Druck von links auf Jacob Zuma

»Zuma muss gehen!«: Proteste gegen den amtierenden südafrikanischen Präsidenten in Pretoria am 2. November Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Die Widersprüche im südafrikanischen Regierungsbündnis aus dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC), dem Gewerkschaftsdachverband Cosatu und der Kommunistischen Partei (SACP) treten immer offener zutage. Die Misstrauenserklärung von 101 prominenten ANC-Veteranen (u. a. dem Widerstandskämpfer gegen die Apartheid, Denis Goldberg) an die ANC-Führung schlug schon höhere Wellen. Nun haben auf dem Zentralkomitee des ANC (NEC) am 27. November drei Minister den Rücktritt von Präsident Jacob Zuma gefordert.

Auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung gibt es Absetzbewegungen: Wie der Fernsehsender SABC am 26. November meldete, wollen neun Gewerkschaften einen neuen Dachverband gründen. Unter ihnen befinden sich sechs ehemalige Cosatu-Mitglieder. Nach Stephen Faulkner, dem Sprecher des neuen Gewerkschaftsbundes, soll dieser am 15. oder 16. März 2017 formell gegründet werden. Er werde sich durch »seine Militanz, Demokratie und Unabhängigkeit« auszeichnen.

Auch die Kommunisten streiten um ihr Verhältnis zur Regierung: Der Regionalkongress der Provinz Eastern Cape der SACP hatte am 2. November für die kommenden Wahlen eine Eigenkandidatur vorgeschlagen, getrennt von ANC und Cosatu. Die Kapitalseite wird angesichts der politischen Spannungen zunehmend nervös: Die US-amerikanische Ratingagentur Fitch stufte Südafrika am 25. November von »stabil« auf »BBB-negativ«, einen Grad vor dem Ramschniveau, hinab: »Die Auseinandersetzungen innerhalb des ANC und der Regierung werden sich übers nächste Jahr fortsetzen (…) und das Investitionsklima unterminieren«, heißt es seitens der Agentur.

Es ist wohl nicht damit zu rechnen, dass der ANC Jacob Zuma zum Rücktritt drängt, denn im Dezember 2017 wird ein neuer ANC-Vorsitzender gewählt. Und Cyril Ramaphosa als amtierender Vizepräsident steht Gewehr bei Fuß. Für ihn spricht der bisherige Brauch, dass dem Präsidenten der Vizepräsident ins Amt folgt. Cosatu, respektive dessen »Central Executive Committee«, hat sich bereits offiziell für Cyril Ramaphosa ausgesprochen. Er habe »seine Wurzeln in der Gewerkschaft« und sei einer der »Väter der Verfassung«. Die ANC-Jugendliga und die Frauenliga sprachen sich hingegen für eine weibliche Kandidatin aus. Sie denken dabei an die Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union (AU), Nkosazana Dlamini-Zuma.

Die größte Gewerkschaft Südafrikas, die Metallarbeitergewerkschaft Numsa, protestierte heftig gegen den Vorschlag von Ramaphosa, hieß es in der Tageszeitung The Citizen am 25. November. Nicht nur Numsa betrachtet Ramaphosas gewerkschaftliche Wurzeln als längst verdorrt. Bereits 1996 hatte er, der auch ANC-Generalsekretär war, alle Gewerkschaftsämter niedergelegt und sich als Unternehmer dem Geldverdienen im Rahmen des Regierungsprogramms »Black Economic Empowerment« verschrieben, was ihn zu einem der reichsten Männer Südafrikas machte. Als Direktor beim Bergbaunternehmen Lonmin, so Numsa, habe er Blut an den Händen, da er 2012 beim Massaker an Streikenden des Platinbergwerks Marikana direkt involviert gewesen sei. Zudem habe er geholfen, die »Eigentumsklausel« in der Verfassung von 1995 zu verankern, die das »Eigentum in der Wirtschaft in den Händen von Südafrikas weißer rassistisch-kapitalistisch-kolonialer Elite« halte und die Rückverteilung von Land im Rahmen einer grundlegenden Landreform verhindert habe.

Numsa steht mit dieser Kritik nicht allein. Obwohl sich die SACP bedeckt hält, ist ihre starke Reserviertheit gegenüber Ramaphosa bekannt. Auch die Nahrungsmittelgewerkschaft FAWU und die linksradikale Partei »Economic Freedom Fighters« (EFF) des früheren Chefs der ANC-Jugend, Julius Malema, erklärten am 21. November, der Vorschlag Ramaphosas favorisiere »Geschäftemacher auf Kosten der Arbeiter«. Ramaphosa sei »ein Feind der Arbeiterklasse, der die Interessen der ausbeutenden Kapitalistenklasse« verteidige.