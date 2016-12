Allerlei Faxen

»Was willst du von mir, Frau?« (Joh 2,4) Die Gottesmutter ist Gegenstand mannigfaltiger kultischer Verehrung Foto: Edgard Garrido/Reuters

Gentrifizierung ist kein wissenschaftlicher Modebegriff, sondern vielerorts grausame Realität. Mit alternativen Formen der Aufwertung von Wohnraum in Großbritannien beschäftigt sich Martina Groß im Feature »Auferstanden: Die Granby Four Streets in Liverpool – Eine Geschichte über sozial engagierte Kunst« (DLF 2016; Ursendung heute, 6.12., 19.15 Uhr, DLF). Ein Hörspiel über die noch immer nicht abgeschlossene gerichtliche Aufarbeitung der Mordserie des sogenannten NSU legt Maja Das Gupta mit »Weil Deutschland doch ein Rechtsstaat ist« (SWR 2016; Ursendung heute, 19.20 Uhr, SWR 2) vor. Mit Marienkult und ähnlichen Faxen setzt sich dann Marlene Streeruwitz in »Maria« (hr/SWR 2015; heute, 21 Uhr, ORF Ö1) auseinander und lässt dafür drei Frauen zu Wort kommen, die den Namen der Gottesmutter tragen.

Mariola Brillowska hat einen unglaublichen Output an Hörspielen und erfreut uns deshalb morgen mit ihrem neuesten, autobiographisch inspirierten Hörstück »Danziger Tassen« (NDR 2016; Ursendung Mi., 7.12., 20 Uhr, NDR Kultur). Nicht ost-, sondern südwärts reist das Liquid Penguin Ensemble in »Felicità – Akustische Vermessungen im Land des Glücks« (Autorenproduktion i. A. SR/DKultur 2016; Mi., 21.30 Uhr, DKultur). Auf den Spuren von Goethe und anderen versucht es, das Gefühl mit den vielen Facetten hörbar zu machen. Gabriele Fritsch-Vivié widmet der vor 125 Jahren geborenen Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs das Feature »Nelly Sachs – Die Suchende« (MDR 2016; Ursendung Mi., 22 Uhr, rbb Kulturradio und MDR Kultur sowie So., 11.12., 18 Uhr, MDR Kultur) – unbedingt anhören!

Auch auf keinen Fall verpassen darf man Markus Metz’ und Georg Seeßlens Feature »Die Psycho-Schubser – Nudging in Werbung und Politik« (SWR 2016; Ursendung ‚Mi., 22 Uhr, SWR 2). Strategisch durchdachte »mind games« sollen nicht mehr nur Kaufentscheidungen begünstigen, sondern werden auch von Politik und Gesundheitsindustrie zur Verhaltenssteuerung eingesetzt.

Ein Klangkunststück aus dem Bibelprojekt des hr ist »Writing Through Genesis« von Klaus Reichert (hr 2015; Do., 8.12., 22 Uhr, SWR 2). Danach sollte man sofort ins Bett gehen, sonst verschläft man noch den Mitschnitt von Ismael Küpelis Vortrag »Kein Platz für Linke und Kurden in Erdogans ›neuer Türkei‹« (Fr., 9.12., 8 Uhr, FSK), den er Ende November in Hamburg gehalten hat. Das Duo Merzouga folgt im Feature »Mein Indien – Kartografie eines Sehnsuchtsorts« (WDR 2016; Ursendung Sa., 10.12., 12 Uhr und Wdh. So., 15 Uhr, WDR 3) den Zwillingen Wolfgang und Peter Herbert auf eine Reise durch den Subkontinent, während die beliebte Methode Eigenexperiment bei dem Feature »Schöner neuer Wahn – Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau« (BR/DLF 2016; Ursendung Sa., 13 Uhr und Wdh., So., 21 Uhr, Bayern 2) von Christian Alt und Christian Schiffer zum Einsatz kommt. Wer etwas über die Emanzipation der Buchstaben erfahren will, sollte Jochen Meißners »Wer Ohren hat zu lesen – über stumme und sprechende Buchstaben« (SWR 2015; Sa., 18 Uhr, DKultur) einschalten.

Neue Klangkunst von diversen Autoren bietet »Ach, Baunatal deine Felder!« (hr/Kunsthochschule Kassel 2016; Ursendung Sa., 23 Uhr, hr 2 Kultur). Ein Klassiker, den man sich nicht entgehen lassen sollte, ist Friederike Mayröckers »das zu Sehende, das zu Hörende« (ORF/BR/WDR/DRadio Berlin 1997; So., 18.30 Uhr, DKultur). Mit dem legendären Thomas Bernhard befasst sich schließlich Philip Scheiner in »Bernhard – Ein Abschied« (ORF 2016; Mo., 12.12., 21 Uhr, ORF Ö1).