Linke-Europapolitiker De Masi: »Renzi muss sofort abtreten«

Der Europaabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher der Partei Die Linke im Europäischen Parlament, Fabio De Masi, erklärte am Montag zum Verfassungsreferendum in Italien:

Italien hat basta gesagt. Renzi ist als Erneuerer und Verschrotter angetreten und als Clown, der den Leuten angst machen will, geendet. (…) Die Italiener haben ihm sein Laienschauspiel nicht mehr abgenommen, wonach die Verfassung und die Demokratie Italien hemmen und ein »No« zum Durchregieren Italien verwüsten würde. (…)

Italiens Problem ist die Deindustrialisierung innerhalb der Euro-Zone, weil Deutschland nur dumme Kürzungspolitik zulässt. Italien verfügt noch immer über Weltmarktführer bei Design und Qualität sowie eine leistungsfähige mittelständische Industrie. Aber die arbeitsintensiven Industrien in der Binnenwirtschaft haben wegen der fehlenden Investitionen und des Dumpingwettbewerbs den Strukturwandel nicht geschafft.

Renzis Antwort auf 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und Euro-Trauma lautete Entmachtung der Gewerkschaften sowie der Demokratie. Italiens Pleitebanken wie Monte dei Paschi di Siena und somit auch Italiens Geldadel mit seinen mafiösen Deals sollen hingegen mit Steuergeld herausgeboxt werden, da die Lösung über ein privates Rettungskartell im Rahmen der Bankenunion offenbar nicht greift und eine geordnete Abwicklung nicht gewollt ist.

Die Bevölkerung hat diese Politik mit dem »Nein« verschrottet. Renzi muss sofort abtreten. Italien braucht Neuwahlen statt fauler Deals des Partido Democratico mit Berlusconi gegen die Demokratie. (…)

Am Sonntag verbreitete die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer - Bund der Antifaschisten (FIR) eine Pressemitteilung zur Mitte November auf dem XVII. Kongress der Organisation in Prag verabschiedeten politischen Orientierung für 2017:

(…) Als politische Schwerpunkte werden folgende vier Themen benannt: Zum einen der gemeinsame Kampf gegen das Wiedererstarken von Rechtspopulismus und Neofaschismus insbesondere in den europäischen Staaten. Dabei geht es um das Eingreifen in Wahlkämpfe ebenso wie um Aktionen gegen neofaschistische Übergriffe gegen Flüchtlinge und andere Formen von Rassismus. (…)

Ein wichtiges Handlungsfeld ist die Bewahrung der Erinnerung an den antifaschistischen Widerstandskampf und die Frauen und Männer, die sich mit ihrer Freiheit, Gesundheit oder gar ihrem Leben für ihr Land und die Zerschlagung der faschistischen Barbarei eingesetzt haben. Gemeinsam kämpfen alle FIR-Verbände gegen verhängnisvolle Tendenzen des Geschichtsrevisionismus und der Rehabilitierung von Nazikollaborateuren nicht nur in den baltischen Republiken, in Kroa­tien, Polen oder der Ukraine.

Als vierter Schwerpunkt werden die Stärkung der Zusammenarbeit der antifaschistischen Verbände und die Einbindung der heutigen Generationen in das gemeinsame Handeln benannt.

In den Reihen der FIR sind jene, die gegen das ausbeuterische System, das Armut, Faschismus und Krieg erzeugt, kämpfen, die demokratische und soziale Rechte verteidigen, die auf religiöser oder humanistischer Überzeugung mit den antifaschistischen Zielen verbunden sind, die die Erinnerungen ihrer Familien bewahren wollen. (…)

