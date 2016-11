»Kompromisse sind Alltag für Parteien«

Foto: Winfried Rothermel/dpa- Bildfunk

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat am Dienstag ein Gesetz zur Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer auf den Weg gebracht. Ab Herbst 2017 sollen Betroffene 1.500 Euro pro Semester dafür zahlen, in Deutschland studieren zu können (jW berichtete). Wie fühlt es sich an, im Fahrwasser von AfD und Pegida zu schwimmen?

Es geht nicht ums Fahrwasser, sondern um eine fachlich wie finanziell falsche Weichenstellung. Studiengebühren für internationale Studierende wirken sich auf Willkommenskultur und Internationalisierung negativ aus. Ausländische Studierende bereichern unser Land: als hochqualifizierte Fachkräfte sowie als Freunde und Botschafter Deutschlands in der Welt. Studiengebühren für sie sind ein falsches Signal in Zeiten, in denen Teile der Gesellschaft zurück in kleinräumige Egoismen wollen.

Populismus würden Sie den Grünen im Ländle also nicht unterstellen?

Rechtspopulisten wollen Einreiseverbote für Muslime und drangsalieren Hochschulen als Orte kritischen Denkens – dagegen kämpfen Grüne auf allen Ebenen. Als Wissenschaftsministerin hat Theresia Bauer die Diskursrolle der Hochschulen gestärkt, unter anderem mit besserer Grundfinanzierung und der Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft, die 1977 von der CDU abgeschafft worden war. Studiengebühren für diese begrenzte Gruppe, das ist der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des Stuttgarter Wissenschaftsministeriums, den ich ablehne und bedaure.

Warum sehen Sie das Ihren Parteifreunden in Stuttgart nicht nach? Schulden machen finden doch auch Sie nicht gut, oder?

Als Alternative zu Einnahmen aus Studiengebühren standen Kürzungen bei Kultur oder der Grundfinanzierung der Hochschulen im Raum. Theresia Bauer hat Prioritäten abgewogen, und das steht ihr zu. In anderen grün-regierten Ländern sind die Zukunftsressorts Schulen und Wissenschaft von Sparzwängen ausgenommen – das hätte ich besser gefunden.

Ist Ihre Position auch die der Bundespartei?

Die Beschlusslage der Partei ist seit vielen Jahren eindeutig: Wir lehnen Studiengebühren ab.

Wie kann es angehen, dass sich ein Landesverband in einer so heiklen und wichtigen Angelegenheit über das Votum der Bundesspitze hinwegsetzt?

Kompromisse sind Alltag für Parteien. Das ist auch hier der Fall – und nicht nur in Baden-Württemberg: Bekanntlich lehnen SPD und Die Linke genauso wie wir Studiengebühren ab. Aber es gibt Gebühren für internationale Studierende in Sachsen unter Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange von der SPD. Auch Thüringen mit Bodo Ramelow von der Linkspartei an der Spitze nimmt Gebühren von Studierenden, wenn sie die Regelstudienzeit um vier Semester überschreiten. In vielen anderen Bundesländern zahlt man für das Zweitstudium.

Was haben Sie, außer ein paar Pressemitteilungen zu verfassen, noch unternommen, um Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von ihren Plänen abzubringen?

Die Grünen in Baden-Württemberg und anderswo haben aus guten Gründen allgemeine Studiengebühren abgeschafft. Diese historische Leistung für mehr Bildungsteilhabe darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Diesen Fakt haben wir intensiv debattiert. Nun berät und entscheidet der Landtag in Stuttgart. Kommt das Gebührengesetz, sollten zumindest internationale Studierende ohne gut verdienende Eltern von den Gebühren befreit sein. Außerdem werbe ich für ein Stipendienprogramm, das soziale Härten abmildert, die durch diese falsche Weichenstellung entstehen.

Was in der Diskussion fast untergeht, ist, dass wie nebenbei auch Gebühren für ein Zweitstudium in Höhe von 650 Euro pro Semester fällig werden sollen, und zwar ohne Ansehen der Nationalität. Gebührengegner nennen so etwas Salamitaktik.

Der Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg schließt allgemeine Studiengebühren aus. Gleichzeitig sorge ich mit anderen dafür, dass wir Gebührenfreiheit erhalten. Mein Landesverband Nordrhein-Westfalen wird am Wochenende sein Programm für die Landtagswahl beschließen. Darin heißt es klipp und klar: »Studiengebühren erteilen wir eine klare Absage. Das Land wird den Hochschulen dafür dauerhaft mehr Landesmittel zur Verfügung stellen.«