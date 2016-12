Cross Road Blues

Hiss Golden Messenger haben gute Kritiken aber wenig Erfolg

M.C. Taylor, der Kopf von Hiss Golden Messenger, war am Scheideweg, als er die Songs für das neue Album »Heart Like a Levee« zu schreiben begann. Taylor kann berührend intime Musik machen, wie beispielsweise auf »Bad Debt« (2010, wiederveröffentlicht 2014), dessen Songs zum Teil flüsternd mit leisem Gitarren-Strumming am Küchentisch aufgenommen wurden, um das Neugeborene im Nebenzimmer nicht zu wecken. Er kann aber auch voll und satt klingende, melodiöse Songs mit Flow kreieren, wie auf »Lateness of Dancers« (2014), Americana für den Dancefloor.

Trotz ausnahmslos guter Kritiken blieb der Erfolg aus: Zu den Konzerten seiner Deutschlandtour erschienen vor zwei Jahren selten mehr als 50 Besucher, auch in den USA war es nicht anders. Allein in Großbritannien füllte er etwas größere Venues. So saß er im Januar 2015 in einem Hotelzimmer in Washington, D.C., ein Sturm verfinsterte die Ostküste, und er wusste nicht mehr weiter. Zerrissen zwischen der Liebe zu seiner kleinen, neuen Familie und seiner künstlerischen Vision; Job für die Musik drangegeben, die Sackgasse der kleinen Gigs, die Schuldgefühle beim erneuten Touren (müssen)...

Taylor hat keine Lösung gefunden, nur eine Art Leitfrage, die er als »seinen Kompass« bezeichnet: »I was a dreamer, babe, when I set out on the road; but did I say I could find my way home?« Diesen Schwebezustand bringt einem die neue Platte verstörend nah. Sperrig, dissonant, an Auflösung von Widersprüchen nicht interessiert, kommen einige der neuen Songs (»Like a Mirror Loves a Hammer«, »Ace of Cups Hung Low Band«) daher. Das Album ist dadurch weniger leicht durchzuhören als seine Vorgänger. Doch dann packt einen Taylors Flow, man möchte baden in hypnotischen, satt grundierten Songstrukturen. Zum Dahinschmelzen ist auch der atmosphärische Gitarrensound, insbesondere beim Eröffnungslied »Biloxi« oder bei »Cracked Windshield«.

Leute, entdeckt Hiss Golden Messenger! Er hat es schon lange verdient, nicht erst mit diesem in Musik gegossenen Hilfeschrei.