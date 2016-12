Singen, trampeln, Welt umstürzen

Zerschneidet die Sprache! Befreit euch von Manipulation! (Dada-Diven) Foto: Jonas Ludwig Walter

Lange bevor das Wort »Inklu­sion« aufkam, waren Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Ensemble des Berliner Theaters RambaZamba gleichberechtigt. Die erste Produktion, »Prinz Weichherz«, wurde Ende Dezember 1991 am Deutschen Theater uraufgeführt, und sorgte für Aufsehen. Mehr als 30 oftmals preisgekrönte Stücke später feierte die Truppe nun ihr 25. Jubiläum. »Das große inklusive Dada-Fest« am 19. November war ein rauschendes. In einer Ausstellung mit Requisiten wurden Kostüme und Masken legendärer Inszenierungen präsentiert: einmalig phantasievoll, immer bombastisch, und doch nie kitschig. Schlüsselszenen aus dem umfangreichen Repertoire wurden gespielt, Meret Becker und Hans-Eckardt Wenzel hatten Gastauftritte. Dazu kam die Premiere des Stücks »Dada-Diven« der Theatermitgründerin Gisela Höhne, eine »Hommage an den weltumstürzenden Geist der Dadaisten«, in der mit Silben, Schuhen und einigem mehr jongliert wurde.

Seit einem Vierteljahrhundert bringt dieses avantgardistisches Theater nun also Menschen auf die Bühne, die anders aussehen, anders sprechen, anders lernen als die meisten, die mehr Zeit brauchen, auch emotional oft anders ticken, die deshalb als »geistig behindert« gelten. Werden ihre Talente mit Interesse und Phantasie gefördert, werden sie bei der Leidenschaft für den aktiven künstlerischen Ausdruck gepackt, die wir alle in uns haben, können sie die komplexesten Botschaften vermitteln. Das hat RambaZamba hinreichend bewiesen. Mythen von Medea, Orpheus und Philoktet, Vorlagen von Shakespeare und Brecht wurden mit Gewinn interpretiert. Das sagte uns verblüffend viel über Verzweiflung und Einsamkeit, über die Überwindung von Schmerz durch Bewusstheit, Spiel und Humor. Und nebenbei wurde deutlich, was diese vermeintlich Fremden für Menschen sind: Besondere, für die wir während des Spiels Achtung und Respekt entwickeln und damit vom Hilfe- und Betreuungsgedanken wegkommen, der immer noch allzuoft Bevormundung impliziert.

Die Dada-Bewegung mag Unkundigen wie Buchstabensalat vorkommen; im neuen Stück wurde sie als bohèmehafte Gesellschaftskritik greifbar: Glaubt nicht alles, verfremdet und zerschneidet die Sprache, baut sie spielerisch neu zusammen – so befreit ihr euch von Manipulation und Fremdbestimmung. Zitate von Dadaisten wurden in eigenwillige Zusammenhänge gebracht: »will nicht mehr eulen bleiben, denn wer einmal eulen war, wird immer eulen bleiben / anett, benett, sonett, internet«. Farbassoziationen eröffneten poetische Räume: »Rot ist der Wein, rot die Fahnen, rot der Mund, rot die Wirklichkeit, rot der Herbst und manche blauen Blätter«. Oder: »Schwarz ist der Tag, der Tod, dunkel«. Buchstaben wurden gesungen, rhythmisiert durch Schreibmaschine und Schlagzeug, oder es wurde auf ihnen herumgetrampelt, sie wurden zerrissen, zerhackt, und immer sagten die Spieler dabei etwas über sich aus, über ihre Wirklichkeit.

Das galt auch für ein Gedicht von Daniil Charms: »Es war einmal ein rothaariger Mann, der hatte keine Augen und keine Ohren. Haare hatte er auch keine, so dass man ihn nur bedingt einen rothaarigen Mann nennen konnte. Sprechen konnte er auch nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht. Er hatte auch keine Arme und Beine. Und er hatte keinen Bauch, keinen Rücken, kein Rückgrat, Eingeweide hatte er auch nicht. Überhaupt nichts hatte er! So dass man gar nicht versteht, von wem die Rede ist. Besser, wir sprechen nicht mehr von ihm.« Während der Rezitation zeigten die Spieler auf die entsprechenden Körperteile, was ungeheuer komisch wirkte. Und einen tieferen Ernst hatte. Meine Assoziation: Wer nur Behinderungen aufzählt, erfasst damit keinen Menschen.

Im weiteren Verlauf des Abends sang ein blutjunger, baumlanger Kerl, der neu bei RambaZamba ist, Gedichte von Dadaisten und andere moderne Lyrik. Er kniete sich vor das Mikro und schrie, bis ihm die Puste wegblieb. Der Saal kochte. Meret Becker und Hans-Eckardt Wenzel erklärten zwischen ihren Nummern, wie sehr sie RambaZamba lieben. Und der neue Intendant Jacob Höhne zeigte sich in einer noch etwas stockenden Rede überwältigt von der Resonanz, die das Theater weltberühmt gemacht habe. Als alles begann, wurde Menschen mit geistigen Behinderungen kaum Lern- und Entwicklungsfähigkeit zugetraut. In bezug auf ihre Stellung in der Gesellschaft hat RambaZamba eine große Vorreiterrolle. Man kann nur gratulieren.