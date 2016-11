Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sei »zutiefst frustriert« über die fehlenden Ergebnisse der Gespräche im sogenannten Normandie-Format über eine Beilegung des ukrainischen Bürgerkriegs, berichtete dieser Tage die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das kann man rein menschlich verstehen, und politisch auch: Aus der erhofften Rolle des erfolgreichen Vermittlers ist für die ambitionierte Regionalmacht BRD nichts geworden.

Das kann aber nicht den Blick darauf verstellen, dass die Bundesrepublik und Frankreich – als zweite westliche Signatarmacht der beiden Minsker Abkommen – in eine selbstgestellte Falle gelaufen sind. Ziel beider Waffenstillstandsvereinbarungen war es, eine unmittelbar drohende militärische Niederlage der Ukraine abzuwenden. Berlin und Paris haben dem Kiewer Regime zweimal den Hals gerettet. Und anders als in den stereotypen Aufforderungen an Russland, »seinen Teil« der Minsker Vereinbarungen zu erfüllen, immer getan wird, hat Moskau diesen durchaus geleistet.

Gerade wenn man Moskau den entscheidenden Einfluss auf das Tun und Lassen der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk unterstellt, wird man nicht umhinkommen, Russland auch Verdienst bzw. Verantwortung dafür zuzuschreiben, dass die Aufständischen im Sommer 2014 ihren Vormarsch auf Mariupol trotz günstiger Ausgangslage stoppten und Anfang 2015 darauf verzichteten, ihren Sieg in der Kesselschlacht von Debalzewe militärisch auszunutzen. Dass Russland das nicht Berlin und Paris zuliebe getan hat, sondern aus eigenen Interessen, ist klar. Zu seiner Strategie gehört es, die Aufstandsgebiete im Bestand der Ukraine zu halten, wo sie im Rahmen eines föderativen Staatsumbaus Vetorechte etwa gegen einen NATO-Beitritt des Landes ausüben könnten.

Durch die Rettung des Kiewer Regimes haben sich Frankreich und die BRD paradoxerweise in die Geiselhaft der ukrainischen Innenpolitik begeben. Genauer: des von EU und USA an die Macht gebrachten fanatischsten Teils der ukrainischen Nationalisten. Keine der politischen Reformen, die das Minsker Abkommen von der Ukraine verlangt, ist auch nur in Angriff genommen worden. Ein Anlauf zu einer Verfassungsreform für größere regionale Autonomie verschwand nach der ersten Lesung im Papierkorb, weil Faschisten vor dem Parlament randalierten und Handgranaten warfen. Von einer Amnestie oder einem Gesetz über Regionalwahlen – sie haben inzwischen trotzdem stattgefunden und untermauern eher die Trennung der Republiken von Kiew – ist keine Rede mehr. Nicht einmal vergleichsweise technische Aspekte wie ein Gefangenenaustausch oder der Abzug schwerer Waffen sind zustande gekommen. Denn Kiew verlangt als Vorbedingung die faktische Kapitulation der Aufstandsgebiete. Nach einer solchen gäbe es aber keinerlei Grund mehr für irgendwelche Konzessionen. Wer diesen Anspruch Kiews politisch unterstützt, hat keinen Anlass, über Stillstand zu klagen.