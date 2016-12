Vorschlag: Die jW-Programmtips

Alfons Schuhbeck und die kochenden Landfrauen: Das Essen leider nur zum Zusehen, nicht zum Probieren Foto: BR/megaherz gmbh/Andreas Maluche

Landfrauenküche

Finale in München

Die sechs Landfrauen haben sich in den letzten Wochen gegenseitig besucht, bewirtet und bekocht. Heute reisen sie nach München, wo die Gewinnerinnen in den drei Kategorien »beste Vorspeise«, »beste Hauptspeise«, »beste Nachspeise« und »Gesamtsiegerin« bekanntgegeben werden. Die Gewinnerinnen kochen die Siegergerichte gemeinsam mit Alfons Schuhbeck nach, der auch die Gesamtsiegerin des Jahres kürt. Da kann man nicht meckern – und leider auch nicht probieren.

BR Fernsehen, 20.15

Verfluchte Liebe Deutscher Film

Eine dokumentarische Spurensuche in der unentdeckten deutschen Filmgeschichte

»Verfluchte Liebe Deutscher Film«, heißt es, beleuchte einen vergessenen Teil der bundesdeutschen Filmkultur: Filme, die einen ungewohnten Ton anschlagen und einen seltsam anderen Blick auf unser Land, in unsere Seele und unser Unbewusstes würfen. Also doch das, was Kunst ausmacht? Nein? Ach so.

Arte, 21.40

Die Erfolgsgeschichte Modern Talking

Ja, das ist deutscher Kulturexport! Wer schon mal betrunkene Letten stundenlang zum selben MT-Liedchen hat abgehen sehen – der weiß, was kulturelle Hegemonie ist. D 2016.

RTL, 23.00



Wege zum Ruhm

Wir erheben uns von den Plätzen: In Frankreich war Stanley Kubricks vielleicht bester Film erst ab 1975 in den Kinos zu sehen, fast 20 Jahre nach seinem Erscheinen. Der Grund: Der Film wird nach seiner Fertigstellung als nationale Kritik aufgefasst, die die Ehre des Militärs gefährdet. Aus denselben Gründen besteht auch der Kommandant des französischen Sektors im Berlin der Nachkriegszeit darauf, den Film im Juni 1958 von der Berlinale auszuschließen, doch auch das kann dem Ruhm des Antikriegsdramas nicht schaden. General Mireau sieht während des Ersten Weltkriegs seine Chan ce zum Aufstieg. Dafür gibt er den Befehl, eine deutsche Festung zu stürmen. Ein aussichtsloses Unterfangen – die Soldaten verweigern den Gehorsam. Empört sucht Mireau Sündenböcke. Um die »Moral der Truppe« wiederherzustellen, will er an drei Soldaten ein Exempel statuieren und sie wegen Feigheit vor dem Feind exekutieren. Ihr Regimentskommandeur Dax will die eigentlichen Schuldigen zur Verantwortung ziehen: die Generäle. Mit Kirk Douglas (Colonel Dax), Adolphe Menjou (General Georges Broulard). USA 1957. Regie: Stanley Kubrick.

BR, 23.15