Umgehen gültiger Standards

Das letzte Z-Heft zum Thema erschien vor mehr als 15 Jahren. Hat sich seit der Jahrtausendwende beim Konzentrations- und Zentralisationsprozess des Kapitals Wesentliches verändert, fragen sich die Autoren, oder ist der erwartungsgemäß »nur« weiter fortgeschritten? Die längerfristigen Entwicklungstendenzen wurden für das Bank- und Versicherungswesen, Internetkonzerne, für das Bankgewerbe, Versicherungen, Metall-, Elektro- und Chemiekonzerne, den Einzelhandel und die Medienkonzerne untersucht und mit aussagekräftigen Zahlen belegt.

Man erwartet eigentlich beim Thema Antworten, wie sie Thomas Goes und Johannes Schulten für den Einzelhandel geben. Die Branche sei »hochgradig konzentriert und vermachtet. Man kann von einem anhaltenden Monopolisierungsprozess sprechen«. Dies scheint auch generell zuzutreffen, wenn Jörg Goldberg und André Leisewitz auf der Grundlage der Berichte der Monopolkommission für die Bundesrepublik nachweisen, dass der Anteil der jeweils zehn bzw. (im Falle der Industrie) 50 größten Industrieunternehmen am Gesamtumsatz der Finanz- und Wirtschaftszweige bis 2015 weiter zugenommen hat.

Doch der Konzentrationsprozess ist in letzter Zeit nicht so gradlinig verlaufen, wie man annehmen möchte. Die Monopolunternehmen sind in den Wirtschaftsbereichen, in denen sie agieren, nicht »allmächtig«. Sie sind trotz weiteren Potentialzuwachses nicht groß genug, um mit allen Herausforderungen an ihre Monopolstellung fertig zu werden. Kapitalmacht, Innovationskraft und politischer Einfluss reichen nicht immer aus, um mit Sicherheit »oben« zu bleiben. Das trifft insbesondere auf jene Wirtschaftsbereiche zu, die stark von der »digitalen Revolution« betroffen sind. Aber selbst traditionelle Konzerne können bei kaum vorhersehbaren Neuerungen im Fertigungsbereich durchaus absteigen. Eine Aufhebung der Konkurrenz der Einzelkapitale, konstatieren Goldberg und Leisewitz, hat ungeachtet der Zunahme der Unternehmensgrößen nicht stattgefunden.

Gilt dies mehr oder minder für alle in den Beiträgen untersuchten Wirtschaftsbereiche, so trägt der Konzentrationsprozess in jedem doch seine besonderen Züge. So weist Wilfried Kurtzke für die Autoindustrie auf die ausgeprägte Vernetzung der deutschen Konzerne mit den politisch-administrativen Institutionen hin. Dieser Rückhalt hat wohl auch das in dieser Branche besonders häufige »Umgehen« von gültigen Standards im Konkurrenzkampf begünstigt. Kurtzke weist darauf hin, dass offensichtlich kein einziger deutscher Autohersteller überhaupt versucht hat, sich mit wirklich sauberer Produktion einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Bei der Mehrzahl der Beiträge finden die Auswirkungen des monopolistischen Konkurrenzkampfes auf die Belegschaften der Unternehmen wenig Beachtung. Deutlich anders ist dies im Beitrag von Goes und Schulten, die ausführlicher auf den Zusammenhang zwischen den Konzentrationsprozessen der Handelsunternehmen und der Prekarisierung unter deren Beschäftigten eingehen. Diese sind ihrer Meinung nach nicht einfach aus der »Elitengier« sich allmächtig dünkender Konzernvertreter zu erklären. Vielmehr schade die Ausweitung der Kämpfe auf den Märkten insbesondere den Belegschaften der Großkonzerne, weil sie es sind, die für den kostspieligen Überlebenskampf der Konzerne die Zeche zu zahlen haben.