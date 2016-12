Die Aufregung von Rox

Normal? Ich flippe aus! Foto: Joerg Metzner

Das Privattheater Strahl ist in Berlin das einzige Theater, das sich ausschließlich der Zielgruppe ab 13 Jahren widmet. Ein hohes Risiko, denn das Zeitfenster ist dann wirklich sehr schmal, denn ab 15 Jahren geht man schon zu Erwachsenenthemen, und die Jugendthemen erscheinen einem billig – sofern man überhaupt ins Theater geht. In der Regel geschieht das ja nicht freiwillig, sondern im Rahmen von Schulunterricht. Das muss etwas damit zu tun haben, dass Bühnenliteratur für Jugendliche meist nicht so ernst genommen wird.

In dem Stück »Hasen-Blues.Stopp.« von Uta Bierbaum ist das anders. Hier geht es um Rolleneinengungen und Ausbrüche aus denselben. Das Frappierende an der Inszenierung von Anna Vera Kelle war für mich die Treffsicherheit, mit der die emotionale und kognitive Ebene der jugendlichen Zielgruppe tatsächlich erreicht wird. Die jugendlichen Protagonisten wirken authentisch, vernünftig, ernst, sie sprechen Sachen offen an, diskutieren aus, begründen, argumentieren und scheinen irgendwie um ihr Leben zu spielen. Die Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben, wirken dagegen wie Wesen von einem anderen Stern. Skurril, verschroben, eigenartig, anpasslerisch, verlogen, verkorkst. Und das ist genau der Eindruck, den ich als 14jährige auch von der Welt hatte. Alle Erwachsenen schienen mir verrückt zu sein, abgegessen und bar jeder Hoffnung. Ihre Ratschläge wirkten auf mich wie kalter Kaffee, sie lachten nie echt, nur hysterisch, sie taten mir leid, und ich schwor mir nur eine einzige Sache: Nie werden wie sie!

Es ist unglaublich, wie in diesem Jugendtheater genau dieser typische, psychologisch längst erklärte Zustand der Abgrenzung der 13–16jährigen von ihren bisherigen Lebensumständen, Eltern und Erziehern eingefangen wird. Und sogar nachvollziehbar gemacht wird.

Zu Beginn des Stückes sieht man eine Holzkiste sprechen, die bedauert, eine Holzkiste zu sein, dann klappen sich ihre Wände auf, und drinnen ist plötzlich ein Klassenzimmer zu sehen, dort sitzen gelangweilt-neugierig zwei Schülerinnen hintereinander, deren Gedanken durch Monologe hörbar gemacht werden. Sie denken an alles, nur nicht an den Unterricht, den eine völlig abgedrehte Lehrerin gibt, die Angst vor den Schülerinnen hat und darüber nachsinnt, wie sie die überwinden kann. Diese drei bieten eine überaus spannungsreich-komische Sequenz.

Dazu kommt ein zweiter Erwachsener, mal ist er ein Mann im Anzug, der Therapeut der Lehrerin, der völlig dämliche Therapeutensprüche abgibt und sich auch als Schulpsychologin verkleidet, weil er sich seiner Klientin nicht zu erkennen geben will. Am Ende verrät er, er wolle lieber ein Hase sein, und die Lehrerin findet, sie wolle keine Lehrerin sein. Beide Erwachsenen aber wollen wissen, wer Rox ist, Mädchen oder Junge? Doch Rox (Anna Schimrigk) ist intersexuell. Für Rox ist das kein Problem, aber für alle anderen. Im Biologieunterricht passt keine der Zuschreibungen auf Rox. Auch die Klos haben sich gegen Rox verschworen, Rox wird nicht reingelassen.

Die beiden Jugendlichen aber haben andere Sorgen, Rox liebt Fee (Alice Bauer), und Fee erzählt von ihren Sexerlebnissen. Sie liebe Sex, aber die Jungen seien unerfahren, glaubten aber, dass Mädchen einen Orgasmus bekämen, wenn man ihnen Sperma in die Haare und ins Gesicht spritze. Solche Ideen bezögen sie aus Pornovorlagen, diese Missverständnisse sollte man mal in der Schule durchnehmen. Daraufhin zeigt sie der Lehrerin, die ganz baff ist, wo man ein Mädchen streicheln soll, damit es einen Orgasmus bekommt. Das Ganze regt Rox auf. Rox findet es schön, wie auf Fees Rücken die Haare hin und her gleiten, ansonsten ist Rox aber der Meinung: Normal? Ich flippe aus!

Ein schönes Stück darüber, wie Fee und Rox aus den Zuschreibungen ausbrechen, weil sie ihrem Gefühl vertrauen und davor keine Angst haben, wie die Erwachsenen. Und dazu ist es noch witzig und originell.