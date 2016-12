Terrorhelfer mit Dienstmarke?

Im Juli 2015 protestierten teils gewaltbereite Rechte gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Freital Foto: Christian-Ditsch.de

Wer nichts herausfinden will, schaut weg. So praktiziert es offenbar die Dresdner Justiz im Fall der rechtsextremen »Gruppe Freital« und ihrer Verbindungen zur Polizei. Vom Sommer bis zum Herbst 2015 verübten die Neonazis mindestens fünf Anschläge in Freital und Dresden. Betroffen waren Geflüchtete und Linke. Seit einem Jahr weiß die Staatsanwaltschaft: Ein sächsischer Polizist soll der mutmaßlichen Terrorgruppe dabei geholfen haben. Wie nun der Spiegel berichtete, wurde in einer Vernehmung eines Verdächtigen im August auch dessen Name genannt. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt.

Rädelsführer Timo S. (27) soll bereits im Dezember 2015 bei einer Vernehmung erklärt haben, man habe »Tips« von der Bereitschaftspolizei erhalten. Dies berichtete Zeit online am Sonntag. Den Kontakt dorthin habe sein Kumpel Patrick F. (25), zweiter Kopf der Gruppe, gepflegt. Der Beamte habe die Terrorverdächtigen etwa vorgewarnt, wenn die Polizei in der Nähe gewesen sei, und über deren Einsätze informiert. Die Staatsanwaltschaft Dresden räumte erst Ende November auf mehrfaches Nachhaken der Journalisten ein, dass sie überhaupt ermittle, heißt es in dem Artikel. Eingeleitet habe die Behörde das Verfahren erst Wochen nach Bekanntwerden der Vorwürfe in diesem Jahr, obwohl eine Staatsanwältin bei dem Verhör dabei war, so Zeit online.

Laut Spiegel erklärte Patrick F. bei einer Vernehmung im August 2016, er kenne den Polizisten seit Jahren. Dieser habe F. schon 2010 »ein bisschen unter die Arme gegriffen«, zitierte das Magazin einen Vorwurf gegen F. aus dem Vernehmungsprotokoll. Und: Der Beamte habe sich sogar mit den Neonazis an einer Tankstelle in Freital getroffen. Damals wurde gegen F. als Mitglied der Hooligan-Kameradschaft »Faust des Ostens« wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Ins Visier genommen hat die Justiz den Polizisten demnach aber bis heute nicht.

Das Verfahren gegen die »Gruppe Freital« hatte die Bundesanwaltschaft im April an sich gezogen. Drei Männer saßen bereits seit November 2015 in Untersuchungshaft, darunter die beiden Rädelsführer Timo S. und Patrick F. Fünf weitere Verdächtige wurden am 19. April nach einer Razzia festgenommen. Am 2. November 2016 erhob die Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht Dresden Anklage gegen die sieben Männer zwischen 19 und 38 Jahren und eine 28jährige Frau. Sie sollen sich wegen das Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung verantworten.

Laut ihrer Presseerklärung vom 15. November hält die Bundesanwaltschaft die Beschuldigten für »hinreichend verdächtig, spätestens im Juli 2015 die ›Gruppe Freital‹ gegründet zu haben«. Diese habe sich des versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und der Sachbeschädigung schuldig gemacht. Wann und ob die Hauptverhandlung eröffnet wird, steht noch nicht fest. Das Oberlandesgericht teilte am selben Tag mit, es warte derzeit die Stellungnahmen der Beschuldigten ab.

Nicht nur die Polizei, auch der sächsische Verfassungsschutz hatte Kontakte zur Neonazigruppe. Das bestätigten Landtagsabgeordnete Mitte November nach einer Sondersitzung des Rechtsausschusses gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Zwar hatte die CDU-SPD-Regierung des Freistaats einen Bericht des Spiegels zurückgewiesen, in dem es geheißen hatte, ein Informant des Geheimdienstes sei direkt involviert gewesen. »Dass es einen Kontakt gab, ist aber ein eingeräumter Fakt«, erklärte der Ausschussvorsitzende Klaus Bartl (Die Linke) am 17. November. Bekanntgeworden war, dass der mutmaßliche Informant einmal acht und einmal vier Tage vor dem letzten Anschlag der Gruppe ausgesagt hatte. Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Valentin Lippmann, äußerte den Verdacht, die Behörden hätten mit diesen Informationen den letzten Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Freital, bei der ein Bewohner verletzt worden war, verhindern können.

Vergangene Woche bemängelte der Grünen-Abgeordnete zudem, Innenminister Markus Ulbig und Justizminister Sebastian Gemkow (beide CDU) hätten gegenüber den Ausschussmitgliedern den seit Monaten bekannten Kontakt der Gruppe zur Polizei verschwiegen. In einer kleinen Anfrage will seine Fraktion die Gründe wissen. Erweise es sich als wahr, dass Polizisten nicht nur die Einstellungen der Gruppe teilten, sondern sie konkret unterstützt hätten, »wäre das ein ungeheuerlicher Vorgang«, so Lippmann. Dann habe »nicht nur Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus, sondern auch die Staatsregierung«.