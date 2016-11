Der verhinderte Reformer

In den frühen 1950er Jahren zählte der Philosoph und Journalist Wolfgang Harich (9.12.1923–15.3.1995) zu den prägenden Köpfen der literarischen und politischen Debatte in der DDR. Sein Auftreten im Jahr 1956 beurteilte er später selbstkritisch als Fehler – Harich im Jahr 1954 bei den vom DDR-Kulturminister Johannes R. Becher initiierten sogenannten Ost-West-Gesprächen in Westberlin Foto: picture-alliance / akg

Die ersten Jahre der DDR standen im Zeichen des Aufbruchs. Manche hören es heute nicht mehr gern. Ja, es ist sogar unerwünscht, daran zu erinnern. Der Krieg Hitlers hatte Europa einschließlich Deutschlands zerstört. Unter den Trägern und Bewahrern der fortschrittlichen deutschen Kultur im In- und Ausland bestand Konsens darüber, dass alles getan werden müsse, um für immer zu verhindern, dass der Faschismus zurückkehre. Krieg sollte kein Mittel der Politik mehr sein.

Nach 1945 war der Marxismus-Leninismus keine fertige, abgeschlossene Lehre. Ganz im Gegenteil. Die Intellektuellen in der Sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR waren sich darin einig, dass er mit Leben gefüllt werden müsse, weiterzuentwickeln sei. So kam es in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren zu zahlreichen, auch fruchtbaren, Diskussionen, die heute weitgehend vergessen sind. Teilweise sicherlich, weil sie schlichtweg nicht in das gewünschte Bild von der DDR passen.

Man debattierte über das kulturelle und humanistische Erbe, welches der Sozialismus anzutreten habe. 1949 kam es beispielsweise zu einem intensiven Ringen um das damalige Goethe-Jubiläum, dessen Höhepunkt die Rede von Thomas Mann in Weimar war. In der neu begründeten marxistischen Philosophie wirkten Personen wie Ernst Bloch, Georg Lukács, Wolfgang Harich, Klaus Zweiling, Paul F. Linke und Günther Jacoby. Dabei entwickelten sich verschiedenen Kontroversen, die eine enorme Dynamik hervorbrachten. Genannt seien hier nur die um die Logik und um die Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels, den Andrej Schdanow als »aristokratischen Reaktionär« gebrandmarkt hatte.

In diesen Auseinandersetzungen kam es auch zu ersten Zusammenstößen zwischen Vertretern der offiziellen Parteimeinung und denen des freien Denkens. In der Logikdiskussion setzten die Philosophen ihre Position gegen die in diesem Fall äußerst dumme Dogmatik der Partei (vertreten durch Ernst Hoffmann) durch. Pointierterweise durch ihren Bezug auf Josef Stalins sprachwissenschaftliche Arbeiten.

Partei und Staatssicherheit beobachteten diese Gemengelage natürlich sehr genau und zogen ihre Konsequenzen. Im Bereich der Kultur und Literatur hatte die Kontrolle und Reglementierung bereits erheblichen Flurschaden angerichtet. Nun sollte, in der Mitte der fünfziger Jahre, auch die Philosophie in ein ähnliches Korsett gezwängt, der freie und ungehinderte Meinungsaustausch unterbunden werden.

Für 1956 wurde ein ausführlicher Plan entwickelt, wie das akademische Leben zu gestalten sei, um die notwendige Konformität herzustellen. Jede Konferenz, jeder Vortrag, jeder Redner wurde detailliert erfasst und schon im Vorfeld genehmigt oder abgelehnt. Der Geschichte freilich war es egal, was das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) sich ausgedacht hatte: Sie konterkarierte schon immer jedwede Vorherberechenbarkeit.

Lukács’ Schüler

Wolfgang Harich, geboren am 9. Dezember 1923, gehörte zu den prägenden Personen des kulturellen Wiederaufbaus in Berlin. In den ersten Jahren nach dem Krieg wirkte er als Journalist und ab 1948 als Dozent an der Berliner Humboldt-Universität. Frühzeitig knüpfte er in der Redaktion der Täglichen Rundschau, der offiziellen Tageszeitung der Sowjetischen Militäradministration, Kontakte zu russischen Kulturoffizieren und war nach Beginn seiner Tätigkeit als Theaterkritiker für den Aufbau der dortigen Abteilung Theorie und Propaganda zuständig.

