Steinmeiers »Verdienste«

Zu jW vom 15. November: »Agenda-Krieger for president«

Frank-Walter Steinmeier ist der ideale Kandidat, wenn man bedenkt, für welches Amt er kandidiert. Dieser Mann ist ein Kriegstreiber und Hartz-IV-Architekt, der damit prahlte, Steuererleichterungen für Superreiche durchgesetzt zu haben, und keinerlei Hemmungen hatte, in der Ukraine Faschisten die Hände zu schütteln – und gerade damit ist er genau der richtige Mann für diesen Staat. Das sind genau die »Qualitäten«, die man als Oberhaupt der imperialistischen BRD benötigt. Christoph Butterwegge hingegen ist ein politisch unheimlich sympathischer Kandidat – und gerade deshalb als Feigenblatt für diesen imperialistischen Staat eigentlich viel zu schade.

Ralph Petroff, per E-Mail

Geld für Bildung

Zu jW vom 23. November: »Täuscher des Tages: Jens Spahn«

(…) Der CDU-Abgeordnete Jens Spahn hat wieder seine Maske als Lobbyist der Versicherungswirtschaft heruntergelassen. Wenn er den Vorwurf macht, dass Milliarden Euro für Rentner ausgegeben werden, anstatt in die Bildung zu investieren, versucht er offensiv, die jüngere Generation gegen die ältere auszuspielen (…). Natürlich wäre hinreichend Geld vorhanden, um es in die Bildung zu stecken und den Kindern und Jugendlichen eine bessere Perspektive für die Zukunft zu bieten (…).

Hierzu wäre gerade das Ministerium, in dem er als Parlamentarischer Staatssekretär selbst ein sattes Gehalt erhält, gefordert, die dem Staat zustehenden Steuern zu erheben, anstatt beispielsweise die Millionen- und Milliardenerben mit erheblichen Nachlässen bei der Erbschaftssteuer zu beglücken. (…)

Es ist nachvollziehbar, dass Spahn als Lobbyist der Versicherungswirtschaft (…) für die private Altersvorsorge wirbt. So plädiert er u. a. nicht nur ständig für eine weitere Senkung des ohnehin zu niedrigen Rentenniveaus, sondern hat dazu die Dreistigkeit besessen, mit einem Fraktionskollegen ein Positionspapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen eine Bürgerversicherung vorzulegen, das wort- und punktgleich von einem Papier des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV) abgeschrieben wurde. (…)

Peter Boettel, Göppingen

Katz- und Mausspiel

Zu jW vom 23. November: »Eine loyale DDR-Bürgerin«

Ich kann aus meinem eigenen Umfeld bestätigen, dass eine SED-Mitgliedschaft nicht immer zwingend erforderlich war. Meine Tante hatte hohe Positionen in der Wasserwirtschaft von Groß-Berlin und später bei der Staatsbank der DDR. Man hatte ihr zwar die Mitgliedschaft angeboten, diese lehnte sie immer ab. Auch die Tatsache, dass sie direkt gegenüber dem Springer-Hochhaus wohnte, tat ihrer beruflichen Karriere keinen Abbruch, ebensowenig ihre Westverwandtschaft. Man wusste auch bei ihr, was man an ihr hatte. Nach dem Anschluss wurde u. a. auch sie durch zweit- und drittklassiges Westpersonal ersetzt. Ihr Weg führte aber nach unten – Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Frühverrentung. (…)

Noch eine nette Anekdote, die die lückenlose Überwachung der DDR und ihrer Bürger durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und Behörden fraglich erscheinen lässt. Mein Cousin, der Berufsmusiker in der DDR war, konnte sich zehn Jahre lang, bis 1989, aktiv dem Wehrdienst entziehen. Da er ständig in der kleinen Republik DDR unterwegs war, konnte man ihm nie den Einberufungsbefehl zustellen, es war ein ständiges Katz- und Mausspiel.

Hartmut Bethge, per E-Mail

Souveränität des DDR-Sports

Zu jW vom 26./27. November: Leserbrief »­Gesamtdeutsche Mannschaft« und vom 18. November: »Faustdicke Überraschung«

Es stimmt schon, ab 1968 trat die DDR mit einer eigenen Mannschaft an, was eine Abkehr von der BRD-Politik des Alleinvertretungsanspruchs war, weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit 44 zu vier Stimmen die volle Souveränität des DDR-Sports anerkannt hatte. 1952 konnte das Nationale Olympische Komitee (NOK) der BRD mit seinem Präsidenten Ritter von Halt, zur Nazizeit Reichssportführer, dies noch verhindern.

Aber schon 1955 hat das IOC das NOK der DDR anerkannt, allerdings mit dem Kompromiss

der gemeinsamen Mannschaft. Und dann durfte 1972 die DDR-Mannschaft das Schild »DDR« führen, die BRD nicht mehr »Deutschland«, sondern »BRD«. So hat der Sport wesentlich

zur diplomatischen Anerkennung der DDR beigetragen, weil er staatlich gefördert wurde und nicht wie in der BRD dem Kommerz unterlegen war. (…)

Gerhard Schiller, Dresden

Atomwaffen abziehen

Zu jW vom 23. November: »Merkels Militärallianz«

Ohne Visionen ist die mächtigste Frau der Welt wahrlich nicht. 2009 hieß es in der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und FDP auf Drängen der Liberalen, man wolle sich im Bündnis gegenüber dem amerikanischen Verbündeten dafür einsetzen, dass die in Deutschland verbliebenen Atomwaffen abgezogen werden. Dem stimmte der Bundestag zu. Damals kündigte US-Präsident Barack Obama an, sich für eine friedlichere Welt einzusetzen und sagte, »wir werden damit anfangen, unser Atomwaffenarsenal zu reduzieren«. Das Gegenteil trat ein, es gibt mehr und modernere nukleare Waffen. An der Zeit wäre es auch, dem Beitritt der BRD zum Atomwaffensperrvertrag Taten folgen zu lassen und die 20 Atombomben auf dem Bundeswehr-Stützpunkt Büchel an die USA zurückzugeben. Am 27. Oktober des Jahres votierten 123 Staaten der UNO, unter ihnen Nordkorea, für Verhandlungen zum Verbot aller Atomwaffen. Der deutsche Botschafter und weitere 37 stimmten dagegen. Damit stellte sich Deutschland gegen eine überwältigende Mehrheit der Staaten der Welt. Sollen das Werte des Westens sein, die die Kanzlerin in die Welt tragen will?

Wilfried Schubert, Güstrow