Um dem Ansturm der »autonomen Horden« gewachsen zu sein, errichteten Hamburger Schildbürger in Uniform am Dienstag die ersten Wehranlagen, inklusive NATO-Stacheldraht, für den verwunschenen Ort des OSZE-Ministerratstreffens. Rosen haben bekanntlich auch Dornen, dachten sich wohl die Ordnungshüter und brachten Hinweisschilder an, auf denen die Bürger der Hansestadt vorsorglich darauf hingewiesen werden, sich nicht stechen zu lassen. Vielleicht verfällt Hamburg ja in einen hundertjährigen Schlaf? (jW)

