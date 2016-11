Etwas Braunes braucht der Mensch

Poesie des absurden Humors: Studio Braun Foto: www.kerstin-behrendt.com

Wenn man in der »NDR-Quizshow« bei Carlo von Tiedemann als Frage verwurstet wird, dann, ja dann hat man es als Künstler wirklich geschafft. »Rocko Schamoni und Heinz Strunk sind festes Mitglied des Comedy-Ensemble Studio …?« fragte der Nestor der norddeutschen TV-Unterhaltung mit keckem Augenzwinkern irgendwann Ende der nuller Jahre. Warum er ausgerechnet Jacques Palminger, den großen Irren mit dem Village-People-Schnauz, nicht mitgenannt hat, bleibt eins der vielen Geheimnisse des Show-Urgesteins von der Waterkant.

Es war kein einfacher Weg, den das Trio gehen musste, bis es endlich dort angekommen ist, wo es heute steht, an der Weltspitze des bundesdeutschen Humorwirkens. Ein Weg, den man in all seiner Dirtyness und Krudheit endlich detailliert nachlesen kann. »Drei Farben Braun – das große Studio-Braun-Buch« hätte die passende Klolektüre für mindestens ein Jahr sein können, wenn man für diesen Trumm nicht ein eigenes kleines Beistelltischchen bräuchte. Man fühlt sich an den berühmten »Welt-im-Spiegel«-Sammelband von Gernhardt/Bernstein/Waechter erinnert, aber »Drei Farben Braun« ist längst nicht nur Werkschau, sondern außerdem Biographie, Fotoalbum, Rechenschaftsbericht, Poetikvorlesung, Kunstband, Rudis Resterampe. Hier hat alles Platz, was irgendwie in den braunen Kontext gehört. Notizzettel, Krakelzeichnungen, Faxe(n), Comics, Songs, Gedichte, Festtagsreden, Testamente, weggelassene Kapitel aus Solo-Büchern, Libretti ihrer Hörspiele und Theaterstücke und nicht zuletzt ein Best-of ihrer schönsten Telefonate, mit denen schließlich alles begann.

Mitte der 90er Jahre sucht die Plattenfirma Mercury ein deutsches Pendant zu den US-amerikanischen Telefonprankstern The Jerky Boys. Palminger und Schamoni sind damals bereits in der Hamburger Sub-Szene mit situationistischen Straßenhappenings und krausen Dada-Performances verhaltensauffällig geworden. Auch Strunk, zu der Zeit noch vor allem als Muckerhure für diverse Chartunternehmungen tätig, hat sich mit komisch verstörenden Alben wie »Der Mettwurstpapst« im Underground einen Namen gemacht. Die drei kennen sich und haben ein kompatibles Humorverständnis, das den Fehler und das Misslingen als integralen Bestandteil komischer Wirkung anerkennt, ja geradezu sucht.

Zusammen mit Lars Jensen und Matthias Strzoda bekommen sie den Zuschlag. Sukzessive ekeln sie ihre beiden frühen Mitstreiter aus der Gruppe, um zu dritt das Telefongespräch zu einer ganz eigenen Kunstform zu entwickeln. Ihre schönsten Arbeiten verschieben den Nonsens ziemlich weit hinein ins Reich der puren Poesie. In ihrem berühmtesten Telefonat illuminieren sie in immer neuen, immer absurderen Anläufen einem potentiellen Kaufinteressenten die Beschaffenheit einer Motorsäge. Selbst in der transkribierten Fassung besitzt das noch einen ganz eigenen Zauber. »Und da sind vier Griffe dran, mit so kleinen, mit so, wie soll ich sagen, da ist so ein Dschungelgelöt, ist da dran. Wie soll man dat beschreiben? Dat sieht aus wie so’n Lockenkopf?«

»Doppelsalbig abgeschnötzte Reend«, ein Telefonat mit einem Elektronikfachgeschäft, geht noch einen Schritt weiter. Hier mündet die sprachspielerische Äquilibristik in eine originäre Kunstsprache, die der armen Elektronikfachverkäuferin zum Verhängnis wird. Aber Anfang des neuen Jahrtausends läuft sich die Masche tot. »Von braunem Boden wird nie wieder ein Telefonat ausgehen.« Strunk und Schamoni reüssieren als Romanciers, alle drei produzieren Musik und bizarre Hörstücke, die der Studio-Braun-Poetik verpflichtet bleiben, die Strunk einmal so zusammenfasst: »Stringenz vermeiden, Brechung auf Brechung auf Brechung, Strukturen aller Art auflösen, unvermittelte Genrewechsel.« Das Prinzip »kryptisch, aber herzlich« eben.

Als Trio sind sie weiterhin live unterwegs, veranstalten zudem im Hamburger Kleinen Haus den zwischen Nummernrevue und Fluxus vermittelnden, sehr publikumswirksamen Bürgertreff und werden danach vom Intendanten für diverse Theaterstücke weiterverpflichtet. Zuletzt sind sie 2010 mit dem burlesken Historienspiel »Rust – ein deutscher Messias« auf der Bühne. Schließlich feiern sie mit Fraktus, der auf vielen Ebenen durchgespielten Fiktion einer vergessenen Techno-Gründerband, doch noch den ganz großen Erfolg.

Aber so ganz geheuer scheint der ihnen nicht zu sein. »Fast verschwindet das Studio hinter der Fassade Fraktus«, heißt es an einer Stelle des Bandes fast ein wenig traurig. Aber man wird die wilde Techno-Kuh schon noch weitermelken. Fraktus II und eine wahrhaftige US-Tour sind längst geplant, pfeifen sich die Szenefüchse zu.

Herausgegeben hat dieses Florile­gium übrigens der Hamburger Pfeffersack Gereon Klug, der den beliebten Record-Store Hanseplatte betreibt und als Hans E. Platte einen zierlichen Werbenewsletter verfasst. Der soll seine illustren Kunden zum Kauf animieren, aber weil die nun wirklich illuster und rechtschaffen antikapitalistisch sind, muss er ihn, um ihnen die Kohle trotzdem aus den verwöhnten Kreuzen zu leiern, als neodadaistische, aphoristisch tiefsinnige, alltagsarchäologische, bisweilen pophistorisch gehaltvolle, bisweilen auch nur bekloppt säuische, jedenfalls immer sprachverliebte, sich am eigenen Formulierungsfuror berauschende Reklamevermeidungsschrift tarnen. Das kann er gut. Aber auch als Herausgeber und Geschichtsonkel macht er einen guten Job. Sein Vorwort ist das Gehaltvollste, was man bisher zum Studio lesen konnte.