Parallel dazu wirkte er auch im Aufbau-Verlag. Dort war er verantwortlich für die Klassiker-Ausgaben und das literarische bzw. philosophische Erbe. Zu nennen ist etwa die von ihm herausgegebene sechsbändige Edition der Werke Heinrich Heines, die in ganz Deutschland breite Anerkennung fand, da sie erstmals den »politischen Heine« präsentierte. Er plante und initiierte Publikationen zu Rudolf Haym, Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe und vielen anderen Repräsentanten der bürgerlichen Welt.

Über seine verschiedenen Tätigkeiten im Aufbau-Verlag kam er auch in intensiven Kontakt zu Ernst Bloch und Georg Lukács, daneben zu Georg Mende, Georg Klaus und so manch anderen Philosophen der jungen DDR. Vor allem mit dem ungarischen Marxisten Lukács arbeitete er eng zusammen, betreute und redigierte dessen Bücher. Es entstand eine Freundschaft, die jedoch wie so vieles 1956 zerbrach. Im Verlag erlebte er auch, dass freie Philosophie in Konflikt zur Parteilinie geraten kann. Und zwar nicht, weil sie falsch oder revisionistisch gewesen sei, sondern weil sie irgendwelchen Dogmen widersprach. Mehrere Jahre musste er kämpfen, bis Lukács’ Buch über den »Jungen Hegel« endlich in der DDR erscheinen konnte. Seine Kontakte zu Lukács waren so eng, dass von Bloch der Ausspruch überliefert ist: »Ulbricht wird aus Moskau ferngesteuert, Harich aus Budapest.«

An der Universität brachte ihn seine intellektuelle Nähe zu Lukács in den Fokus einiger Parteifunktionäre. So häuften sich 1952 die Beschwerden über seine Hegel-Vorlesung, in der er der Interpretation des deutschen Idealismus durch Lukács folgte. Der Vorwurf lautete: Gegnerschaft zu Stalin, falsche Bewertung von Materialismus und Idealismus. Doch Harich wusste die »Klassiker« auf seiner Seite: »Der kluge Idealismus steht dem klugen Materialismus näher als der dumme Materialismus.« (Lenin) Dank der Hilfe seiner sowjetischen Freunde ging die Angelegenheit glimpflich für ihn aus.

Mit dem Aufstand von 17. Juni 1953 spitzte sich die Situation dann weiter zu. Zusammen mit Bertolt Brecht war Harich einer der wenigen Intellektuellen, die versuchten, das »von unten« kommende Protestpotential in politische Reformen umzumünzen. Der Plan der beiden, die staatliche Kunstkommission, die für zahlreiche Gängelungen verantwortlich war, zu zerschlagen, ging auf. Außerdem setzte sich Harich in verschiedenen Zeitungsartikeln und Vorträgen für weitere Reformen in der DDR ein, wobei er sich vor allem für die Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit stark machte.

Diese verschiedenen Konfrontationen mit der Partei blieben für den jungen Philosophen zunächst ohne direkt spürbare Konsequenzen. Ab 1952 bemühte er sich zusammen mit Ernst Bloch, Kurt Hager und Klaus Schrickel, einem seiner Erzfeinde, um die Gründung der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Das einzige philosophische Fachorgan der DDR sollte dem Anspruch nach das theoretische SED-Blatt Einheit als zentrale Publikation für philosophische Diskussionen ablösen. Harich wurde der Chefredakteur, und ab 1953 entwickelte sich die Zeitschrift unter ihm zum maßgeblichen Diskussionsforum der Intellektuellen der DDR. Vor allem die Debatten um die Logik, um Hegels Philosophie und um die Physik wurden hier geführt. Harich scheute dabei vor keinem Konflikt mit der Partei zurück. Jedes einzelne Heft, so sein Anspruch, sollte einen »Lukács« enthalten.

