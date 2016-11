Prekäre »Avantgarde«

Wenn Kinder in der Familie sind, werden viele freiberufliche Journalistinnen auf eine klassische Rollenverteilung zurückgeworfen Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Arbeiten von zu Hause aus, immer dann, wenn Zeit dafür ist – diese Möglichkeit motiviert viele Journalisten und vor allem Journalistinnen, sich selbständig zu machen. Und natürlich die Aussicht, sich autonom und jenseits von Firmenhierarchien mit selbstgewählten Themen zu befassen. Dank der heutigen technischen Möglichkeiten, heißt es in einer dieser Tage veröffentlichten Studie, gehörten selbständige Journalisten zur »digitalen Avantgarde«. Die Untersuchung von Leonie Schulte, erarbeitet im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, beleuchtet allerdings auch die Kehrseiten der journalistischen Freiberuflichkeit. Deren größtes Manko: Es lässt sich in der Regel nicht viel Geld damit verdienen.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) ging für das Jahr 2012 von einer Gesamtzahl von 72.500 hauptberuflich Tätigen in der Branche aus, davon waren 26.000 Freiberufler. Das Durchschnittseinkommen der letzteren lag 2014 einer Umfrage des DJV zufolge bei 2.180 Euro monatlich, wobei für Funk und Fernsehen tätige deutlich mehr und Textarbeiter deutlich weniger verdienten. Zum Vergleich: Der Arbeitsentgeltdurchschnitt aller Berufstätigen in Westdeutschland liegt bei 2.765 Euro.

Gerade für Mütter bedeutet die Arbeit als Freelancerin für Medien häufig, dass sie in der Falle der traditionellen Rollenverteilung in der Familie landen. Mehr als die Hälfte der soloselbständigen Journalisten kann mit ihren Einnahmen nicht die eigene Existenz und anteilig die ihrer Kinder sichern und ist auf einen »Sponsor« angewiesen, wie es der Soziologe Hans Bertram im Interview mit Schulte formulierte. Das ist bei Frauen in der Regel der Partner, und der erwartet, wenn Kinder da sind, im Gegenzug, dass die Partnerin das »Vereinbarkeitsmanagement« übernimmt, wie es in der Untersuchung heißt.

Auch unter den Freiberuflern im Kulturbereich im allgemeinen und im Journalismus im besonderen gilt: Männer verdienen mehr als Frauen. Der »Gender Pay Gap« ist mit 25 Prozent sogar größer als im deutschen Durchschnitt. Quasi als wirksames Verhütungsmittel erweist sich aber gerade in dieser Branche der »Motherhood Income Gap«. Das ist die Differenz zwischen dem Einkommen vor und nach der Geburt eines Kindes. Im Schnitt liegt sie bei 49 Prozent. Bei Freelancerinnen ist sie laut Studie zwar geringer, allerdings haben sie in der Regel schon vorher erheblich weniger Einkünfte gehabt als ihre Kolleginnen in den Redaktionen. Rund zwei Drittel der freien Journalistinnen haben denn auch keine Kinder.

Diejenigen, die sich für Nachwuchs entschieden haben, wissen, dass sie so etwas wie eine Karriere in den Wind schreiben können. Es fehlt ihnen schlicht die Zeit fürs »Netzwerken«. Hans Bertram tritt auch der Vorstellung entgegen, dass selbständige Journalisten freier in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit seien als angestellte: »Wie ein Handwerker haben sie eine Termin­arbeit, sie müssen Aufträge an Land ziehen, in bestimmten Situationen präsent sein und Arbeiten pünktlich abliefern.«