gegenteil ist auch in diesem Fall historischer Optimismus angebracht. Eine asiatische Freundin plant für 2017 einen längeren Dresden-Trip, obwohl sie bei ihrer letzten Stippvisite dort auf offener Straße rassistisch angepöbelt wurde. Sie will Lehrerin werden, wartet auf ihren Studienplatz und ist fest davon überzeugt, dass künftige Generationen weltoffener heranwachsen. Auch in diesem Sinne tut sich einiges in Dresden. Am 16. Dezember wird mit dem »Kraftwerk Mitte« ein Kulturtempel besonderer Art eingeweiht: Bespielen werden ihn die Staatsoperette und das Theater Junge Generation, das größte Kinder- und Jugendtheater Deutschlands. In der Musikschule, die bald wieder der Stadt gehören wird, will Kulturbürgermeisterin Klepsch sieben zusätzliche Stellen für Musikpädagogen einrichten. »Wir haben in Dresden erfreuerlicherweise seit Jahren steigende Kinderzahlen«, sagt sie. »Deshalb finde ich es wichtig, auch die musikalische Grundausbildung durch die Rekommunalisierung der Musikschule auf solide Füße zu stellen.«

Auch der moderne Tanz, der in Dresden seit Mary Wigman Tradition hat, soll laut Klepsch mehr Zuwendungen erhalten. Wie die freie Szene insgesamt: »Ich möchte die freie Szene fördern. Viele der Angebote und Projekte gibt es leider nur mittels Selbstausbeutung der Kulturschaffenden.« Noch gibt es keinen Striezel-Euro, der an die freie Kultur gehen würde. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.