Chruschtschows Geheimrede

Das Jahr 1956 begann im sozialistischen Lager mit einem Paukenschlag. Vom 14. bis 25. Februar fand der XX. Parteitag der KPdSU statt, auf dem Nikita Chruschtschow am letzten Tag ab zehn Uhr vormittags hinter verschlossenen Türen die radikale Abrechnung mit Stalin suchte. Über Monate hinweg war das entsprechende Material zusammengetragen worden, und der vor Entsetzen gelähmte Saal erfuhr nun von den Verbrechen des ehemaligen Generalsekretärs. Die Abrechnung rüttelte am Weltbild und Selbstverständnis vieler Marxisten und Kommunisten im gesamten Ostblock. Die CIA versuchte, irgendwie Kenntnis von der Rede zu erhalten – was schließlich auch gelang. Parallel veröffentlichte die Sowjetunion selbst Teile des Referats. In der DDR war der Text über die Westberliner Zeitungskioske erhältlich.

Im Ostblock wertete man die Kritik an Stalin als Beginn einer Neubestimmung des Sozialismus, als Aufruf zu Reformen und Veränderungen. Doch diese Einschätzung war völlig falsch. Denn Chruschtschow hatte Stalin für alle Fehlentwicklungen des Sozialismus verantwortlich gemacht. Woraus sich der Schluss ziehen ließ, dass durch dessen Tod gerade keine Reformen mehr notwendig seien.

In Ungarn und Polen kam es zu Unruhen und Auseinandersetzungen. Wer einmal Ungarn besucht hat, der weiß, wie patriotisch aufgeladen die Erinnerung an den Aufstand von 1956 ist, wie sehr dieser zum ungarischen Nationalbewusstsein gehört. Lukács war Teil der neuen Regierung unter Imre Nagy in Budapest und wurde nach der sowjetischen Intervention im November für kurze Zeit interniert.

In Ostberlin hatte Kulturminister Johannes R. Becher gemeinsam mit der Schriftstellerin Anna Seghers alles versucht, um dem gemeinsamen Freund zu helfen. Da man keine Ahnung hatte, wie es Lukács in Ungarn ging und wo er sich aufhielt, wurde beschlossen, dass Walter Janka, ausgestattet mit Devisen und den entsprechenden Papieren, nach Ungarn fahren sollte, um Lukács in Sicherheit zu bringen. Der Plan scheiterte, noch bevor seine Umsetzung in Angriff genommen wurde, am Einspruch Walter Ulbrichts.

Ein deutscher Petöfi-Klub

Diese kurze Anekdote zeigt an, dass auch die Intellektuellen der DDR die Situation falsch einschätzten, dass sie glaubten, ungehindert agieren zu können. Im Aufbau-Verlag und in der Redak­tion der Zeitung Sonntag hatten sich im Laufe des Jahres 1956 mehrere Personen unter der Leitung Harichs zusammengeschlossen, um mögliche Veränderungen in der DDR zu diskutieren, ja, diese sogar herbeizuführen. Gedacht war, neben verschiedenen Reformen, sogar an eine Absetzung Walter Ulbrichts und der Regierung. Die historische Situation schien günstig zu sein.

Im Juli brachte Harich seine Gedanken erstmals zu Papier. Es entstand als Diskussionsgrundlage und für den eigenen Gebrauch das »Memorandum«, in dem er seine Reformvorstellungen für den Sozialismus in der DDR darlegte. Außerdem verfasste er auch sein »Vademekum für Schematiker. Zur Frage der Weiterentwicklung des Marxismus«, das im vierten Heft der Deutschen Zeitschrift für Philosophie erscheinen sollte. Doch der kleine Text wurde aus dem Verkehr gezogen. Die Philosophen Alfred Kosing und Matthäus Klein schrieben Harich einen Brief, in dem sie mitteilten, dass zuerst die Partei über die Thesen diskutieren müsse. Ende Juli machte dann Lukács Urlaub im Harz. In Berlin kam es zu mehreren Treffen und angeregten Diskussionen mit Harich, der sich dadurch in seinen Ansichten bestätigt fühlte. Ähnliche Gespräche führte er auch mit Bloch.

