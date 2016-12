Risse im Schweigekartell

VW-Reklame 1968: »Er fährt und fährt und fährt«. VW 2016: Betrügt und betrügt und betrügt Foto: dpa - Bildfunk

Wegen des Skandals um den Betrug von Volkswagen und weiteren Autobauern mit Abgaswerten von Pkw sieht die EU-Kommission sich offenbar gezwungen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten. Die Bundesrepublik habe keine Strafen gegen den Wolfsburger Konzern verhängt, kritisierte die Brüsseler Behörde am Donnerstag. Das Bundesverkehrsministerium verteidigte sein Vorgehen in der Angelegenheit. Neben Deutschland sind auch Luxemburg, Spanien, Großbritannien, Tschechien, Litauen und Griechenland von dieser Maßnahme betroffen. Herbert Behrens, Obmann der Fraktion Die Linke im Verkehrsausschuss des Bundestages, kommentierte den Vorgang in einer Pressemitteilung: »Das Vertragsverletzungsverfahren hätte bereits vor Jahren eingeleitet werden müssen. Die EU-Kommission war wie die Automobilindustrie und die Bundesregierung am Kartell des Schweigens über Abschalteinrichtungen beteiligt, von daher ist ihr Vorgehen im Abgasskandal ähnlich scheinheilig wie das der Bundesregierung.« EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska begründete das Verfahren gegen Berlin hochmoralisch: »Sich an das Gesetz zu halten, ist vor allen Dingen die Pflicht der Automobilhersteller« Die nationalen Behörden in der EU müssten dafür Sorge tragen, »dass die Autohersteller das Gesetz auch tatsächlich einhalten.« Die EU-Kommission leitete gegen Deutschland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien Vertragsverletzungsverfahren ein, weil diese Länder dem Volkswagen-Konzern für die Nutzung »illegaler Abschalteinrichtungen« keine Strafen auferlegt hätten, obwohl dies im jeweiligen nationalen Recht vorgesehen sei. Die Anwendung desselben Prozederes gegen Tschechien, Litauen und Griechenland wurde so begründet: Diese Staaten hätten es versäumt, Strafsysteme für derartige Fälle in nationales Recht umzusetzen.

Bei den Verfahren beruft sich die Kommission auf die mangelnde Umsetzung einer EU-Verordnung von 2007. Diese legt die Abgasnormen der Schadstoffklassen Euro fünf und Euro sechs fest. Gleichzeitig verpflichtet sie EU-Mitgliedsstaaten, abschreckende Strafen für Verstöße einzuführen. Die betroffenen Länder haben nun zwei Monate Zeit, zu den Vorwürfen der Kommission Stellung zu beziehen. (dpa/jW)