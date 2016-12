Banker müsste man sein

»Samstags gehört Vati mir« lautete einst die Parole der Gewerkschaft, die heute für Aktionäre gilt Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Fast jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich am Samstag, jeder vierte am Sonntag. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin hat am vergangenen Mittwoch eine Studie veröffentlicht. Grundlage sind vor allem die Daten des Mikrozensus – einer laufend vom Statistischen Bundesamt durchgeführten Bevölkerungserhebung.

Wenngleich der Anteil der am Wochenende Arbeitenden in den vergangenen vier Jahren leicht abgenommen hat, bleibt er hoch. 2013 gingen 42,8 Prozent aller abhängig Beschäftigten samstags arbeiten, 0,1 Prozent weniger als 2005. Deutlich werden die Folgen der Deregulierung des Arbeitsmarkts – der »Agenda 2010« –, die zwischen 2003 und 2005 durchgeführt wurde. Zuvor, 1998, gingen samstags nur 35,8 Prozent einer Erwerbstätigkeit nach. Für den Sonntag sieht es ähnlich aus. Zwischen 2005 (23,9 Prozent) und 2013 (24,2 Prozent) stagnieren die Zahlen nahezu. 1998 hatten nur 18,6 Prozent am Sonntag gearbeitet.

In bestimmten Wirtschaftszweigen ist Wochenendarbeit besonders verbreitet: Im Handel, der Gastronomie und dem Bereich Gesundheit und Soziales. Bei Angestellten geht demnach jedoch nur die gelegentliche Wochenendarbeit zurück. Der Anteil derer, die regelmäßig oder ständig an Wochenenden arbeiten, sei bei ihnen konstant. Diese arbeiteten häufig im Schichtdienst. Wegen der Zunahme verkaufsoffener Sams- und Sonntage seien immer mehr Beschäftigte im Handel am Wochenende tätig.

Karl Brenke, Vorstandsmitglied des DIW, erklärte: »Grundsätzlich kann man sagen, dass in Ostdeutschland die Wochenendarbeit etwas mehr verbreitet ist als im Westen.« Im Osten sei zudem der Anteil der Beschäftigten mit Samstags- oder Sonntagsdienst bis 2013 gewachsen, im Westen nur bis 2005 und danach nicht mehr. Ständige oder regelmäßige Wochenendarbeit ist unter Frauen verbreiteter als unter Männern. Zudem lasse sich feststellen, dass jüngere Personen grundsätzlich häufiger am Wochenende arbeiteten als ältere. Während am Samstag viele Personen eher in einfachen Jobs tätig seien, darunter vergleichsweise viele, die keine Berufsausbildung haben, müssten sonntags hingegen hochqualifizierte ran. »Zum Beispiel arbeitet klassischerweise natürlich der Priester am Sonntag«, so Brenke. Auch Ärzte seien ein klassisches Beispiel. Überdies fällt bei den Personen mit einem Hochschulabschluss auf, dass sie relativ oft nur hin und wieder am Samstag oder Sonntag ihrem Job nachgehen, vergleichsweise selten dagegen ständig oder regelmäßig.

In anderen Berufen wird am Wochenende häufig zu Hause gearbeitet. Das betreffe zum Beispiel Lehrer, die dann Klassenarbeiten korrigierten. Die Autoren vermuten, dass Selbständige am Samstag oder Sonntag oft eine andere Tätigkeit als an den Werktagen ausüben. Das Wochenende dürfte etwa häufig vor allem dazu genutzt werden, um Rechnungen zu schreiben oder um Bestellungen aufzugeben. Am seltensten arbeiten Finanzdienstleister am Wochenende – Banker müsste man sein.