Die folgenden Wochen vergingen mit verschiedenen Gesprächen, der normalen Arbeit im Verlag. Im Oktober nahm Harich zum Beispiel als einer der Hauptredner an der großen Heine-Konferenz in Weimar teil. Es kann vermutet werden, dass das Protokoll der Veranstaltung aufgrund seiner Teilnahme nie gedruckt wurde.

Mitte Oktober beschleunigten sich dann die Ereignisse. Am 25. war Harich ab Mittag in der sowjetischen Botschaft und sprach dort mit dem Botschafter Georgi Puschkin über das »Memorandum«. Die großen Hoffnungen, die er, der stellvertretende Chefredakteur des Sonntag, Gustav Just, und der Leiter des Aufbau-Verlags, Walter Janka, in das Treffen gesetzt hatten, wurden enttäuscht. Denn Botschafter Puschkin stellte sich auf die Seite Ulbrichts und wies die dargelegten Pläne in fast allen Punkten zurück. In den nächsten Wochen folgten weitere Gespräche mit Vertretern der sowjetischen Administration.

In seiner Enttäuschung suchte Harich nunmehr den Kontakt zur Westberliner SPD. Diese jedoch spielte von Anfang an mit falschen Karten und vermittelte ihn an das sogenannte Ostbüro – damals ein Tummelplatz für Agenten, Spione und zwielichtige Gestalten jeder Art. Willy Brandt hat sich Ende der siebziger Jahre dafür bei dem Philosophen entschuldigt. Seinen Mitstreitern hatte Harich diese Kontakte verschwiegen. Er war sich der Gefahr, der er sich aussetzte, offenbar bewusst.

Am 7. November war Harich dann zu einem kurzen Gespräch bei Walter Ulbricht eingeladen. Dieser kritisierte die Vorgänge in Polen und Ungarn heftig. Es ist heute klar, dass Ulbricht bereits über Harichs Tätigkeiten Bescheid wusste. Ebenso über die verschiedenen Diskussionszirkel, die sich in Berlin und anderen Städten der DDR gebildet hatten. Es war also mehr als nur eine Warnung, wenn Ulbricht unmissverständlich klarmachte, dass er eine Gruppe wie den Budapester Petöfi-Kreis, die intellektuelle Keimzelle des späteren Aufstandes, nicht dulden und mit aller Härte verfolgen werde.

Gemeinsam mit dem Minister für Staatssicherheit, Ernst Wollweber, hatte Ulbricht beschlossen, eine von Harich geplante Reise nach Hamburg noch zuzulassen, um weiteres Material gegen diesen und seine »Mitverschwörer« zu sammeln. Am 26. November brach Harich auf, er traf unter anderem mit dem Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein und dem Journalisten Hans Huffzky zusammen. Dabei ging es neben persönlichen Kontakten auch um verschiedene Artikel Harichs für westdeutsche Zeitschriften, in denen er seine Position darstellen wollte.

Die »Plattform«

Im November begann Harich damit, an seiner »Plattform für einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus« zu arbeiten. Zuerst ruhig und kontinuierlich, ab dem 20. November dann mit immer größerer Energie, wie er selber schrieb »bis tief in die Nacht hinein« und in »fliegender Hast«.

Das Programm ist ein einzigartiger Entwurf. Der Sozialismus sollte mit altliberalen Freiheitsrechten verbunden werden. Harich sprach von einem Prozess der »sozialistischen Demokratisierung«. Zuerst, so der Autor, müsse sich die SED reformieren. Verschiedene Punkte machte er geltend: Die innerparteiliche Demokratie sei zu stärken, das Individuum aufzuwerten, Privilegien sollten abgeschafft werden. Zentral sei die radikale und öffentliche Aufarbeitung der Fehler der Vergangenheit bis hin zur Rolle der KPD in der Weimarer Republik. Unbedingt zu verwirklichen seien Presse- und Informationsfreiheit, also die Abschaffung jedweder Zensur. Als Orientierungspunkt könne Jugoslawien dienen. Brecht hatte Harich 1953 noch davor gewarnt, diese Analogie herzustellen.

