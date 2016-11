Letaler Warenfetisch des Tages: Britische Fünf-Pfund-Note

Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Kapitalismus tötet – im Mutterland hauchzart. Die britische Notenbank hat am Mittwoch gestanden, dass für die Herstellung der Fünf-Pfund-Note tierische Fette verwendet würden. »Eine Spur von Talg« befinde sich im Kunststoff, der das Schmiermittel für reibungslosen Kapitalverkehr erst richtig glänzen lässt. Der Stoff wird durch das Schmelzen von Rind- oder Hammelschlachtteilen gewonnen und auch für die Herstellung von Kerzen sowie Seifen und anderen Kosmetika verwendet. Stolz hatte die Bank of England erst im September die neuen Noten in Umlauf gebracht. Fälschungssicher und stabiler sollten sie sein. Passend dazu schaut ernsthaft Winston Churchill vom Schein. Sein Wahlspruch rahmt das Ensemble: »Ich habe nichts anzubieten außer Blut, Mühen, Tränen und Schweiß.«

Gegen diese Verherrlichung des Empire geht die Arbeiterklasse auf die Straße. Nein, doch nicht: Protest regt sich nur in Form einer Onlinepetition, die ein Gallert von Veganern, Vegetariern und verschiedenen Religionsgemeinschaften aufgesetzt hat. 85.000 Briten fordern: »Wir verlangen, dass Sie aufhören, tierische Produkte für die Herstellung der Währung zu verwenden, die wir nutzen müssen.« Churchill horchte kurz auf, drehte sich wieder um und zitierte sich selbst: »Gelegentlich stolpern die Menschen über eine Wahrheit, aber sie richten sich auf und gehen weiter, als sei nichts geschehen.« Die Firma Innovia, die den Kunststoff für das Geld liefert, erklärte, man sei offen dafür, einen nichttierischen Ersatzstoff zu verwenden, der dieselben Eigenschaften garantiere. Das werde aber sicherlich »nicht über Nacht« zu bewältigen sein, sagte eine Sprecherin. Churchill schnarchte weiter: »Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.« (sz)