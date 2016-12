Der lachende Dritte

Zurückgepfiffen: Innenminister Holger Stahlknecht (l) musste sich der Weisung Reiner Haseloffs (r) beugen Foto: Jens Wolf/dpa

Während Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen darüber debattiert, wie Deutschland Geflüchtete aus dem Lande treiben, Arme noch schärfer be- und Reiche weiter entlasten könnte, klagen die Parteifreunde an der Mittelelbe über seinen »laschen« Kurs. Er mache zu viele Zugeständnisse an die Koalitionspartner SPD und Grüne, was den christdemokratischen »Grundwerten« widerspreche, wettert André Wallberg von der CDU-Mittelstandsvereinigung in Halle in einem Brief an Haseloff und Parteilandeschef Thomas Webel, aus dem der MDR am Montag zitierte. Überhaupt: Die Masse der CDU identifiziere sich kein biss­chen mit dem Koalitionsvertrag, so Wallberg.

Wallbergs Schreiben ist der jüngste Akt im Schauspiel um den geplatzten Diskussionsabend mit Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) und dem neurechten Vordenker und Verleger Götz Kubitschek im Theater Magdeburg (jW berichtete). Der Musentempel hatte Minister Stahlknecht auserkoren, im Januar dem Rechtsnationalisten, dessen Freundeskreis von »Identitären« über Mitglieder des ultrarechten AfD-»Flügels« bis hin zum Verleger Jürgen Elsässer reicht, Paroli zu bieten. Als das Vorhaben vor einer Woche publik geworden war, sparten SPD, Grüne und die Linksfraktion nicht an Vorwürfen. Man solle Rechtsextremen kein öffentliches Podium bieten, hieß es. Haseloff reagierte: Er pfiff seinen Minister zurück, der sich kurz zuvor noch mit Verweis auf »1989« und die »erkämpfte Freiheit« im Recht wähnte.

Das war zuviel für einige Christdemokraten: »Ein bitteres Gefühl der Kränkung« brach sich »auch bei anderen in der Partei Bahn«, kommentierte die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) das Prozedere am 1. Dezember. Sie zitierte den CDU-Bundestagsabgeordneten Tino Sorge: »Wir müssen auch mal mit Spinnern reden, statt politisch korrekt zu sein.« Landesparlamentarierin Eva Feußner sah Kubitschek zwar »an der Grenze zum Extremismus«. Sie befand aber: »Mit Ausgrenzung erreicht man nichts«. Noch absurder urteilte Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär Sven Schulze: Die Kritik am Auftritt sei »fast schon linke Meinungsdiktatur«. »Wir werden uns nicht vom politischen Gegner vorschreiben lassen, mit wem wir auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion sitzen«, so Schulze.

Doch der rechtskonservative Flügel der Landes-CDU muss sich gedulden. Am heutigen Mittwoch wird Haseloff aus Essen zurückkehren. Dann soll er sich den Kritikern aus den eigenen Reihen stellen. Seine Fraktion hat dazu eine Sondersitzung im Landtag anberaumt. Es gehe auch um seinen Umgang mit Stahlknecht, hieß es. »Wir brauchen klare Regeln, mit wem wir diskutieren«, erklärte Fraktionschef Siegfried Borgwardt laut MZ. Ein Tabu sieht er nur bei Diskussionspartnern, »die vom Verfassungsschutz beobachtet werden«. Kleinverleger Kubitschek ist derweil der lachende Dritte, für ihn sei alleine die Aufmerksamkeit »ein Erfolg«, sagte er der MZ. Doch lieber hätte er – zum ersten Mal – mit einem Minister diskutiert, beteuerte er.

Wallbergs Empörungsbrief ist auch eine Fortsetzung des seit der Landtagswahl im März währenden Dramas namens »Kenia-Koalition«. Diese waren CDU, SPD und Grüne eingegangen, um der AfD als zweitstärkster Fraktion kein Mitregieren zu ermöglichen. Skandale von Wahlbetrugsvorwürfen über Kungelei mit der AfD bis zum heimlichen Beraterfirmensponsoring mit anschließenden Rücktritten bestimmen seither die Landespolitik. »Es reicht«, platzte Linke-Fraktionsgeschäftsführer Stefan Gebhardt letzte Woche der Kragen. Statt drängende Probleme zu lösen, etwa in Schulen und bei der Kinderförderung, folge ein Debakel dem anderen. Längst bahnt sich ein folgender Akt an, der auch für Die Linke von Belang ist. Laut MZ erstattete der Bund der Steuerzahler Anzeige gegen Unbekannt. Sein Vorwurf: Alle Fraktionen im Magdeburger Landtag würden mit luxuriösen Sonderzahlungen an Funktionsträger zuviel öffentliches Geld verbraten. Allen voran die CDU und die AfD.