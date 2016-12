Frohe Botschaft minus Kitsch

Wer sich der saisonbedingt aufkommenden Besinnlichkeit ein wenig hingeben möchte, aber die Überdosis fürchtet, dem sei der Lieder- und Gedichteabend empfohlen, den Gina Pietsch und Dietmar Ungerank heute in der jW-Ladengalerie aufführen werden. Die christliche Botschaft der Liebe und des Die-Letzten-werden-die-Ersten-sein wird hier mit eben jenem Respekt betrachtet, den ihr auch Bertolt Brecht in Gedichten wie »Die gute Nacht« und »Maria« entgegenbrachte. Weder er noch die große Brecht-Interpretin Pietsch gehören zu denen, die auf Kosten von Jesus, den viele für Gottes Sohn halten, andere für einen frühen Revolutionär, billige Witze machen und sich dabei furchtbar aufgeklärt vorkommen.

Vielleicht liegt das daran, dass Pietsch sich eher als »Heidin« sieht denn als Atheistin. Und weil sie in der »gottlosen« (FAZ) DDR aufgewachsen ist, kommt bei ihr auch der Weihnachtsmann nicht zu kurz. Das Programm ist sowohl klassenkämpferisch – zum Beispiel mit einem Dieter-Süverkrüp-Song aus der alten BRD über die Kommerzialisierung des Festes – als auch internationalistisch. Letzteres dergestalt, dass traditionelle Lieder zum Fest aus aller Welt zu hören sind, die Pietsch mit Andacht und volltönender Altstimme vorträgt – zum Dahinschmelzen. Chilenische, spanische und italienische Weisen sind ebenso dabei wie eine steirische und eine schwedische. Bei »God rest you merry, gentlemen« klingt die Sängerin irgendwie nach der Titelheldin des Films »Solo Sunny« von Konrad Wolf. Betörend schön zu all dem das kunstvolle klassische Gitarrenspiel von Dietmar Ungerank, der auch einen Text vorträgt, nämlich die Weihnachtsgeschichte aus den Evangelien von Matthäus und Lukas auf tirolerisch. Der Gitarrist und Komponist kommt von dort, ist in Steinach am Brenner geboren.

Das gesprochene Wort kommt, wie immer bei Pietsch, nicht zu kurz. Titelgebend für den Abend ist Wolfgang Borcherts Text »Jesus macht nicht mehr mit«. Die Hauptfigur ist ein armer Hund von Soldat im Zweiten Weltkrieg, in bitterer Kälte muss er in ausgesprengten Gräbern für Gefallene Probe liegen. Und hat schließlich die Nase voll davon. Seinen Spitznamen hat ihm ein Offizier gegeben, der fand, dass er »so sanft aussieht«.

Vorgetragen werden auch das zornige »Weihnachtslied, chemisch gereinigt« von Erich Kästner sowie Gedichte und Geschichten von Erich Fried, Sarah Kirsch – die es unbedingt wieder zu entdecken gilt – und Robert Gernhardt. Am Freitag wird das Programm im oberfränkischen Hof seine 100. Aufführung erleben, bei den vorangegangenen zeigte sich Presse in Ost wie West beeindruckt.