Vorschlag: Die jW-Programmtips

Abwechslung vom routinierten Alltag: »Das blaue Zimmer« Foto: Arte/Alfama Films

Jack London – Ein amerikanisches Original

Interessanter Mann. »Ruf der Wildnis« (1903), »Der Seewolf« (1904), »Wolfsblut« (1906). Der Dokumentarfilm zeigt, wie Jack London sein abenteuerliches Leben zum Stoff für seine Romane machte.

Arte, Sa., 20.15

Mythos Beethoven

Der Revolutionär

Aber wir haben auch was zu bieten! Voller Wut schreibt Beethoven 1802, im Entstehungsjahr der »Sturmsonate«, an seinen Förderer Fürst Lichnowsky: »Fürst! Was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich!«. Beethoven verehrt Napoleon und die Ideale der französischen Revolution: »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«. Als der nur um ein Jahr ältere Napoleon sich 1804 zum Kaiser krönt, sieht Beethoven seine Ideale verraten. Beethoven ist bereit für einen neuen Weg, auch musikalisch. Seien wir es auch, nicht nur musikalisch.

3Sat, Sa., 21.00

Räuber Kneißl

Und dann ein Rebell, den die Menschen liebten. Bayern, um 1900: Das Schicksal des Räubers Kneißl erhitzt die Gemüter. Unschuldig verurteilt und aus Armut zum Verbrechen gezwungen, rebelliert er listig gegen die Staatsmacht. Während die Obrigkeit verbissen Jagd auf den vermeintlichen Schwerverbrecher macht, verehrt die einfache Bevölkerung ihn als Rebellen. Schließlich beschließt Kneißl, mit seiner großen Liebe Mathilde nach Amerika auszuwandern. Zuvor will er jedoch einen letzten Einbruch begehen. Immer falsch! D 2008. Regie: Marcus H. Rosenmüller.

BR, Sa., 22.00

Terra X: Ein Tag im alten Rom

Wie wäre es gewesen, in Berlin zur Kaiserzeit zu leben? Kommt drauf an. Der Film erzählt einen Tag im Leben des römischen Feuerwehrmanns Quintus Pompeius Naso im Jahr 80 nach Christus vom Morgenappell bis zum nächtlichen Brandeinsatz. Unterer Mittelstand. Naja.

ZDF, So., 19.30

Das blaue Zimmer

Schon klar, Erotikthriller – aber die Franzosen können das halt. Julien ist ein etablierter Geschäftsmann, handelt mit Landmaschinen und wohnt mit Frau und Kind in einem Bungalow in der französischen Provinz. Doch dann trifft er auf Esther, die er noch aus Schulzeiten kennt und die für ihn immer unerreichbar schien. Sie beginnen eine Affäre, die bei den beiden allerdings recht unterschiedliche Hoffnungen weckt. Mit Mathieu Amalric (Julien Gahyde), Léa Drucker (Delphine Gahyde), Stéphanie Cléau (Esther Despierre). F 2014. Regie: Mathieu Amalric

Arte, So., 20.15