Die Forderungen der »Plattform« lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Harich verneinte den Herrschafts- und Alleinvertretungsanspruch der SED radikal. Dies bestätigen auch seine Forderungen nach einer Zusammenarbeit mit der SPD oder etwa die Abschaffung von ideologischen Zwangsveranstaltungen an den Universitäten. Die Demokratisierung sollte das gesamte gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Leben umfassen, die Reformen keinen Stein auf dem anderen lassen. Dabei klang es fast wie eine nachträgliche Rechtfertigung des Aufstandes von 1953, wenn Harich nicht nur das Recht auf Streik für alle Betriebe einforderte, sondern sogar den Generalstreik als politisches Mittel ins Spiel brachte. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hätte diesen immer dann zu initiieren, wenn er Forderungen gegen die Regierung durchsetzen wolle.

Alle diese Änderungen sollten den Weg frei machen für das zentrale politische Anliegen Harichs: die Wiedervereinigung Deutschlands. Dafür engagierte er sich Zeit seines Lebens. In den Jahren der Spaltung Deutschlands in einzelne Zonen, während der Existenz beider Staaten und nicht zuletzt im Prozess des Zusammenbruchs der DDR. Doch als Berlin wieder eins war, musste er erneut kämpfen: dieses Mal für eine gerechte Ausgestaltung der Einheit, für die Erhaltung der Errungenschaften des östlichen Teils, gegen die faschistischen Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft, für soziale und ökologische Gerechtigkeit. Er wirkte nach der »Wende« als Vorsitzender der Alternativen Enquetekommission »Deutsche Zeitgeschichte« in genau diesem Sinne, und sein Name ist bis heute verbunden mit seinem Eintreten für Gerechtigkeit und historische Wahrheit.

Verhaftung und Prozess

Am 29. November 1956 kehrte Harich mittags aus Hamburg zurück. Er ging kurz in den Aufbau-Verlag und führte einige Gespräche. In seiner Wohnung traf er dann seine damalige Lebensgefährtin Irene Giersch. Kurz darauf wurde er gemeinsam mit ihr verhaftet. Bereits in den Abendstunden kam es zur ersten Vernehmung in der Haftanstalt Hohenschönhausen. Weitere Maßnahmen folgen in der ganzen Republik. Am 6. Dezember wurde auch Walter Janka verhaftet. Viele noch heute bekannte Namen sind mit dieser Säuberungswelle von Partei und Staatssicherheit verbunden – von Ernst Bloch bis Erich Loest. Die Institutionen überprüften sich selbst, führende Funktionäre übten »Selbstkritik«, so mancher musste in die Produktion oder floh in den Westen. Die kulturellen Eliten wurden von Ulbricht gezwungen, alles aus nächster Nähe zu betrachten. Gegenrede, öffentlich gar, leistete sich kaum jemand.

Vom 7. bis zum 9. März und vom 23. bis zum 26. Juli 1957, die Verfahren gegen Harich und Janka waren getrennt worden, fanden die Gerichtsverhandlungen gegen die »konterrevolutionärer Gruppe« Harich statt, in denen die Angeklagten Harich, Manfred Hertwig, Bernhard Steinberger, Walter Janka, Gustav Just, Heinz Zöger und Richard Wolf zu langen Zuchthausstrafen verurteilt wurden. Harich erhielt wegen »Boykotthetze« mit zehn Jahren die höchste Haftstrafe. Seine Kontakte zum Ostbüro wurden als streng geheim eingestuft. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass gerade sie für die hohe Strafe verantwortlich waren.

Wer die entsprechenden Dokumente über die Haftzeit liest, der begreift das ganze Ausmaß dieses radikalen biographischen Bruchs. Der belesene Philosoph und Autor war von der Außenwelt abgeschnitten, von Büchern, Diskussionen und Debatten ferngehalten und stupiden Arbeiten ausgesetzt. 1963 durfte er zum ersten Mal wieder ein Buch lesen: »Die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Kurzer Lehrgang«.

