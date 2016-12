Rechtsaußen-Bühne des Tages: Theater Magdeburg

Das Schauspielhaus in Magdeburg Foto: Wikimedia Commons/Olaf2 (CC BY-SA 3.0)

Um völkisch-nationalistische Ideen zu verstehen, muss man einfach dem Chefideologen der Neurechten die Bühne bereiten. So denkt das Theater Magdeburg. Ausgerechnet Götz Kubitschek, Kopf des »Instituts für Staatspolitik« und Pegida-Redner, lud das Haus der Künste zum »Politischen Salon« im Januar ein. »Fundiert kritisieren« sollte dessen Ergüsse kein geringerer als Sachsen-Anhalts CDU-Innenminister, Bundeswehr-Fan und Polizeiauf­rüster, Holger Stahlknecht.

Seine Zusage kam bei der »schwarz-rot-grünen« Koalition und der Linken in der Opposition jedoch weniger gut an. Ungläubige bis entrüstete Reaktionen im Netz folgten. Wer meine, man könne sich mit Rechtsaußen-Hetzern auf ein Podium stellen, »ist ihnen bereits auf den Leim gegangen«, warf SPD-Landeschef Burkhard Lischka Stahlknecht vor. Henriette Quade (Die Linke) meinte: »Kubitschek und seine Freunde von der AfD kommen doch vor Lachen nicht in den Schlaf.« Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) pfiff seinen Minister schließlich zurück. Das Theater bedauerte: Ohne Stahlknecht könne man Kubitschek nicht genug Paroli bieten. Das Haus sagte die Veranstaltung kurzerhand ab.

In der Einladung gab sich das städtische Theater unschuldig. Es stelle sich »immer wieder die Frage, wer die neue Rechte ist«, zitierte daraus der MDR. Dessen Redakteurin Vera Wolfskämpf sollte die »aktive und kritische« Auseinandersetzung moderieren. Erfahrungen mit Völkisch-Nationalen hat das Theater bereits gesammelt: Im September diskutierten die Abgeordneten Angela Kolb-Janssen (SPD) und Gottfried Backhaus (AfD). Für den gebürtigen Hannoveraner Stahlknecht, der Anfang der 90er Jahre als frischgebackener Jurist in den Osten kam, kein Problem: »Die Menschen sind ’89 auch auf die Straße gegangen, damit die Theater frei entscheiden können, was bei ihnen läuft«, erklärte er nun den Ossis. (sbo)