Nachschlag: Würstchenbude BRD

Wer in der Nacht zum Sonntag keinen Schlaf gefunden hat, bekommt am Morgen danach im DLF Erklärungen angeboten: »Denk ich an Deutschland …« heißt die Reihe, in der gestern der langjährige Paris-Korrespondent des ZDF, Georg Stefan Troller, sein Verhältnis zur Nation erörterte. Als Wiener Jude war Troller mit 16 vor den Nazis geflohen. Nach München kam er 1945 als US-Soldat. »›Das hat das deutsche Volk nicht verdient‹ war der erste Satz, den man hörte«, erinnerte er sich. »Selbstmitleid (…) war der Ersatz für die Selbstüberheblichkeit. Das sind zwei Dinge, die absolut zusammengehen. Und Verfolgungswahn. Verfolgungswahn und Selbstmitleid gehen immer zusammen«. Die Haltung der meisten sei »ziemlich unerträglich« gewesen: »diese Kriecherei, diese Lügerei, diese Anbiederei, und dann sehr bald zu glauben, jeder Aufbau einer Würstchenbude sei der Beweis für neue demokratische Gesinnung.« Wer soll in so einem Staat ruhig schlafen? (jW)