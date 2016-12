Politischer Kampf und die Lasten des Alltags

In der DDR trugen Schulen ihren Namen, es gab Gedenktafeln und Skupturen, die an sie erinnerten wie diese in Friedrichroda (Thüringen) Foto: Wikimedia Commons/Metilsteiner (CC BY-SA 3.0)

Es gab einmal ein kleines Land, in dem das Wirken von Käte Duncker (1871–1953) und ihres Ehemannes Hermann Duncker (1874–1960) überall bekannt war. Kindergärten und Vereine waren stolz, sich mit den Namen, mit Gedenktafeln, Büsten und Skulpturen der beiden Kommunisten schmücken zu können. Dann verwischten die Stürme der politischen Umwälzungen nach 1989 ihre Lebensspuren fast völlig. Nun könnte ein neues Buch das wieder ändern.

Die kürzlich im Karl-Dietz-Verlag erschienene Auswahl von Briefen der Eheleute aus den Jahren 1894 bis 1953 ist eine echte Novität. Entstanden sind sie in einer bewegten Zeit ohne Handy, E-Mails, Internet und mit sehr begrenzten Möglichkeiten zu ausführlichen Telefonaten.

Diese beiden Menschen hatten sich immer etwas mitzuteilen – als Liebende, Eltern und Gefährten in den sozialen und politischen Kämpfen. Auf der Seite der Benachteiligten wurden sie zu aktiven Zeitzeugen. Nicht etwa Blicke »durchs Schlüsselloch«, sondern Einblicke in historisches Zeitgeschehen und Details der Biographien verantwortlich handelnder Personen werden geboten, die wohl manche Einschätzung damaliger Ereignisse relativieren und oft nachdenklich stimmen. Die zurückhaltende Kommentierung durch den kenntnisreichen Herausgeber Heinz Deutschland erleichtert das Verständnis der in den Briefen erwähnten historischen Ereignisse, erhält aber die Ursprünglichkeit der persönlichen Äußerungen.

Neben episodischen Anmerkungen der beiden zu Alltags- und Arbeitsproblemen stehen Schilderungen politisch-strategischer Auseinandersetzungen oder Überlegungen zu publizistischen Vorhaben. Ursächlich für diese Art der Erörterungen sind die häufigen, oft langanhaltenden Phasen der Trennung. Hermann Duncker war erst für die sozialdemokratische und ab 1919 für die kommunistische Partei vor allem in Sachen politische Bildung als eine Art Wanderlehrer und später in verantwortlicher Funktion unterwegs, organisierte Vorträge und schrieb selbst Bildungsprogramme. Sein Wirken als Mitbegründer der Marxistischen Arbeiterschule (MASCH) und zuletzt in der Gewerkschaftshochschule der DDR in Bernau hinterließ Spuren in vielen Biographien und historischen Veröffentlichungen.

Käte versuchte in all den Jahren, Hermann seine Arbeit zu erleichtern, sorgte für die Kinder, die Wäsche, fertigte Manuskripte. Dabei war sie selbst stets berufstätig und politisch aktiv – nicht nur zur häufig notwendigen Aufbesserung der Familienkasse. Als ausgebildete Lehrerin widmete sie sich vor allem der Bildung und Aufklärung von Frauen, engagierte sich in der sozialistischen Frauenbewegung als Rednerin und publizistisch. Amüsant zu lesen sind beispielsweise die Bemerkungen Käte Dunckers über ihre »Chefin« Clara Zetkin, als sie in Stuttgart für die Zeitschrift Die Gleichheit arbeitete und die »Hausmacht« von Friedrich Zundel, Claras zweitem Ehemann, erlebte.

Die alte Rollenverteilung behielten die Dunckers bei. Und so neigt sich die Sympathie der Leserinnen zunehmend hin zu der bisher weniger gewürdigten Käte Duncker, die oft wie eine alleinerziehende Mutter dreier Kinder bis an die Grenzen ihrer Kräfte gehen musste bei dem Bemühen um ein »ebenbürtiges« geistig-politisches Engagement. Hinzu kamen die besonderen emotionalen Belastungen nach 1930 bzw. 1933 durch Verfolgung und Vertreibung ins Exil sowie den tragischen Tod ihrer beiden Söhne. Die umfangreiche Dokumentation bietet ein geistig-emotional bereicherndes Leseerlebnis und vermittelt zugleich historisches Wissen. Allein die Briefe von Käte Duncker und ihre Ausführungen zur sozialistischen Frauenbewegung ihrer Zeit machen das Buch zu einer lohnenden Lektüre.