Nachschlag: Deutsche Kriegsverbrechen

Die Bundeswehr wurde nach Afghanistan geschickt, um Brunnen zu bohren, und die Bombardierung bei Kundus von 2009 war ein unglücklicher Einzelfall – oder? Anders die Radioreportage »Krieg made in Germany« von Marc Thörner über die »Operation Blitz« im Jahr 2010. Diese erste von einer deutschen Armee seit Ende des Zweiten Weltkriegs eigenständig durchgeführte Militäroffensive sei keineswegs »sanft, kulturell einfühlsam, in Kooperation mit lokalen Sicherheitskräften, in ständiger Absprache mit der Bevölkerung und ohne Opfer« unter ihr durchgeführt worden, wie das »Verteidigungsministerium« behauptet. Das Militär habe im Kampf gegen die Taliban mit Banditen kooperiert und Kriegsverbrechen begangen, bei denen eine bis heute nicht genau bekannte Zahl von Zivilisten getötet wurde. Warum man darüber kaum jemals etwas erfuhr? Die Aufzeichnungen der Bundeswehr seien von vornherein unvollständig, und afghanische Zeugen befürchteten, dass jede Aussage sie das Leben kosten könne. (jt)