Zu erinnern ist auch daran, dass die SED alles tat, seinen Namen und sein Werk in der Öffentlichkeit der DDR für immer zu tilgen. So wurde der Protokollband zu der im März 1956 in Berlin veranstalteten Konferenz »Das Problem der Freiheit im Lichte des wissenschaftlichen Sozialismus«, auf der Harich geredet hatte, direkt nach seinem Erscheinen und dem Beginn der Auslieferung mühsam Exemplar für Exemplar wieder eingezogen und vernichtet. Das fünfte Heft des selben Jahrgangs der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, in dem die bedeutenden Hegel-Aufsätze von Bloch und Harich enthalten waren, wurde ebenfalls nicht veröffentlicht und mit einiger Verspätung Anfang 1957 durch ein neues Doppelheft, Nr. 5/6, ersetzt. Nun hießen die Autoren Hager und Ulbricht. Kurze Zeit vorher war es Bloch und Harich noch gelungen, ein, ganz im Sinne des Personenkults geplantes Ulbricht-Jubiläumsheft zu verhindern. Jetzt hielt der Parteivorsitzende mit seinem Stab Einzug und großen Hof, philosophische Ehren nach dem Ende der Philosophie.

Im Dezember 1964 wurde Harich vorzeitig aus der Haft entlassen. Es begann der zweite Abschnitt seines Lebens. Er verbrachte diesen, das ist sicherlich ein starkes Bekenntnis zum Marxismus, in der DDR. Ernst Bloch hat er nie verziehen, dass dieser in den Westen ging und sich dort als politischer Flüchtling registrieren ließ.

Das MfS und die Partei hatten Harich bei seiner Haftentlassung unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er sich nicht mehr zu politischen oder philosophischen Fragen äußern dürfe. Doch dieses Verbot beachtete er nicht lange. Viel zuviel intellektuelle Energie hatte sich in ihm aufgestaut. Er beschäftigte sich mit den Themen, die ihn in den fünfziger Jahren in Konfrontation zur Partei gebracht hatten. Es entstanden Aufsätze und Monographien zu Hegel, zur Philosophiegeschichte, zur Logik. Er schrieb für die Schublade. Dort landete schließlich auch das große Manuskript »Widerspruch und Widerstreit – Studien zu Kant«, der bis heute bedeutendste Versuch einer marxistischen Erkenntnistheorie. In diesen Schriften, die seit einiger Zeit gedruckt vorliegen, ist zu erkennen, dass Harich er selbst geblieben war. Wie kaum ein anderer Text der DDR ist »Widerspruch und Widerstreit« getragen von der positiv-diskutierenden und dennoch deutlichen Kritik an Engels und Lenin. Nur durch die Debatte über die von den »Klassikern« gemachten Fehler sei es möglich, so Harich, den Marxismus auf eine neue Stufe zu heben.

Knapp zehn Jahre nach der Haftentlassung erschienen dann auch wieder Bücher und Aufsätze von Harich in der DDR: seine Arbeiten über den Schriftsteller Jean Paul und einige wenige kleine Beiträge. Andere Manuskripte kamen im Westen zum Abdruck, wobei Harich jedoch immer versuchte, diese in der DDR drucken zu lassen. Erst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft und gescheitert waren, entschied er sich, seine Texte ins Ausland zu geben.

Am 15. März 1995 starb Wolfgang Harich in Berlin. Die lange Haftzeit hatte seine Gesundheit ruiniert. Seit 2013 ist es nun endlich möglich, Harich aus verschiedenen Blickwinkeln zu studieren, da seine »Nachgelassenen Schriften« in einer umfangreichen Edition vorgestellt werden. Als seine Frau ihn einmal fragte, was er davon halten würde, wenn jemand plane, eine Biographie über ihn zu schreiben, antwortete er: »Man soll nicht über mich schreiben, man soll mich lesen, dann wird man sehen, was von einem übrig bleibt!«