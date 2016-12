Kampagne gegen Kinderarmut

Erheblich schlechtere Startbedingungen haben in Deutschland Kinder aus armen Familien Foto: Christian Charisius/dpa-Bildfunk

Der heutige Nikolaustag bildet den Auftakt einer Kampagne, mit der mehrere große Organisationen Druck auf die Politik machen wollen. Ihr Anliegen: Die Verantwortlichen müssten endlich substantiell etwas unternehmen, um Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen herzustellen. Das Motto: »Jedes Kind ist gleich viel wert. Keine Ausreden mehr! Armut von Kindern und Jugendlichen endlich bekämpfen!« Heute wird über das Onlineportal des Kampagnennetzwerks »Campact« eine entsprechende Petition an alle Parteien zur Bundestagswahl gestartet, die jeder Bürger unterzeichnen kann. Es sei ein Skandal, dass in der Bundesrepublik drei Millionen Kinder und Jugendliche in Armut leben, heißt es in dem Appell. Von ihnen beziehen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 1,9 Millionen Grundsicherungsleistungen, fast eine Million Kinder leben in Einelternfamilien. Ihnen müsse »jetzt ein Leben mit Perspektiven und ohne Ausgrenzung« ermöglicht werden.

Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks (DKHW), Thomas Krüger, sagte am Montag in Berlin, gerade zu Weihnachten werde das Ausmaß des Mangels besonders deutlich. Die Kindheit der Betroffenen werde »maßgeblich davon geprägt«. Sie spürten »die Existenzsorgen und den Druck, der auf ihren Eltern lastet, sowie das Anderssein in der Schule«. Ein »großer Teil an Angeboten und Förderung« in der Freizeit sei ihnen verwehrt.

Initiatoren der Aktion sind außer dem DKHW die Nationale Armutskonferenz, in der neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund kirchliche und andere Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen sind, sowie der Deutsche Kinderschutzbund, der Verband alleinerziehender Mütter und Väter und der Verein »Zukunftsforum Familie«. Sie fordern unter anderem eine »einheitliche Geldleistung für alle Kinder, die das Existenzminimum sichert«, jenseits der willkürlich festgelegten und zu niedrigen Hartz-IV-Sätze für Minderjährige. Staatliche Unterstützungsleistungen müssten vereinfacht werden und leicht zugänglich sein. Derzeit kämen viele Hilfen nicht bei denen an, die sie brauchen, heißt es in der Petition. Es sei nicht zu rechtfertigen, »dass Kinder aus reichen Familien durch Steuerentlastungen stärker gefördert werden als Kinder aus armen Familien«, erklärte Maria Loheide von der Diakonie Deutschland.

Wolfgang Stadler, Bundesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betonte die Notwendigkeit einer »gut ausgebauten und qualitativ hochwertigen Kinderganztagsbetreuung sowohl im Kindergarten als auch in der Schule«. Dies würde jedem Kind »zumindest eine warme Mahlzeit, Platz für Hausaufgaben und Sportaktivitäten« garantieren.

Mit der Initiative wollen die daran Beteiligten einen breiten Unterstützerkreis gewinnen, der Druck auf die Parteien macht. Zugleich planen sie zahlreiche Aktionen zum Thema bis zur Bundestagswahl im September 2017. »Wir werden aufmerksam verfolgen, welchen Stellenwert die Beseitigung von Kinderarmut in den Wahlprogrammen, einer Koalitionsvereinbarung und in Gesetzgebungsvorhaben erhält und ob konkret benannt wird, bis wann und wie Kinderarmut in Deutschland überwunden sein soll«, heißt es in der Petition, die den Vorsitzenden der Parteien zusammen mit den Unterschriften übergeben werden soll. (jW)