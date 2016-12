Attrappendorf

Am Freitag hat die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite auf dem heimischen Truppenübungsplatz bei Pabrade vorbeigeschaut. Dort haben mehr als 4.000 Soldaten aus elf NATO-Staaten – darunter den USA, Großbritannien und Deutschland – im Rahmen des Manövers »Eisernes Schild« in einer nachgebauten Ortschaft den Häuserkampf trainiert. Wie üblich bei solchen NATO-Events nahe der Grenze zu Russland betont das westliche Kriegsbündnis, es ginge ihm lediglich um »Abschreckung«. Ab kommendem Jahr will die NATO vier Bataillone in Polen und dem Baltikum stationieren. (AFP/Reuters/jW)