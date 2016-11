Tom (Xavier Dolan) genehmigt sich ein Bier und erfährt, dass Francis in der Bar Hausverbot hat: »Sag nicht, wer du bist« Foto: ARTE/Clara Paladry

Liebe ist das perfekte Verbrechen

Heute französisch, mit deutschem Zwischenstück: Literaturprofessor Marc ist beliebt. Doch nun ist eine Studentin, mit der er eine Affäre hatte, spurlos verschwunden, statt dessen taucht deren junge Mutter auf, sucht nach Hinweisen, findet Marc und verliebt sich in ihn. Mit Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn Le Besco, Sara Forestier, Denis Podalydès. Mit Mathieu Amalric (Marc), Karin Viard (Marianne). F/ CH 2013. Regie: Jean-Marie Lar­rieu, Arnaud Larrieu.

Arte, 20.15

Gottfried Wilhelm Leibniz

Auf der Suche nach der Weltformel

Anlässlich des 300. Todestages von Gottfried Wilhelm Leibniz entstand dieser Film. Ohne seine grundlegenden Überlegungen zum binären Zahlensystem aus null und eins und der Infinitesimalrechnung, heißt es, wären die Online-Imperien von Google und Facebook vermutlich nicht möglich. Leibniz, können wir noch mal zurück?

Arte, 22.00

Sag nicht, wer du bist!

Und hier ganz andere Leidenschaften: Der Werbetexter Tom aus Montréal fährt aufs Land, um am Begräbnis seines verunglückten Freundes Guil­laume teilzunehmen. Dort angekommen, wird er zu seiner Verwunderung von niemandem erwartet. Mutter Agathe weiß noch nicht einmal von seiner Liebesbeziehung zu ihrem Sohn und dessen sexueller Orientierung. So ist sie auch davon überzeugt, dass ihr Sohn in einer Beziehung mit seiner Arbeitskollegin Sarah war. Guil­laumes älterer Bruder Francis stellt mit Gewalt sicher, dass dieses Konstrukt aus Lügen auch in Zukunft gewahrt wird. Von Francis gezwungen, auf der Farm zu bleiben, wird Tom in den Familien­alltag integriert und fügt sich in das Netz aus Lügen ein. Während Tom sich auf der Farm aufhält, beginnt zwischen ihm und Francis eine ungewöhnliche Beziehung zwischen Brutalität und Anziehung. Mit Xavier Dolan (Tom), Pierre-Yves Cardinal (Francis), Lise Roy (Agathe). CDN/F 2013. Regie: Xavier Dolan.

Arte, 22.55

»Reichsbürger« gegen den Staat

Eine Parallelwelt mitten in Deutschland

»Seitdem im fränkischen Georgens­gmünd ein Polizist von einem ›Reichsbürger‹ erschossen wurde, machen sie beinahe täglich Schlagzeilen«, heißt es im Programmtext. Geht’s noch? Man wusste seit Jahren, was los ist – und plötzlich die große Überraschung?! Jetzt sind sie immerhin reif fürs Spätprogramm.

Das Erste, 23.15