G-20-Gegner treffen sich

Hauswand gegenüber den Hamburger Messehallen (28. November) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa-Bildfunk

Jubel bei den Gegnern des G-20-Gipfeltreffens in Hamburg: Ihre Aktionskonferenz an diesem Wochenende kann wie geplant in den Räumen der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) stattfinden. Das Amtsgericht St. Georg folgte am Donnerstag einem Antrag des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), die Kündigung des Mietvertrages über acht Seminarräume und einen Versammlungsraum für unwirksam zu erklären und verpflichtete die Hochschulleitung mit einer einstweiligen Anordnung, die Räume für die Konferenz bereitzustellen.

»Diese Entscheidung ist auch ein Signal, dass die Hamburger Hochschulen kritischen Diskussionen Raum geben müssen«, sagte AStA-Vorsitzender Christoffer Bethmann am Freitag gegenüber junge Welt. HAW-Kanzler Kai Vehling habe mündlich zugesichert, dass weitere rechtliche Schritte nicht geplant seien. Man habe viel Unterstützung erfahren, so Bethmann. Knapp 40 Gruppen, Einzelpersonen und ASten anderer Universitäten hätten ihre Solidarität bekundet.

Wie berichtet, hatte die Hochschulleitung der Studierendenvertretung am Dienstag die Räume gekündigt mit der Behauptung, der AStA sei nur ein »Strohmann« und man habe überraschend erfahren, dass zwei der Mitorganisatoren, die Interventionistische Linke (IL) und die Gruppe Projekt revolutionäre Perspektive, vom Verfassungsschutz als gewaltbereit eingestuft würden.

»Wir begrüßen, dass dieser erste Versuch, den Widerstand gegen den Gipfel schon im Vorfeld zu behindern, vor Gericht gescheitert ist«, erklärte IL-Sprecher Nico Berg. Er danke dem Verein Gängeviertel, der bereit gestanden hätte, um die Aktionskonferenz in seinen Räumen stattfinden zu lassen. Die Welle der Solidarität zeige, »dass es in Hamburg eine verbreitete Stimmung gegen den G-20-Gipfel und gegen den damit verbundenen Sicherheitswahnsinn gibt«.

Zur Aktionskonferenz werden 250 bis 350 Aktivisten erwartet. In Gruppen und Plena soll über Aktionsformen und politische Grundfragen diskutiert werden. So geht es etwa darum, was aus der Revolution von Rojava zu lernen ist oder wie die Gipfelproteste in den letzten 20 Jahren, etwa in Seattle, Genua und Heiligendamm, verlaufen sind.