Bombardier macht Ernst

Noch werden in Hennigsdorf Züge montiert, aber die Fertigung soll in Billiglohnländer verlagert werden Foto: Bernd Settnik dpa/lbn

Jetzt wird der Stellenabbau bei Bombardier konkret: Am Montag nachmittag sagte der Betriebsratsvorsitzende des Werks im brandenburgischen Hennigsdorf, Michael Wobst, dass in der Fabrik 500 Stellen gestrichen werden sollen. Nach einer Betriebsversammlung wandte er sich mit dieser Einschätzung an den RBB. Zwar wurde das Ausmaß des Stellenabbaus von Bombardier bis jetzt nicht bestätigt, aber bereits Ende Oktober hatte der kanadische Flugzeug- und Zugbauer angekündigt, weltweit 7.500 Arbeitsplätze vernichten zu wollen. Da 5.000 davon in der Bahnsparte gestrichen werden sollen, wird Deutschland, wo dieser Konzernteil seinen Hauptsitz hat, besonders stark betroffen sein. Für besonders viel Ärger unter den Beschäftigten sorgte, dass die Werksleitung noch keine Zahlen nannte, aber trotzdem die Unsicherheit gerade vor Weihnachten noch verstärkte.

Damit scheint für die Mitarbeiter endgültig keine Hoffnung zu bestehen, dass der Konzern sich noch auf die zahlreichen Vorschläge für eine Sanierung mit gleichzeitiger Beschäftigungssicherung einlässt, die sowohl der Gesamtbetriebsrat wie auch die Industriegewerkschaft Metall vorgelegt haben. Die Beschäftigtenvertreter haben unter anderem in einem Papier »Bombardier Fahrplan Zu(g)kunft« dargelegt, wie sich die deutschen Standorte sichern lassen. Denn im Endeffekt steht die Zukunft des kompletten Werks in Hennigsdorf auf dem Spiel, wenn ein Fünftel der Jobs gestrichen wird. In dem Betrieb bei Berlin soll nur noch die Entwicklung untergebracht sein und wenige Prototypen gebaut werden. Die Fertigung soll nach Angaben des Betriebsrats komplett in Billiglohnländern erfolgen.

In dem Strategiepapier weist der Gesamtbetriebsrat darauf hin, dass langfristig Kosten steigen, wenn die Fertigungsstiefe an einzelnen Standorten zurückgefahren wird. Sie plädieren dafür, statt kurzsichtig bei denen Einschnitte vorzunehmen, die die Produkte herstellen, lieber die Organisationsstrukturen der Firma genau zu kontrollieren: »Beschäftigt man sich eingehender mit den (ständig neuen) Organigrammen bei Bombardier, fragt man sich, ob alle benannten Funktionen wirklich benötigt werden. (…) Es muss geprüft werden, welche Managementfunktionen wirklich sinnvoll sind. Überflüssige müssen abgeschmolzen werden. Dies ist elementar, damit sich die wirtschaftliche Lage von Bombardier Transportation langfristig stabilisiert.« Dies würde auch dazu beitragen, dass es zukünftig weniger Organisationsveränderungen gebe. Diese verunsicherten die Beschäftigten, was zu geringerer Motivation führe.

Die Pläne von Bombardier bewertete der Gesamtbetriebsrat als ausschließlich »aktionistischen und kapitalmarktgetriebenen Personalabbau« und stellte dem ein Zukunftskonzept entgegen, dass dem einzelnen Mitarbeiter viel Verantwortung abverlange, ihn durch eine verbesserte Mitbestimmung allerdings auch motiviere, was den Umsatz steigere.

Noch Ende November zeigten sich die Metaller bei der Branchenkonferenz Bahnindustrie der Gewerkschaft optimistisch, mit dem Konzept den Stellenabbau verhindern oder zumindest verringern zu können. So sei das Papier von Führungskräften des Konzerns gelobt worden. Allerdings hatte dies anscheinend keine Konsequenzen. Auf dem Treffen hatte unter anderem Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der Standorte Görlitz und Bautzen, Arbeitskämpfe ab Januar prophezeit, wenn es bis Ende des Jahres »kein klares Bekenntnis zu den Standorten – inklusive einer nachvollziehbaren Zukunftsstrategie« gebe. (mit Reuters und dpa)