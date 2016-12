Vor allem im Winter

Klopf, klopf am Kopf. Jemand zu Hause? Oder unbekannt vertaucht? Foto: Gleb Garanich/Reuters

Cindy stand am Kopierer und erzählte von ihrem Urlaub in Hurghada. Auf die Frage, was sie denn unternommen habe, legte sie den Kopf schief und wählte für ihre Antwort eine Stimmlage, die sie sonst nur für ihren zweijährigen Sohn gebraucht. Baden, was denn sonst! Ach! Ich blieb hartnäckig; was sie denn vom Land gesehen habe, was von der Kultur ...

Sie stützte nun ihre Hände in die Hüfte und unterbrach mich mit dem Hinweis, dass sie einen Badeurlaub gebucht habe, das könne doch nicht so schwer zu verstehen sein. Im Badeurlaub bade man, deswegen auch der Name! Am Strand unterm Sonnenschirm komprimiere sich die Kultur des Landes in einem Glas Sex on the Beach mit viel Eiswürfeln und einem Schirmchen. Sie kicherte ein wenig nervös. Aber Hurghada liege in Ägypten, warf ich ein. Zehntausende Jahre Kultur ...

Wieder unterbrach sie mich, indem sie einfach an mir vorbeistürzte und weg war. Irritiert hob ich den Kopiererdeckel und dachte ein wenig nach: Man fliegt also 4.600 km zum Baden? Ich setzte mich an meinen Rechner und recherchierte das genauer: Dort herrschen 40 Grad im Schatten und 17 Prozent Luftfeuchte? Nach Zingst an die Ostsee wären es 290 km für Cindy. Aber nein, sie, ihr Mann und das Kind müssen 900 Liter Kerosin (drei Personen!) in den Himmel blasen. Wenn ich die Klimaanlage im Hotel, die Eiswürfel im Sex on the Beach dazurechne, komme ich zu dem Schluss, dass gegen diese Form von Terrorismus, sorry, Tourismus, genau zwei Dinge nötig sind: Ein Polizeieinsatz und ein guter Arzt für Cindys Oberstübchen. Wahrscheinlich hat das jemand ausgeräumt, da hängen nur noch die Gardinen!

Stellt sich uns die Frage, warum tun Menschen das? Sie tun es nämlich millionenfach, Jahr für Jahr. Manche fliegen 12.000 km nach New York, um einzukaufen (shoppen). Hallo! Klingeling! Klopf, klopf am Kopf. Jemand zu Hause? In 300 Jahren werden Kinder in der Schule lernen, dass wir (also auch ich) völlig gaga waren, dass unser Leben eine einzige Aneinanderreihung von Irrationalismen, dass unsere Selbstausrottung fester Bestandteil des persönlichen Lebensentwurfs war. Neue Atombomben in den Achtzigern waren völlig o. k., damals gab es Klassenkampf und eine Welt zu gewinnen. Nun, wir haben sie verloren, aber das, was wir heute bieten, ist krank. Und wir werden mit dieser Krankheit immer älter; die Medizin immer hilfreicher ...

Unsere Krankheit stülpt das Wesen des Menschen um, wir waren nie nichtmenschlicher als heute. Und die meisten von uns wissen das nicht! Viele sagen, es sei fünf vor zwölf, aber das stimmt nicht. Und es ist auch nicht fünf nach zwölf. Wir haben einen Stand erreicht, wo es sinnlos ist, auf die Uhr zu schauen. Denn unsere Zeit ist abgelaufen. Unsere Krankheit besteht darin, dass wir längst tot sind. Sozialismus oder Barbarei? (Luxemburg) Eine sehr gute Frage, immer noch.

Apropos Revolution: Wenn einer mitmachen möchte, kann ja sein, jemand hat Zeit, wenn also... Dann sollten wir uns am Pool treffen. Irgendeiner wird ja wohl einen Pool im Haus haben? Cuba Libre wäre schön. Und Eis! Viel Eis, das muss einfach sein.