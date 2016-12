The awful truth Foto: Toru Hanai/Reuters

In den Commissario-Montalbano-Romanen von Andrea Camilleri gibt es unter den Nebenfiguren den charakterfernen und grundkorrupten Fernsehjournalisten Pippo Ragonese, den Camilleri immer mit dem Appendix versieht: »das Hühnerarschgesicht von Televigàta«. Hühnerarschgesicht ist eine schöne, kraftvolle, lustige und Käpt’n Haddocks würdige Invektive, gerade weil man nicht genau weiß: Ein Hühnerarschgesicht, gibt es das? Und falls ja, wie sieht es aus? Was kann man sich unter einem Hühnerarschgesicht vorstellen?

Als ich jüngst ein Maishühnchen backofenfertig machte, es wusch, mit frischen Kräutern aus dem Garten, Zitronenscheiben und Knoblauch füllte, mit Öl bepinselte und mit Gewürzen einrieb, hatte ich exakt vor Augen, wie ein Hühnerarsch aussieht; so etwas als Gesicht tragen zu müssen, zählt zu den im Antlitz sichtbar werdenden Folgen eines Lebens, das auf aktiver wie passiver Bestechung, Intriganz und Ränkespielen basiert. Irgendwann fällt die Maske ab, und übrig bleibt ein Hühnerarschgesicht.

Während ich die Schnittabfälle in das Zeitungsaltpapier vom Tage einwickelte, fiel mein Blick auf ein Foto von Donald Trump: Ein Hühnerarschgesicht sah mich an. In einem Land lebend, in dem eher ein dumpfer Stammler von der AfD Bundeskanzler werden könnte als ein hochintelligenter, rhetorisch brillanter Schwarzer, möchte ich nicht einmal gegen Trump in den Gratischor der notorischen Falschsänger einstimmen, der dreimal täglich sein Mantra auswürgt, wie dumm und bescheuert »die Amis« als solche doch wären. Aber ein Hühnerarschgesicht hat Donald Trump unübersehbar; das ist keine der üblichen deutschen Selbstexkulpationen, sondern schlicht The awful truth: Nothing but a chickenassface.