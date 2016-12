Kein Aufbruch mit Abbas

Muslimische und jüdische Geistliche auf dem Parteitag der Fatah (Ramallah, 29. November) Foto: AP Photo/Nasser Nasser

Der 7. Generalkongress der palästinensischen Befreiungsbewegung Fatah, der am Sonntag in Ramallah zu Ende ging, hat die Hoffnungen junger Palästinenser auf eine Erneuerung nicht erfüllt. Die Wiederwahl des 81 Jahre alten Mahmud Abbas zum Vorsitzenden ist für sie kein Zeichen des Aufbruchs, sondern der Beweis dafür, dass die Fatah immer mehr zu einer trägen, verkrusteten Staatspartei mutiert. Umfragen zufolge wünschen sich die meisten Palästinenser ohnehin Abbas’ Rücktritt.

Da hilft auch die revolutionäre Attitüde nichts, die Mahmud Abbas am Sonntag bei seiner Abschlussrede an den Tag legte, als er den Anwesenden versprach: »2017 ist das Jahr, in dem die Besatzung zu Ende geht.« Woher Abbas diesen Optimismus nimmt, ist schleierhaft. Denn eins ist Fakt: Es ist schon sehr lange her, dass die Palästinenser so weit von einem eigenen Staat entfernt waren wie heute. Die israelische Regierung baut seit Jahren auf der Westbank munter eine Siedlung nach der anderen. Das Gebiet, das die palästinensische Autonomiebehörde verwaltet, wird mit jeden Tag kleiner und zerrupfter.

Mahmud Abbas, der ja auch palästinensischer Präsident ist, redet viel, aber tut wenig, das denken nicht wenige in den besetzten Gebieten. Den israelischen Hardlinern um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe er nichts entgegenzusetzen. Das böse Wort vom »Freund Israels« macht in Palästina die Runde. Auch innerhalb der Fatah ist der alte Mann umstritten, manche sagen sogar, er sei isoliert. Aber offenbar reicht seine Macht immer noch aus, um bereits vor dem Kongress die interne Opposition komplett auszubooten – ihre Vertreter wurden schlichtweg nicht nach Ramallah eingeladen. Die Zahl der Delegierten wurde kurzerhand fast halbiert. Deshalb war niemand überrascht, dass die rund 1.400 Delegierten Abbas im Amt bestätigten. Der Kongress bestand im Prinzip nur noch aus handverlesenen Claqueuren.

Der größte Herausforderer Mohammed Dahlan verfolgte die Veranstaltung aus den fernen Arabischen Emiraten, wo er seit einigen Jahren im Exil lebt. Abbas hat ihn und seine Sympathisanten 2011 aus der Fatah geworfen. Selbstredend verlor Dahlan in Ramallah auch seinen Sitz im ZK. Beobachter glauben, dass die Dissidenten nun einen Gegenkongress abhalten werden, um sich selbst als die legitimen Vertreter der Fatah ins Spiel zu bringen. Mit humanitärer Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Gaza sorgt Dahlan angeblich auch aus dem Exil dafür, dass sein Name in den besetzten Gebieten nicht vergessen wird. Die Golfstaaten würden ihn am liebsten an der Spitze der Fatah sehen.

Eigentlich hatte das in der Palästinafrage einflussreiche sogenannte »Arabische Quartett« – bestehend aus Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten – im Vorfeld nachdrücklich gefordert, dass der Generalkongress einen Kronprinzen bestimmen soll, der dem greiser werdenden Abbas nachfolgen kann. Es könnte nämlich gut sein, dass der herzkranke Vorsitzende während der nächsten Amtsperiode das Zeitliche segnet. Denn es kann lange dauern bis zum 8. Kongress, das zeigt die Fatah-Geschichte. Diesmal vergingen nur sieben Jahre seit dem letzten Treffen, davor waren es aber auch schon einmal zwanzig.

Das Arabische Quartett will einen internen Streit über die Nachfolge unter allen Umständen vermeiden. Ein natürlicher Kandidat ist aber auch nach der Wahl zum aus 18 Personen bestehenden Zentralkomitee nicht auszumachen. Das beste Ergebnis erreichte Marwan Barghuti. Der 58jährige wurde zum ersten Mal in das Top-Gremium der Fatah gewählt. Besonders unter den jungen Palästinensern hat er viele Anhänger. Das Problem: Barghuti verbüßt seit 2002 in Israel eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Bleiben zwei andere Aspiranten. Der Präsident des palästinensischen Fußballverbandes Dschibril Radschub, der früher auch schon mal Chef des Geheimdienstes war und Nassir Al-Kidwa, der Neffe des Fatah-Gründers Jassir Arafat. Beide wurden ebenfalls ins Zentralkomitee gewählt. Wer Mahmud Abbas nachfolgt, ist also weiterhin offen.