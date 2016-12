Die Dauerkrise des Kapitalismus

»Während das Wirtschaftsleben Internationalismus zur Voraussetzung hat, hat sich das staatliche Leben immer mehr im Sinne des ›Nationalismus‹ entwickelt.« – Wahlplakate des rechten Kandidaten Norbert Hofer vor der Präsidentschaftswahl in Österreich am 4. Dezember Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

Dem Studium der Ereignisse, welche die Bezeichnung Krise tragen und die sich in katastrophenhafter Form von 1929 bis heute hinziehen, wird man besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. 1. Es wird nötig sein, jeden zu bekämpfen, der eine einzige Definition dieser Ereignisse geben oder, was dasselbe ist, eine einzige Ursache oder einen einzigen Ursprung finden will. Es handelt sich um einen Prozess mit vielfältigen Erscheinungsformen, in dem Ursachen und Wirkungen sich verkomplizieren und überkreuzen. Vereinfachen heißt entstellen und verfälschen. Also: Komplexer Prozess wie bei vielen anderen Phänomenen, und nicht einzelnes »Faktum«, das sich aufgrund einer Ursache mit einzigem Ursprung in verschiedenen Formen wiederholt. 2. Wann hat die Krise eingesetzt? Die Frage hängt mit der ersten zusammen. Da es sich um eine Entwicklung und nicht um ein Ereignis handelt, ist die Frage wichtig. Man kann sagen, dass die Krise als solche kein Anfangsdatum hat, sondern nur einige aufsehenerregende »Erscheinungsformen«, die irrtümlich und tendenziös als die Krise identifiziert werden. Der Herbst 1929 mit dem New Yorker Börsenkrach ist für einige der Beginn der Krise, was verständlich ist bei denjenigen, die im »Amerikanismus« den Ursprung und die Ursache der Krise sehen wollen. Doch die Ereignisse vom Herbst 1929 in Amerika sind eben nur eine der aufsehenerregenden Erscheinungsformen der kritischen Entwicklung, nichts anderes. Für einige ist der Krieg (der Erste Weltkrieg, jW) selbst (und nicht zu Unrecht) eine Erscheinungsform dieser Krise, ja die erste Erscheinungsform (…). Die folgenden drei Punkte: 1. dass die Krise ein komplizierter Prozess ist; 2. dass man zumindest mit dem Krieg beginnt, auch wenn er nicht ihre erste Erscheinungsform ist; 3. dass die Krise innere Ursprünge hat, in den Produktions- und folglich den Austauschweisen, und nicht in politischen und juristischen Tatsachen, scheinen die drei ersten Punkte zu sein, die genau zu klären sind.

Ein anderer Punkt ist, dass man die einfachen Tatsachen, das heißt die Grundwidersprüche der gegenwärtigen Gesellschaft, zugunsten scheinbar komplexer (aber besser wäre zu sagen »spitzfindiger«) Tatsachen vergisst. Einer der Grundwidersprüche ist der folgende: Während das Wirtschaftsleben den Internationalismus oder besser den Kosmopolitismus zur notwendigen Voraussetzung hat, hat sich das staatliche Leben immer mehr im Sinne des »Nationalismus«, »des Sich-selbst-Genügens« usw. entwickelt. Eines der auffälligsten Merkmale der »gegenwärtigen Krise« ist nichts anderes als die Verschärfung des nationalistischen (staatlich-nationalistischen) Elements in der Ökonomie: Kontingentierungen, Clearing, Beschränkung des Devisenhandels, ausgeglichener Handel zwischen zwei einzelnen Staaten usw. Man könnte also sagen, und dies wäre am treffendsten, dass die »Krise« nichts anderes ist als die quantitative Verstärkung bestimmter, weder neuer noch origineller Elemente, insbesondere aber die Verstärkung bestimmter Phänomene, während andere, die zunächst gleichzeitig mit den ersten, diese immunisierend, auftraten und wirksam wurden, unwirksam geworden oder völlig verschwunden sind. Kurz, die Entwicklung des Kapitalismus ist eine »Dauerkrise« gewesen, wenn man so sagen darf, das heißt eine blitzartige Bewegung von Elementen, die einander das Gleichgewicht hielten und sich immunisierten. An einem bestimmten Punkt in dieser Bewegung haben einige Elemente die Oberhand gewonnen, andere sind verschwunden oder innerhalb des allgemeinen Rahmens untauglich geworden. (…) Aber das Grundproblem ist das der Produktion und innerhalb der Produktion das Ungleichgewicht zwischen fortschrittlichen Industrien (...) und stationären Industrien (in denen die unmittelbare Arbeitskraft sehr wichtig ist). Da sich auch im internationalen Bereich eine Schichtung zwischen fortschrittlichen und stationären Industrien ergibt, versteht man, dass die Länder, in denen die fortschrittlichen Industrien im Überfluss vorhanden sind, die Krise mehr gespürt haben usw. Von daher verschiedene Täuschungen, die damit zu tun haben, dass man nicht versteht, dass die Welt eine Einheit ist, ob man will oder nicht, und dass alle Länder, die in bestimmten Strukturverhältnissen verbleiben, bestimmte »Krisen« durchlaufen.