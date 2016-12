Unter dem Titel »DKP begrüßt Befreiung Aleppos« veröffentlichte der DKP-Parteivorstand am Donnerstag folgende Pressemitteilung:

Ein Bürger Aleppos, der heute Mitglied der DKP ist, und der stellvertretende Vorsitzende der DKP, Hans-Peter Brenner, sehen im Vormarsch der syrischen Armee in Aleppo die Chance, dass der Terrorismus geschwächt werden und Syrien zu Stabilität zurückfinden könnte.

»In den letzten Tagen habe ich die Hoffnung auf ein Ende des Alptraums erlebt«, sagt Toto L., Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), der in Göttingen lebt und in Aleppo aufgewachsen ist. In einem Beitrag für das DKP-Nachrichtenportal news.dkp berichtet er, dass er in einem Youtube-Video sah, wie sein Cousin in Aleppo auf dem Weg zur Arbeit von einem Terroristen erschossen wurde. Er geht davon aus, dass eine »Waffenruhe ohne Abzug der Terroristen« »das Leid der Menschen verlängert« hätte. Als Bürger Aleppos begrüßt er den Vormarsch der syrischen Armee gegen die Terroristen. Er schreibt: »Diese Freude teile ich mit Zehntausenden Bürgern Aleppos, die gestern bis tief in die Nacht auf den Straßen Aleppos feierten. Sie feierten, als wäre der Krieg vorbei.«

»Die Befreiung Aleppos von den Terroristen macht Hoffnung auf Frieden«, schätzt Hans-Peter Brenner ein. »Erinnern wir uns: Es waren die ­NATO-Staaten, die mit ihren offenen und verdeckten Aggressionen den Raum geschaffen haben, den heute der IS und andere Terroristen einnehmen. Die USA und die EU, die Türkei und Israel tragen die Hauptverantwortung dafür, dass in Syrien Krieg herrscht. Sie tragen die Hauptverantwortung dafür, dass heute in Syrien Menschen hungern und sterben.« Die Berichterstattung der deutschen Medien sei scheinheilig, sagt Brenner: »Die Terroristen von Mossul nennen sie Terroristen, die Terroristen von Aleppo nennen sie Rebellen. Sie verschweigen, dass der russische Einsatz in Syrien dem Völkerrecht entspricht, weil Russland mit der legitimen syrischen Regierung zusammenarbeitet. Die imperialistischen Regierungen haben den Krieg angeheizt – wir kämpfen dafür, dass Deutschland seine Einmischung beendet. Das wäre wirklich ein Beitrag für Frieden im Nahen Osten.«

Die DKP fordert ein Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Syrien, sie fordert ebenso ein Ende der EU-Sanktionen gegen Syrien, die aus ihrer Sicht vor allem das Leid der Zivilbevölkerung vergrößern. Die DKP-Mitglieder beteiligten sich an den Aktionen der Friedensbewegung gegen den Krieg in Syrien, zum Beispiel an der bundesweiten Demonstration am 8. Oktober in Berlin.

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Sahra Wagenknecht, erklärte zum Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag:

Egal ob »Brexit« oder italienische Regierungskrise – EZB-Chef Draghi bleibt der Schutzheilige der Investmentbanker, Konzerne und Multimillionäre. Denn das einzige, was durch Draghis Geldschwemme unbeirrt steigt, sind die Immobilien- und Aktienpreise sowie der Cash in den Kassen großer Unternehmen, die – anders als Mittelständler – von seinen Anleihekäufen profitieren. Der EZB-Chef treibt so das Vermögen der Superreichen weiter nach oben und heizt das Übernahmefieber an, während der normale Sparer durch Niedrigzinsen enteignet wird. Das Resultat ist weiter wachsende Ungleichheit und eine ökonomische Dauerkrise, an der Europa wohl irgendwann zerbrechen wird.