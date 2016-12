Herzlichen Dank!

Unsere Leserinnen und Leser reagieren mit vielfältigen Aktivitäten, um uns bei der notwendigen ökonomischen Stabilisierung der jungen Welt zu unterstützen. Im Zentrum der Bemühungen liegen zusätzliche Abonnements (­www.jungewelt.de/kampagne). Aber auch jeder Umstieg auf eine höhere Preisklasse hilft (www. jungewelt.de/abo/umstieg.php).

Die Genossenschaft LPG junge Welt eG will unseren Verlag 8. Mai mit mehr Eigenkapital ausstatten und sucht weitere Genossinnen und Genossen (www. jungewelt.de/genossenschaft). Hilfreich sind auch Spenden, mit denen Freiabos und Probeabos finanziert werden.

Kreative Leserinnen und Leser entwickeln zusätzliche Ideen: So findet am 16. und 17. Dezember in unserer Ladengalerie in Berlin ein jW-Soli-Festessen statt, zu dem Susanne Misere und Peter Bäß einladen und um Voranmeldung bitten (www.jungewelt.de/ladengalerie).

Aktionsbüro junge Welt