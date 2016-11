Der Zukunft zugewandt

Hoch hinaus soll es gehen, für Hertha BSC. Abstimmung auf der Mitgliederversammlung am Montag Foto: Maurizio Gambarini/dpa-Bildfunk

Die Emotionen kochten nicht hoch, als Michael Preetz die erhoffte Vertragsverlängerung mit dem 100-Tore-Mann Vedad Ibisevic verkündete. Hitzig geführt wurden dagegen bei der Mitgliederversammlung von Bundesligist Hertha BSC die Diskussionen um einen möglichen Stadionneubau, die pinken Ausweichtrikots und die gefühlte Gefahr, dass Traditionen im deutschen Fußball bald nichts mehr zählen. »Wir können den Wandel nur bestehen, indem wir uns in eine Verfassung bringen, dass Hertha BSC mithalten kann«, erklärte Vereinspräsident Werner Gegenbauer mit Nachdruck. Dazu sei eben eine Mischung aus Tradition und Fortschritt nötig. Erstere hat die Hertha ohne Zweifel, im kommenden Jahr feiert man 125 Vereinsgeschichte. Es soll einen Festakt am 25. Juli im Roten Rathaus geben, eine Hertha-Sonderausstellung des Stadtmuseums im Ephraim-Palais und möglicherweise auch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Die »Reds« wurden wie Hertha 1892 gegründet. Vielleicht kann auch der Gründungsdampfer namens Hertha dann wieder restauriert über die Spree schippern.

Wichtiger als die Vergangenheit ist für den Hauptstadtclub aber die Zukunft, die vor 1234 Mitgliedern in einer tristen Messehalle von den Verantwortlichen als große Herausforderung dargestellt wurde. »Mutig« wolle Hertha die Aufgaben angehen, auch wenn der wirtschaftliche Abstand zu den Branchenführern Bayern München und Borussia Dortmund enorm ist, betonte Manager Michael Preetz. 103 Millionen Euro haben die Berliner in der Vorsaison ausgegeben, dabei ein Minus von 7,8 Millionen Euro produziert. Alleine der Personalaufwand erhöhte sich 2015/16 um knapp vier Millionen auf 46 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Bayern hatten kurz zuvor für denselben Zeitraum einen Umsatz von 626,8 Millionen Euro vermeldet und einen Gewinn von 33 Millionen Euro.

Die Verluste von Hertha resultierten vor allem aus der strategischen Entscheidung des Vereins, statt kurzfristige Transfereinnahmen anzustreben weiter in Vertragsverlängerungen mit entwicklungsfähigen Spielern wie Mitchell Weiser oder John Anthony Brooks zu investieren, sagte Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller bereits vor der Mitgliederversammlung. Das führe auch dazu, dass Abschreibungen höher würden. Generell sieht er den Verein wirtschaftlich weiter auf einem guten Weg. Seit dem Einstieg des amerikanischen Investors KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) 2014 hätte sich die Finanzlage stark verbessert. Hertha habe zudem nach wie vor keine Finanzschulden bei Banken. Durch den neuen TV-Vertrag der Liga ab der Spielzeit 2017/18 rechne man mit 20 Millionen Euro mehr pro Saison. Genug, um in der Liga weiter anzugreifen. Es gehe darum, »mit gewohnten Konventionen zu brechen, ohne zu vergessen, wo wir herkommen«, erklärte Preetz. »Wir werden unseren Weg weitergehen. Wir sind seit 125 Jahren hier – lasst uns alle dafür arbeiten, immer besser zu werden«, rief Preetz am Montag dem kritischen Publikum zu.

Die Nachricht der Nacht zum Dienstag verkündete der Manager auch mit einer Spur Stolz. Toptorjäger Ibisevic, der für den aktuellen Tabellen-Dritten eben seinen 100. Treffer in der Fußball-Bundesliga markiert hatte, bleibt bis 2019 in Berlin. Die vorzeitige Verlängerung mit dem 32 Jahre alten Bosnier um zwei Jahre wurde ohne Optionen geschlossen, sagte Preetz nach der Versammlung der dpa: »Für uns war natürlich die Frage, können wir uns das wirtschaftlich erlauben.« Hertha beantwortete die Frage mit einem Ja.

Jubiläen sind eben oft teuer. Dass Hertha bei der Verlängerung ohnehin viel tiefer als bisher in die Tasche greifen muss, war bereits zuvor klar. Denn noch zahlt Ibisevics ehemaliger Verein VfB Stuttgart mehr als die Hälfte des geschätzten Jahressalärs von drei Millionen Euro. Mit nun acht Treffern ist der 32jährige weiter ein Garant für die glänzende Bilanz der Berliner von 24 Punkten aus zwölf Spielen. Aus finanziellen Gründen mit dem Publikumsliebling nicht zu verlängern, wäre den Anhängern kaum zu vermitteln gewesen. »Er ist inzwischen Kapitän bei uns. Vedad ist Schlüsselspieler und hat Qualitäten, die man nicht lernen kann«, erläuterte Preetz. »Wir trauen ihm zu, dass er in der Lage ist, auch in den nächsten zwei Jahren auf höchstem Niveau Fußball zu spielen«. (dpa/jW)